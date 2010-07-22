ГЛАВНОЕ на 22 июля (вечер)

Власть Томенко прогнозирует отставку Азарова либо смену половины Кабмина

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что осенью вполне реальна либо отставка премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, либо смена половины состава правительства.

Об этом он заявил в интервью «Фокусу», текст которого размещен на сайте издания.

«Это сейчас самая большая интрига - конфликт внутри Партии регионов. В отношении правительства есть два сценария: полная отставка или смена половины министров», - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, если Н.АЗАРОВА отправят в отставку, он «идёт на 7 лет в Нацбанк». «А потом начинаются варианты. Если премьером становится КЛЮЕВ – это одна история, если БОЙКО – совсем другая. Конфликты идут каждый день, хотя они и не публичны. На каждом заседании Кабмина увольняют нескольких заместителей министров», - сказал он. Вице-спикер отметил, что показательна история «с группой АЗАРОВА, СЕМИНОЖЕНКО и МЫТНИКОМ». Он добавил, что по некоторой информации, окончательным мотивом для отставки В.СЕМИНОЖЕНКО стал вопрос о влиянии на государственные закупки медикаментов. «И в этом вопросе БАХТЕЕВА (депутат, представляющая в ПР крыло, заинтересованное во влиянии на медицинскую сферу), заручившись поддержкой КЛЮЕВА и КОЛЕСНИКОВА, пересилила АЗАРОВА. И над МЫТНИКОМ (министр здравоохранения – УНИАН) меч уже занесён», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, впереди сложный осенне-зимний период, и нас ждет повышение тарифов, цен. «В общем, надо будет на кого-то всё это списать, но только не на Президента. Пока выходит, что крайним, скорее всего, окажется АЗАРОВ. Конечно, всё это не точно. В списке кандидатов есть и ЛЁВОЧКИН, и БОЙКО», - сказал он. При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что каким образом В.ЯНУКОВИЧ принимает решения, является загадкой

Законодательство Изменен закон о госнадзоре в сфере хозяйственной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада Украины приняла 1 июля 2010 года. За него проголосовали 235 из 417 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом устраняются несогласованности относительно установления срока для устранения субъектом ведения хозяйства требований предписания, введения нормы об осуществлении функций государственного надзора (контроля) только центральными органами исполнительной власти, а также устранения возникновения случаев, которые несут угрозу жизни (здоровью) работающих.

Законом предусмотрено, что определенный предписанием или другим предписывающим документом срок, на протяжении которого субъект ведения хозяйства обязан устранить нарушение требований законодательства, не может составлять менее тридцати рабочих дней, если иной срок не предусмотрен законом.

В заключительных положениях предусмотрено, что данный Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Макропоказатели

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4,1%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4% до 4,1%.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, при этом ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2010 году на уровне 4%.

По оценкам ЕБРР, рост ВВП Украины в 1 квартале текущего года составил 4,9%, во 2 квартале - 2,3%, в 3 квартале составит - 2,9%, в 4 квартале - 6%.

Напомним, в мае т.г. ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2010 и 2011 годах с 3% до 4%.

Как сообщал УНИАН, Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует рост ВВП Украины в 2010 году на уровне 3,3%, в 2011 году - 4,5%.

Финансы

НБУ упразднил рефинансирование банков для стимулирования кредитования экономики Национальный банк Украины упразднил рефинансирование банков с целью стимулирования кредитования экономики, а также утвердил новое положение о предоставлении банкам стабилизационных кредитов.

Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 13 июля 2010 г. №327, зарегистрированным в Министерстве юстиции и обнародованным на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно документу, прекращает действие постановление правления НБУ от 4 февраля 2010 г. №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Национальным банком Украины кредитов банкам Украины с целью стимулировать кредитование экономики на период ее выхода на докризисные параметры».

Кроме того, постановлением №327 предусматривается, что НБУ предоставляет стабилизационные кредиты платежеспособным банкам на срок до 90 дней с возможностью продлить срок пользования кредитом еще на 90 дней. Общий срок пользования стабкредитом не может превышать 360 дней, а в случае реальной угрозы стабильности работы банка – 450 дней.

Размер процентной ставки по стабкредитам определяется в годовых процентах на уровне учетной ставки НБУ плюс 2 п.п., ставка является плавающей.

«Задолженность банков по стабилизационным кредитам, предоставленным Нацбанком для поддержки ликвидности в случае реальной угрозы стабильности работы банков, подлежит возврату, согласно условиям кредитных соглашений. Продление срока пользования такими кредитами осуществляется на основании ходатайства банка», - говорится в постановлении НБУ.

НБУ выдает стабкредиты под основное и дополнительное обеспечение. Основное обеспечение – государственные облигации всех выпусков, долговые ценные бумаги, эмитированные НБУ, облигации Государственного ипотечного учреждения, размещение которых осуществляется под гарантию Кабинета Министров, гарантии правительства и средства в иностранной валюте. Корректирующий коэффициент по основному обеспечению – 0,9%.

К дополнительному обеспечению принадлежат имущественные права на будущие поступления средств на корреспондентский счет банка, открытый в НБУ.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Справка УНИАН. В феврале 2010 г. Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины от 4 февраля 2010 года №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры».

Документом предусматривается, что стимулирующие кредиты Нацбанк предоставляются только тем банкам, которые соответствуют установленным НБУ критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не больше срока, предусмотренного кредитным проектом) как однократно, так и в форме кредитной линии, в зависимости от потребности в нем, с целью кредитования отечественного товаропроизводителя. При этом банкам класса не ниже В стимулирующие кредиты предлагается предоставлять сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года.

Процентная ставка по стабилизационным и стимулирующим кредитам плавающая и базируется на учетной ставке Нацбанка. Ее величина зависит от класса банка и категории обеспечения.

ФР Биржи Европы закрылись в плюсе

Ведущие европейские фондовые индексы значительно увеличились по итогам торгов в четверг на фоне неожиданно сильного роста деловой активности в промышленном секторе еврозоны и повышения объемов розничных продаж в Великобритании, сообщает РИА Новости.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,90% - до отметки 5313,81 пункта. Германский DAX 30 вырос на 2,53% - до 6142,15 пункта. Французский индекс CAC 40 по итогам торгов набрал 3,05% - до 3600,57 пункта. "Данные по индексу PMI продемонстрировали определенный прогресс и дали рынку надежду, - заявил агентству Bloomberg старший стратег по акциям Commerzbank AG Маркус Уолнер (Markus Wallner). - Мы не прогнозируем вторую волну кризиса в будущем. Экономика Германии является локомотивом восстановления в Европе". Основным фактором, способствовавшим позитивному закрытию европейских торговых площадок, стал ряд сильных макроэкономических публикаций. Т

ак, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 16 стран еврозоны, вырос в июле 2010 года до максимальной за три месяца отметки в 56,7 пункта с 56 пунктов в июне. Считается, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, ожидали при этом, что показатель снизится до 55,4 пункта. Особенно сильными оказались данные по экономике Германии, где индекс деловой активности в сфере услуг за рассматриваемый период вырос до 57,3 пункта против 54,8 пункта в июне, а промышленном секторе - до 61,2 пункта в июле по сравнению с 58,4 пункта месяцем ранее. К

роме того, новые заказы в промышленности в еврозоне выросли в мае на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и взлетели на 22,7% в годовом исчислении. Позитивно на биржи Европы повлияла и статистика по розничным продажам в Великобритании, которые в июне выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо внутренней статистики, свою лепту в положительное закрытие бирж Старого Света внесли и корпоративные новости из США, где в четверг свои финансовые результаты за апрель-июнь представили телекоммуникационная компания AT&T, многопрофильная корпорация 3M и табачный гигант Philip Morris International. Рост чистой прибыли во втором квартале в годовом выражении у всех трех компаний исчислялся двухзначными значениями, а показатели чистой прибыли на акцию превзошли ожидания аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

ТЭК НКРЭ повысила тарифы «Киевэнерго» на 2,8-12,1%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф АЭК «Киевэнерго» на передачу электроэнергии линиями 35 кВ и более на 2,82%, или на 0,07 грн. за МВт/ч, - до 2,55 грн. за МВт/ч и на передачу линиями менее 35 кВ - на 12,14%, или на 3,58 грн. МВт/ч, - до 33,07 грн. МВт/ч с 1 августа 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла сегодня на своем заседании.

Вместе с тем, НКРЭ также уменьшила компании тарифы на поставку электроэнергии для крупных потребителей на 11,34%, или на 0,27 грн. МВт/ч, - до 2,11 грн. МВт/ч, а для мелких на 11,44%, или на 1,36 грн. МВт/ч, - до 10,53 грн. МВт/ч.

Пересмотр тарифов связан с корректировкой инвестиционной программы «Киевэнерго» на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ увеличила инвестиционную программу «Киевэнерго» на 2010 год на 5,32%, или на 8,161 млн. грн. - до 161,42 млн. грн. (с НДС).

Своим решением НКРЭ предусмотрела в ней соответствующие средства для реконструкции электросетей 10 кВ с целью обеспечения надежным электроснабжением онкологического центра по ул. Верховинной в Киеве.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Однако по состоянию на июнь 2009 года 20,34% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская BLEDSOE HOLDINGS LTD (Виргинчские острова). Еще над 10,17% акций сохранила контроль Kapiton Trading Limited (Кипр).

«Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.

«Киевэнерго» не будет отключать электроэнергию потребителям во время жары

АЭК «Киевэнерго» не будет отключать электроэнергию потребителям во время жары.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что режимные мероприятия, которые проводит компания для сохранения баланса энергосистемы, нацелены на обеспечение стабильности электроснабжения во всех районах Киева.

Их суть заключается во внутренних технических особенностях работы энергокомпании и использовании оборудования и сетей в сложных условиях жары. Эти мероприятия не имеют никакого отношения к лишению потребителей электричества.

Напомним, что из-за постоянной высокой температуры воздуха жители Киева пользуются большим количеством бытовой техники, что значительно увеличивает нагрузку на электросети. Больше всего проблем со стабильностью электроснабжения возникает сейчас в центральных районах столицы.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Шахты будут приватизированы до конца 2014 года

Министерство угольной промышленности Украины планирует завершить приватизацию инвестиционно привлекательных угледобывающих предприятий до конца 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

«Минуглепром ожидает до конца 2014 года полного завершения приватизации инвестиционно привлекательных и потенциально инвестиционно привлекательных предприятий», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что ключевым направлением реформирования отрасли может быть только приватизация экономически эффективных государственных угольных предприятий и ликвидация бесперспективных.

До конца 2010 года Минуглепром намерен разработать обоснования базовых положений реформы и прогноза дальнейшего развития отрасли.

Разработанным министерством планом-графиком предусматривается, что до середины 2012 года необходимо передать соответствующие предприятия угольной отрасли на баланс Фонда государственного имущества для проведения их корпоратизации.

В министерстве отмечают, что одним из необходимых этапов либерализации рынка угольной продукции является ликвидация государственного предприятия «Уголь Украины» как монопольного оператора оптового рынка угля.

«В рамках общей концепции экономической реформы это должно состояться (ликвидация ГП - УНИАН) до конца 2012 года после практического завершения приватизации угледобывающих предприятий, или тепловых электростанций, которые являются основными потребителями энергетического угля», - говорится в сообщении.

Кроме того, Минуглепром считает, что одним из необходимых факторов отхода от госмонополии является постепенный переход на принципы биржевой торговли угольной продукцией, а также ее поставок по прямым договорам.

Минуглепром ожидает, что до конца 2016 года снизятся объемы государственного субсидирования на операционные расходы отрасли не менее чем на 80%.

Напомним, Кабмин отменил постановление №430 от 2 апреля 2009 года, которым правительство утвердило перечень из 99 шахт, подлежащих приватизации в 2009 году.

АПК МинАП прогнозирует рост цен на продовольственное зерно

В ближайшее время цены на продовольственное зерно в Украине могут несколько вырасти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Министерства аграрной политики Украины Геннадий РОЗГОН сегодня во время круглого стола.

«Те запасы зерна, которые мы имеем последние недели, мы не думаем, что они существенно повлияют на цены на муку. Там есть большой запас мощности... Есть достаточный запас муки по стабильной цене… Прогнозируем, что в ближайшее время цены на продовольственное зерно будут несколько расти, все равно мы прогнозируем стабильность цен на муку, на хлеб, на крупы, макаронные изделия…» - отметил Г.РОЗГОН.

По его словам, тенденция, которая складывается в последние несколько недель на рынке зерна, демонстрирует рост цен, в первую очередь, на продовольственное зерно, и на некоторые фуражные культуры. «Скажем так, в последнее время был достигнут наибольший пик цен за последние несколько месяцев, но до рекордного уровня 2007 года еще далеко. Поэтому сегодня можно ожидать незначительного повышения цен на муку.

Это мука, хлеб, и все, что с этим связано», - также отметил представитель МинАП.

Аграрный фонд закупит не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с министром аграрной политики Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ, который проинформировал о ситуации в аграрно-промышленном комплексе, в частности, о ходе сбора урожая.

Учитывая ситуацию на мировом рынке зерна, глава государства обратил внимание на необходимость формирования продовольственного резерва, а также региональных резервов для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В.ЯНУКОВИЧ также дал поручение начать подготовку к осенне-полевым работам, в том числе - предусмотреть механизмы уменьшения стоимости горюче-смазочных материалов, обеспечения аграриев удобрениями, средствами защиты растений и кредитными ресурсами.

Отдельно Президент поручил ускорить разработку программы развития молочного и мясного животноводства.

По данным Н.ПРИСЯЖНЮКА, майский прогноз урожая зерновых на уровне 46 млн. тонн был уменьшен на 3,5 млн. тонн в связи со сложными погодно-климатическими условиями. С учетом уточненного прогноза определено, что общий объем экспорта зерновых в 2010–2011 маркетинговом году будет составлять 16 млн. тонн.

Заслушав доклад о ходе и графике выполнения аграрных реформ, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул личную ответственность министра за реализацию реформ в аграрном секторе и гармонизацию украинских стандартов в АПК с нормативами ЕС.

Транспорт С «серыми» автодилерами будет покончено

Государственная таможенная служба Украины и Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров планируют прекратить работу «серых» автодилеров, сообщает еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, эти структуры намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в рамках которого таможенники смогут составить базу индикативных цен на импортные авто. После этого «серые» импортеры уже не смогут занижать суммы таможенных платежей и продавать авто на 5-10%, чем официальные дилеры.

Как объяснил «Комментариям:» генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег НАЗАРЕНКО, официальные дилеры ежеквартально будут предоставлять ГТСУ данные о заводских ценах на автомобили. Эти данные будут введены в компьютерную базу всех таможен, и даже где-то на периферии инспектор-коррупционер не сможет оформить машину по заниженной стоимости — сработает защитная программа, и он просто не распечатает декларацию.

Однако, как отмечают «Комментарии:», согласившись сотрудничать с таможенниками, официальные поставщики смогут ликвидировать лишь 20% «серых» дилеров. Именно столько «серых» импортеров, по данным аналитической компании Autoconsulting, ввозят те же модели, что и официальные поставщики. Около 60% всех «серых» дилеров ввозят в Украину внедорожники, еще около 20% ввозят такие бренды, которых в Украине нет и не будет в ближайшее время, — Acura, Toyota Fortuner, Sequoia, Tundra, Cadillac, Hummer, Lincoln. В связи с этим, пишут «Комментарии:», большинство «серых» дилеров будет переориентироваться на поставки тех марок, которые не продаются в Украине официально.

Строительство Глава “Киевгорстроя” опровергает сообщение о продаже ХК Супруненко

Глава правления – президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Василий МОЖАР не делал никаких публичных заявлений об изменении структуры собственности компании. Об этом говорится в официальном комментарии компании, переданном УНИАН.

“Правление АО ХК “Киевгорстрой” осуществляет непосредственное управление деятельностью холдинга и не ведет реєстр акционеров, поскольку эта функция, в соответствии с действующим законодательством, возложена на соответствующие уполномоченные структуры (регистраторов). Следовательно, учитывая, что ведомости о текущей структуре собственнсоти поступают не в режиме реального времени, а с соответствующей периодичностью, они принципиально не являються и не могут быть темой комментариев руководства холдинга”, - сказано в сообщении компании.

В компании назвали не соответствующим действительности сообщение, распространенное рядом СМИ, о продаже холдинга зятю мэра Києва Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеславу СУПРУНЕНКО.

Как сообщалось в СМИ со ссылкой на информированного источника, на собрании директоров компании в четверг, 15 июля В.МОЖАР сообщил, что у компании теперь есть новый владелец, при этом, он так и не был представлен руководству. Как уточнил источник, это означает, что «Киевгорстрой» выведен из коммунальной собственности.

Кроме того, по данным источника, в компании существует мнение, что сейчас мажоритарным владельцем холдинга является Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник также сообщил, что собрание акционеров холдинга, которое неоднократно переносилось, предварительно назначено на 8 сентября т.г.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

Соцполитика Азаров: для роста долгов по зарплате нет предпосылок Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет об отсутствии объективных экономических предпосылок для роста задолженности по выплате зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время совещания по вопросам ликвидации задолженности по выплатам зарплат и подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях.

«Задолженность растет на фоне роста экономической активности предприятий, денежные доходы населения выросли за первые шесть месяцев на 17%, выросли выплаты по заработной плате, по пенсиям, то есть, объективных оснований для роста задолженности нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, по его словам, в Тернопольской, Херсонской, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской и Винницкой областях задолженность по зарплате увеличилась на 2-3%. «Пусть этот рост небольшой – на 2-3%, но это свидетельствует о том, что руководство областей вместе с руководителями отраслей не прилагают необходимых усилий», - считает премьер.

Н.АЗАРОВ считает, что «не все поняли, что за решение этой задачи будет серьезный спрос».

При этом премьер обратил внимание на тот факт, что Генеральная прокуратура возбуждает уголовные дела по фактам невыплаты зарплаты. «Но нас интересует не количество возбужденных уголовные дел, а реальное сокращение задолженности», - подчеркнул премьер.

Жертвам нацистских преследований повысят пенсии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О жертвах нацистских преследований” (относительно возраста несовершеннолетних узников и размера повышения пенсии).

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада Украины приняла 1 июля 2010 года. За него проголосовали 309 из 370 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено повышение размера пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания или государственной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, в частности, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания - в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным инвалидами: инвалидам І группы – в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, ІІ группы, – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, ІІІ группы, – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безукоризненную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны – 15% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; другим лицам – 10% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Закон также предусматривает отнесение к бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания лиц, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет (вместо 16).