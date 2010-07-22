Анонс на 23 июля

11-00 - Состоится брифинг заместителя министра экономики Украины Валерия Мунтияна. Заместитель министра и руководители департаментов Минэкономики проанализируют основные тенденции развития внешней торговли Украины в текущем году, проинформируют о том, какими являются прогнозные показатели в среднесрочной перспективе, а также приведут данные об итогах и результатах сотрудничества с государствами СНГ за первое полугодие этого года и определят перспективы торгово-экономических взаимоотношений со странами постсоветского пространства (ул. Грушевского, 12/2, пресс-центр Министерства экономики, 4 этаж, к. 459 (вход через 1-й подъезд). Нужна аккредитация. Телефон: 226-23-17, press@me.gov.ua до 18-00 22 июля. Вход по паспортам.

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12-00 - Состоится брифинг первого заместителя Главы Администрации Президента Украины Ирины Акимовой на тему: «Национальные проекты в реализации программы экономических реформ» (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).

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17-00 - Киевский городской совет профсоюзов в связи с повышением цены на газ проведет предупредительную акцию протеста (митинг) у дома городского совета профсоюзов. Акция будет проходить в рамках проведения мероприятий, предусмотренных Постановлением Президиума ФПУ № П-42-7г от 19.07.2010 „О действиях ФПУ в связи с нарушением законодательства Украины и норм Генерального соглашения при принятии решения о повышении цены на газ” (ул. Крещатик, 16). Телефоны: 279-03-93.

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- Состоится открытие нового элитного стрелкового клуба «БЕКАС-Киев». Среди гостей на открытии клуба будут присутствовать: начальник отдела развития неолимпийских видов спорта, научного и медицинского обеспечения Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта Валентина Довгодько, ведущий тренер штатных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта Надежда Цюкало, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, президент Федерации спортинга Украины Станислав Михайлишин, главный тренер сборной Украины по спортингу Николай Браун. Сбор в 16-15 возле автобуса на стоянке «Дворец Украина» (ст.м. Дворец Украина). Нужна аккредитация. Телефоны: +38 044 501 70 19 +38 050 356 84 28.

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- - Состоится а первый в Украине Фестиваль природоохранных территорий «Парад парков 2010». Организаторы - Программа развития ООН в Украине вместе с Государственной службой заповедного дела Минприроды Украины, Ассоциацией природоохранных территорий Украины и Шацким национальным природным парком. «Парад парков 2010» пройдет 24 июля в Шацком национальном природном парке (пгт. Шацк, Волынская область) у озера Большое Черное. Для участников пресс-тура обеспечен авто-переезд Киев-Луцк-Шацк-Луцк-Киев, с размещением (проживанием на две ночи) в Луцке). Выезд из Киева 23 июля, возвращение в Киев 25 июля (в 18.00 ). Телефон: 044 287 51 33.