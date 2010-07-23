Центр Москвы задыхается от гари и смога

Стойкий запах гари ощущается в центре Москвы в пятницу - трудно дышать на Новом Арбате и возле Международного московского делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити", передает РИА Новости. Почти месяц в столичном регионе стоит аномально жаркая погода - температура воздуха не опускается ниже 30 градусов, больше двух недель регион не покидала засуха.

До конца недели синоптики прогнозируют до 37 градусов со знаком плюс. Смог, который ранее из-за торфяных пожаров в Подмосковье ощущался лишь на окраинах города, в частности, на востоке и юге, в пятницу переместился в центр столицы. При этом, утром на востоке и юго-востоке столицы, несмотря на жаркую погоду, жители не почувствовали уже ставший привычным запах гари. В настоящее время в воздухе над центром столицы образовалась легкая дымка, которая характерна для жаркой погоды при полном отсутствии осадков. Становится трудно дышать возле автомобильных трасс. В течение нескольких недель на востоке, юге и юго-востоке столицы ощущался сильный запах гари, в воздухе висела дымка.

С начала пожароопасного периода в этом году в Подмосковье возникло более тысячи очагов природных пожаров. По данным на 22 июля, на территории Московской области возникло 47 очагов природных пожаров на общей площади 60,28 гектара, в том числе 33 торфяных площадью 39,87 гектара. В связи с этим сильный запах гари ощущался в подмосковных Люберцах и Реутове, а также в столичных районах Выхино, Жулебино, Новокосино, Марьино и Орехово-Борисово Южное.