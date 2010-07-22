Томенко прогнозирует отставку Азарова или половины Кабмина

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что осенью вполне реальна либо отставка премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, либо смена половины состава правительства.

Об этом он заявил в интервью «Фокусу», текст которого размещен на сайте издания.

«Это сейчас самая большая интрига - конфликт внутри Партии регионов. В отношении правительства есть два сценария: полная отставка или смена половины министров», - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, если Н.АЗАРОВА отправят в отставку, он «идёт на 7 лет в Нацбанк». «А потом начинаются варианты. Если премьером становится КЛЮЕВ – это одна история, если БОЙКО – совсем другая. Конфликты идут каждый день, хотя они и не публичны. На каждом заседании Кабмина увольняют нескольких заместителей министров», - сказал он. Вице-спикер отметил, что показательна история «с группой АЗАРОВА, СЕМИНОЖЕНКО и МЫТНИКОМ». Он добавил, что по некоторой информации, окончательным мотивом для отставки В.СЕМИНОЖЕНКО стал вопрос о влиянии на государственные закупки медикаментов. «И в этом вопросе БАХТЕЕВА (депутат, представляющая в ПР крыло, заинтересованное во влиянии на медицинскую сферу), заручившись поддержкой КЛЮЕВА и КОЛЕСНИКОВА, пересилила АЗАРОВА. И над МЫТНИКОМ (министр здравоохранения – УНИАН) меч уже занесён», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, впереди сложный осенне-зимний период, и нас ждет повышение тарифов, цен. «В общем, надо будет на кого-то всё это списать, но только не на Президента. Пока выходит, что крайним, скорее всего, окажется АЗАРОВ. Конечно, всё это не точно. В списке кандидатов есть и ЛЁВОЧКИН, и БОЙКО», - сказал он. При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что каким образом В.ЯНУКОВИЧ принимает решения, является загадкой.