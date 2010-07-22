ГЛАВНОЕ на 22 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

В начале августа, после положительного решения Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) о выделении Украине кредита stand-by, правительство Украины планирует начать переговоры с Европейским Союзом о выделении до конца текущего года 610 млн. евро для покрытия дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что средства будут выделяться по двум программам.

«Если 28 июля будет принято это решение (Совета директоров МВФ – УНИАН), мы можем смело начинать эти переговоры (с Евросоюзом – УНИАН)», – сказал С.ТИГИПКО.

Кроме того, по его словам, ожидается также получение средств по двум программам от Всемирного банка в размере 800 млн. долл., которые также пойдут на финансирование дефицита госбюджета текущего года.

Как сообщал УНИАН, 9 июля т.г. президент Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ заявил, что Европейский Союз готов оказать Украине техническую и макрофинансовую помощь в размере 610 млн. евро при условии возобновления сотрудничества государства с Международным валютным фондом.

Совет директоров Международного валютного фонда 28 июля т.г. рассмотрит запрос Украины на начало новой программы сотрудничества, поддержанной кредитом stand-by. Одновременно планируется принять решение об отмене действующего соглашения.

По словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, в текущем году Украина планирует получить два транша кредита МВФ в размере 3 млрд. долл. США.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

В начале июля т.г. Кабинет Министров Украины и миссия МВФ согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда, эквивалентный порядка 10 млрд. грн.

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К концу года, после получения всех ожидаемых внешних кредитов, объем внешнего долга Украины может увеличиться до 40% внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он высказал уверенность в том, что Совет директоров Международного валютного фонда 28 июля примет положительное решение о выделении Украине очередного кредита стэнд-бай, из которого лишь малая доля пойдет на покрытие дефицита бюджета, а также часть на выплату процентов по прежней программе сотрудничества с МВФ.

Напомним, что в текущем году Украина должна выплатить Международному валютному фонду 74,87 млн. SDR или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.) в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года.

В 2011 году Украина также должна выплатить МВФ лишь проценты в размере 148,45 млн. SDR (приблизительно 220 млн. долл.).

В 2012 году размер платежа, с учетом выплаты тела кредита, составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что основная часть нового кредита стэнд-бай, будет направлена в валютные резервы Нацбанка.

«Начался экономический рост. Государство должно деньги не проедать. Деньги нужно зарезервировать в Национальном банке. Сейчас резервы и так растут. Так что эти деньги сберегутся. Если мы после этого из бюджета не сможем компенсировать этот кредит, когда придет время возвращать деньги, то мы просто получим нормальную поддержку из Нацбанка. Сейчас, когда идет экономический рост, нужно экономить бюджет – не нужно его проедать. Мы и так за последние два года увеличили с 12 до почти 36% объем внешнего долга по отношению к ВВП. До конца года он вырастет до 40%», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. По состоянию на 31 мая 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 323 млрд. 844 млн. 588,14 тыс. грн., или 40 млрд. 863 млн. 154,82 тыс. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 199 млрд. 522 млн. 430,15 тыс. грн. (61,61% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 25 млрд. 176 млн. 014,20 тыс. долл.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8940/7,9000 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,8935/7,8975 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2586/0,2589 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2590/0,2593 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 30,4939 рублей за доллар (+0,0239).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2786/1,2788 долл./евро, а к 12:00 выросли до 1,2843/1,2845 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0815/10,0920 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1335/10,1405 грн./евро.

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На торгах в среду, 21 июля, европейская валюта продолжила терять свои позиции по отношению к доллару США, таким образом продолжая все дальше и дальше отдаляться от своего 10-недельного максимума.

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, слабость евро была обусловлена тем, что инвесторы произвели переоценку недавнего роста единой валюты, и их опасения относительно результатов стресс-тестов европейских банков, публикация которых намечена на эту пятницу, усилились.

Так, несмотря на оптимистичные комментарии министра финансов Франции о полной уверенности в положительных результатах стресс-тестов и заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что тесты восстановят веру в банковский сектор, пара евро/доллар США утратила более цента и опустилась к уровню 1.2800. Кроме того, негативное влияние на курс евро оказали и результаты аукциона по размещению государственных облигаций Португалии со сроком действия 12 месяцев. Низкий спрос способствовал повышению доходности бумаг. Отношение заявок к покрытию составило 1.3, что значительно ниже предыдущего значения 2.8, зафиксированного на аукционе, проведенном 7 апреля.

Британский фунт в течение дня отличился тем, что в начале европейской сессии за минуты упал более чем на 100 пунктов до 1.5184. Как сообщают, это явилось результатом торговой ошибки голландского банка, и достаточно быстро валюта восстановила свои позиции, однако, затем вновь ослабла до уровня 1.5200 после публикации протокола последнего заседания Банка Англии.

Содержание текста указало на склонность к мягкой денежно-кредитной политике и просигнализировало о наличии рисков замедления экономического роста. Что касается результатов голосования от 7-8 июля, то за решение оставить ключевую процентную ставку без изменения на уровне 0.5% проголосовало семь членов Комитета. Один член Комитета проголосовал за повышение ставки на 0.25%. За решение оставить без изменения сумму 200 млрд. фунтов, выделенную на количественное ослабление кредитно-денежной политики, проголосовали единогласно.

Наиболее заметное же общее движение на рынке произошло в результате выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Cенате. Заявления главы ФРС, признавшего, что «перспективы экономики остаются необычайно туманными», оказались более пессимистичными, чем того ожидали на рынке. Осторожный тон побудил инвесторов избавляться от рискованных активов и вновь прибегнуть к доллару США как к одной из основных валют-убежищ.

Таким образом, к завершению торгового дня евро упал ниже 1.2800, а фунт – ниже 1.5200 (минимумы суток составили 1.2731 и 1.5122 соответственно).

Прогноз на сегодня

В четверг, после подкосившего позиции европейских валют выступления главы ФРС США, участники рынка будут весьма внимательно следить за поступающими на рынки экономическими данными. Как следствие, влияние даже самого незначительного негатива на курсы может оказаться весьма существенным. В свою очередь, улучшение каких-либо показателей будет восприниматься очень осторожно.

Соответственно, наиболее важными новостями завтра будут публикации индексов PMI по странам Европы, показатели розничной торговли в Великобритании и Канаде, рынку жилья и показателям безработицы в США. Кроме того, снова будет выступать Бен Бернанке.

Конкуренты американской валюты, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, скорее всего, продолжат находиться под давлением и в четверг. Соответственно, евро может попытаться пройти ниже уровня 1.2700, а фунт – ниже 1.5100. Рост же обеих валют будет ограничен отметками 1.2850 и 1.5250.

Что касается японской иены и швейцарского франка, то вряд ли валюты выйдут из актуальных для них на этой неделе каналов 86.50-87.50 и 1.0450-1.0550, соответственно.

ТЭК

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 21 июля, понизились на фоне озабоченности главы ФРС США Бена Бернанке по поводу состояния американской экономики, а также в связи с очередным ростом запасов сырья в США, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,02 доллара - до 76,56 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,85 доллара - до 75,37 доллара за баррель.

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Сегодня в 17.00 Киевский городской совет профсоюзов в связи с повышением цены на газ проводит предупредительную акцию протеста (митинг) у здания городского совета профсоюзов по адресу: ул. Крещатик, 16.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Киевской горпрофсовет, акция будет проходить в соответствии с постановлением президиума Объединения профсоюзов, организаций профсоюзов в г. Киеве „Киевский городской совет профсоюзов” в рамках проведения мероприятий, предусмотренных постановлением президиума Федерации профсоюзов Украины от 19 июля 2010 года „О действиях ФПУ в связи с нарушением законодательства Украины и норм Генерального соглашения при принятии решения о повышении цены на газ”.

Киевский городской совет профсоюзов приглашает представителей СМИ осветить эту акцию.

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Крымские коммунисты призывают жителей автономной республики к массовым акциям протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьера Николая АЗАРОВА отменить постановление национального регулятора о подорожании газа для населения с 1 августа на 50%.

«Участники собрания требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА и его правительства отменить антинародное решение о повышении цены на природный газ и призывают крымчан выйти повсеместно на митинги, демонстрации, а если необходимо и на забастовки против повышения цен и тарифов на газ и коммунальные услуги», - говорится в заявлении, которое принято сегодня на встрече с депутатами-коммунистами советов всех уровней на главной площади Симферополя.

Организованная горкомом КПУ встреча переросла в митинг против повышения цен на газ, сообщили УНИАН в пресс-службе лидера коммунистов Крыма Леонида ГРАЧА.

Главными лозунгами акции были «Нет повышению цен на газ!», «Нет повышению цен на услуги ЖКХ!», «Регионы обещали - обманули!».

Участники митинга осудили решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и заявили, что правительство Н.АЗАРОВА «услужливо выполняет» требования Международного валютного фонда.

«Власть предержащие цинично объявили народу, что увеличение цены на газ приведет «всего лишь» к удорожанию для населения теплоснабжения и обеспечения горячей водой на 20-25%, замалчивая при этом, что далее взлетят вверх цены и тарифы на продукты питания, товары и услуги первой необходимости», - также отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, отпускные цены на природный газ для населения с 1 августа вырастут на 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ.

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Сегодня в Харькове пройдет акция протеста против повышения тарифов на газ и жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, по информации заявителей, в митинге на площади Конституции в центре Харькова, который планируется на 16.00, примут участие около 3 тыс. человек.

Заявку на митинг-протест подало Объединение профсоюзов Харьковской области совместно с областной организацией Социалистической партии Украины и представителями Всеукраинской общественной организации «Защита детей войны».

Согласительная комиссия горисполкома попросила организаторов соблюдать меры безопасности. На митинге будут присутствовать представители правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

Комментируя события, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей ТЕСЛЕНКО сказал в интервью корреспонденту УНИАН, что митинг в Харькове организован в поддержку всеукраинской акции и имеет целью заставить правительство отказаться от запланированного с 1 августа повышения на 50% цен на газ для населения. По его словам, намерение повысить тарифы противоречит ранее принятому постановлению Кабмина о сохранении неизменными цен на газ для населения на протяжении 2010 года.

«Это предупредительные действия, но если не будет реакции правительства, профсоюзы начнут подготовку к масштабной всеукраинской акции протеста», - сказал С.ТЕСЛЕНКО.

Говоря о ситуации в Харьковской области, он отметил «сложную и напряженную» обстановку на некоторых промышленных предприятиях. В частности, сказал профсоюзный лидер, коллективы, где не платят зарплату, уже сегодня заявляют о готовности «к радикальным действиям: забастовок и голодовок».

«Нас удивляют действия НКРЭ и отсутствие реакции со стороны правительства. Мы считаем, что нельзя уничтожать диалог и наработанные мостики и толкать людей на крайние меры. Это никому не нужно», - заявил А.ТЕСЛЕНКО.

Криминал

Вчера, 21 июля, Печерский районный суд г. Киева по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца заместителю руководителя отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарасу ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального прокурора Украины Виктор ПШОНКА.

Он сообщил, что по уголовному делу по поводу злоупотребления служебным положением и кражи в особо крупном размере - 11 млрд. куб. м газа – продолжаются следственные действия.

Заместитель генпрокурора отметил, что по этому уголовному делу уже арестованы три человека. В частности, бывший председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, бывший заместитель руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, а также вчера, 21 июля, Печерский районный суд г. Киева избрал меру пресечения - содержание под стражей на два месяца – для заместителя руководителя отдела Энергетической региональной таможни.

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на этой неделе проведет встречи с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и предстоятелем Русской православной церкви патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Президента Украины Денис ИВАНЕСКО, завтра, 23 июля, в Крыму пройдет встречу В.ЯНУКОВИЧА и патриарха КИРИЛЛА. Встреча состоится в рамках визита предстоятеля РПЦ в Украину.

В субботу, 24 июля, в Крыму глава государства проведет встречу с В.ПУТИНЫМ. Встреча состоится в рамках однодневного рабочего визита главы российского правительства в Украину.

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Севастопольская городская государственная администрация официально подтвердила информацию о предстоящем приезде в город мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА и разместила на своем веб-сайте программу визита делегации из российской столицы, который состоится 24-25 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с программой пребывания, 24 июля в Большом зале ГГА пройдет встреча председателя Севастопольской городской государственной администрации Валерия САРАТОВА с мэром Москвы Ю.ЛУЖКОВЫМ.

После встречи состоится подписание Программы сотрудничества между правительством Москвы и Севастопольской горгосадминистрацией на 2011-2013 годы. По итогам подписания документа состоится подход к прессе.

С 17.30 до 17.45 московская делегация посетит Михайловскую батарею, где 4 июля открылся Военно-морской музей Украины.

Также для членов московской делегации будет организована экскурсия по Музею героической обороны и освобождения Севастополя.

25 июля, в День Военно-Морского флота Российской Федерации, делегация из Москвы примет участие в обходе на катере парадного строя кораблей.

Кроме того, участники делегации просмотрят военно-спортивный праздник в честь дня ВМФ РФ и посетят Дом Москвы в Севастополе, а также примут участие в открытии праздничного концерта на площади Нахимова.

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Украина и Босния и Герцеговина постатейно согласовали проект соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан, предусматривающий введение взаимного безвизового режима.

Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, проект соглашения был согласован 20 июля во время украинско-боснийских консультаций по консульско-правовым вопросам в Киеве.

Проект соглашения предусматривает введение взаимного безвизового режима поездок граждан Украины и Боснии и Герцеговины, которые пользуются общегражданским паспортом для выезда за границу. При этом срок пребывания без виз на территории государства другой стороны не должен превышать 30 дней в течение двух месяцев с даты первого въезда.

"Заключение указанного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию партнерских отношений с Боснией и Герцеговиной, интенсификации контактов в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также росту числа взаимных поездок граждан с туристической, деловой и частной целью", - считают в украинском МИД.

Среди главных вопросов повестки дня украинско-боснийских консультаций были также обсуждены другие аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, защита прав и интересов граждан, а также решение вопроса правопреемственности договорно-правовой базы бывшего СССР и СФРЮ, добавили в МИД.

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МВФ создает специальный траст-фонд для списания долгов странам, пострадавшим от стихийных бедствий. По сообщению его пресс-службы, члены совета директоров Фонда согласились с этой инициативой, хотя и с многочисленными оговорками.

Из-за этих оговорок пока не решено, в каких именно размерах будет создаваться новый инструмент, сообщает ИТАР-ТАСС. Согласно пресс-релизу, "большинство директоров" поддержало перечисление в этих целях по меньшей мере 392 млн долл, но не более 437 млн долл из средств действующей программы - так называемой многосторонней инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран. Определение точной суммы, равно как и механизмов дальнейшего пополнения нового фонда, отложено на будущее.

"Бедственный" фонд создается по инициативе директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана по сути в расчете пока на одну-единственную страну - Гаити. Это и вызывает у многих сомнения. Конечно, со временем в схожей ситуации могут оказаться и другие страны, но "огород городить" предложено уже сейчас, а в мировой и национальных экономиках и так хватает различных безотлагательных проблем.

Одновременно с объявлением о создании нового инструмента МВФ сообщил, что полностью списывает долги Гаити перед Фондом в размере 268 млн долл и утверждает новую программу кредитной поддержки Порт-о-Пренса в размере 60 млн долл за ближайшие 3 года. Программа предусматривает оказание гаитянским властям не только финансовой, но и "всеобъемлющей технической помощи".

Связь

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон “О внесении изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» относительно увеличения перечня услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 1 июля. За него проголосовал 301 из 427 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом увеличен перечень и расширен доступ к услугам, которые предоставляются всеми операторами телекоммуникаций. В частности, предоставлено абонентам право оставлять в пользовании предоставленный им абонентский номер при переходе от одного оператора связи к другому.

Кроме того, закон обязывает операторов, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять услуги национального роуминга, а также дополнить действующий Закон "О телекоммуникациях" определениями специальных терминов ("абонентский номер", "сохранение абонентского номера", "национальный роуминг").

АПК

Крымское управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций предупреждает о высокой пожароопасности в лесах полуострова до понедельника, 26 июля, и о шквальном ветре сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС Украины в АР Крым.

«По 26 июля в лесах Крыма ожидается высокая пожарная опасность. 22 июля в Крыму ожидается шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - сказано в пресс-релизе.

Соцполитика

Совет министров АРК намерен передавать в прокуратуру и суды материалы о взимании платы за вход на крымские пляжи.

Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий ПСАРЕВ в ходе заседания Комиссии по вопросам готовности пляжных территорий общего пользования к курортному сезону 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, на комиссии обсуждены проблемы состояния пляжей, их доступности для отдыхающих в Ялте, Алуште, Евпатории, Черноморском, Феодосии и Коктебеле.

В частности, были отмечены нарушения, связанные с отсутствием бесплатного допуска на некоторые коммунальные пляжи, наличием на них строений, не имеющих согласовательных документов, в Евпатории, Коктебеле и Черноморском.

Говоря о конкретном примере - взимании платы за вход на территорию евпаторийского пляжа по улице Симферопольской, Г.ПСАРЕВ сказал, что Комиссия соберет все материалы, передаст их в органы прокуратуры, а после - в судебные инстанции для принятия необходимых мер.

"Пляжи общего пользования должны быть открыты для бесплатного доступа отдыхающих. Деньги нужно брать не за вход, а за дополнительные услуги - использование шезлонгов, дешевых кабинок, продажу напитков и всего необходимого для комфортного отдыха", - подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что по телефонам горячей линии поступают жалобы граждан, на которые Комиссия оперативно реагирует, и подтвердил готовность правительства держать на особом контроле вопрос бесплатного и свободного доступа на пляжи Крыма на протяжении всего курортного сезона.

(УНИАН)