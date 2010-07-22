Томенко: Левочкин и Хорошковский утратят свое влияние на Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что рано или поздно часть команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА убедят его, что глава Администрации Сергей ЛЕВОЧКИН и председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВКИЙ только наносят вред главе государства.

Об этом он заявил в интервью «Фокус», текст которого обнародован на сайте издания.

Объясняя причины, почему С.ЛЕВОЧКИН и В.ХОРОШКОВСКИЙ занимают столь высокие позиции, Н.ТОМЕНКО отметил, что это «в знак благодарности». «Они показали хитрость плана БЮТ по формированию широкой коалиции год назад и убедили ЯНУКОВИЧА в том, что он победит на выборах. Были с ним до конца. Мне кажется, в эмоциональном смысле это для него важно», - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, эти политики являются сегодня фаворитами, но жизнь всё поставит на свои места. «Поскольку эти фавориты начали работать только на себя, другая сторона сможет убедить ЯНУКОВИЧА если не осенью, так весной в том, что они своими действиями наносят ему вред», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер предположил, что В.ХОРОШКОВСКИЙ, вероятно, станет пугать В.ЯНУКОВИЧА тем, что «в Киеве террористы-смертники передвигаются по каждой улице, как в Ираке, но когда-нибудь здравый смысл всё же победит». Что касается С.ЛЕВОЧКИНА, то, по словам Н.ТОМЕНКО, у того сейчас развивается синдром «Дмитрия ТАБАЧНИКА: пока Леонид КУЧМА осваивал уроки президентства, ТАБАЧНИК сделал Администрацию Президента главным государственным органом страны. Это, как известно, для него плохо закончилось».