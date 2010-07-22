Королевская за ужесточение админответственности чиновников

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ совместно с Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагают ужесточить административную ответственность чиновников за нарушения законодательства в сфере регуляторной политики и предпринимательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета.

В частности, предложен ряд поправок к законопроекту «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях относительно ответственности за нарушения порядка выдачи документов разрешительного характера» (№6262).

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, результатом внесенных изменений будет повышение ответственности чиновников перед бизнесом за принимаемые решения. «Согласно предлагаемым изменениям, разработанным совместно с Госкомпредпринимательства, каждый чиновник, требуя от предпринимателя непредусмотренный законом документ или необоснованно затягивающий выдачу разрешительного документа, может быть наказан существенным штрафом», – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, это позволит избежать излишней зарегулированности экономики.

Предусматривается, что бездеятельность глав городских и районных администраций в вопросах назначения на должность госадминистратора, создания и обеспечения функционирования разрешительного центра повлечет за собой штраф от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. А выдача разрешительным органом документа, необходимость которого не установлена законом, повлечет за собой штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Такие же штрафы предусмотрены в случае подготовки регуляторных актов в нарушение порядка, предусмотренного Законом Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также предлагает руководителей государственных и коллегиальных органов, а также других должностных лиц за нарушение законодательства, которое регулирует предпринимательскую деятельность, штрафовать на сумму размере до 600 необлагаемых минимумов. Эти же действия, если они совершены повторно на протяжении года после наложения административного взыскания, по решению суда приведут к запрету занимать должности в государственных органах на протяжении трех лет.