ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В Украине может подорожать подсолнечное масло из-за требований Евросоюза», в котором пишет – ЕC требует отменить экспортную пошлину на подсолнечник из Украины. Это может привести к дефициту сырья на внутреннем рынке и как следствие - к росту цен на подсолнечное масло…

http://delo.ua/biznes/rynki/v-ukraine-podorozhat-podsolnechnoe-maslo-iz-za-trebovanij-evrosojuza-143201/

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Также «Дело» в материале «Самые убыточные банки 2010 года» пишет - в первом полугодии почти 80% украинских банков смогли получить прибыль. Однако это не помогло выйти в плюс всей банковской системе: ее результат — минус 8,3 млрд. гривень…

http://delo.ua/dengi/banki/generatory-ubytkov-143204/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк пришел на помощь куда-то не туда» пишет – НБУ неожиданно поддержал заемщика, не желающего возвращать валютный кредит. В Апелляционном суде Днепропетровской области представитель НБУ подтвердил, что для выдачи валютного кредита УкрСиббанк должен был получить индивидуальную лицензию. По мнению юристов, этот прецедент станет поводом для пересмотра сотен тысяч решений судов об изъятии имущества должников в пользу банков…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1473894

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Инвестора выселяют из «Украины» пишет – многолетний спор за право собственности на гостиницу "Украина" между государством и российским предпринимателем Александром Лебедевым получил неожиданное продолжение. На этой неделе Окружной административный суд Киева признал незаконной передачу Фондом госимущества (ФГИ) здания гостиницы совместному с инвестором предприятию в 2004 году. Бизнесмен обещает оспорить это решение, ссылаясь на то, что в прошлом году Верховный суд подтвердил законность сделки с ФГИ. А юристы не исключают, что новое дело может затянуться еще на несколько лет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1473920

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Шахты зароют в землю» пишет – Кабмин приступил к масштабной ликвидации убыточных шахт. Только в текущем году будут закрыты 107 из них, что является абсолютным рекордом за историю отрасли. Средства, направляемые на поддержание работы предприятий, пойдут на модернизацию шахт, которые в перспективе можно будет удачно приватизировать, говорят в правительстве. Для повышения стоимости госшахт необходимо провести либерализацию рынка угля, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1473930

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Издание «Экономические известия» в публикации «Правительство просит на процветание» пишет – по информации вице-премьера Сергея Тигипко, к началу 2011 г. государственный долг Украины может достичь 40% ВВП. Цифра пока некритичная, считают аналитики, но темпы роста украинского госдолга внушают им опасение. Общая сумма госдолга в июне равнялась $40,8 млрд. По прогнозам Минэкономики, в конце 2010 г. объем украинского ВВП составит около 1 трлн. грн. или $125 млрд. по курсу $8/1грн. Если прогноз Сергея Тигипко оправдается, то 40% от этой суммы — $50 млрд. Таким образом в 2010 г. госдолг (внутренний + внешний) вырастет на $10 млрд. Ровно столько же в прошлом году Украина получила от МВФ…

http://finance.eizvestia.com/full/pravitelstvo-prosit-na-procvetanie

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Пятое колесо» рейтинга» пишет – последние пять лет развития украинского рынка рейтингования показали, что административными методами его не оживить. Инвесторы, погоревшие на рейтингуемых бумагах во время кризиса, считают обязательное рейтингование неэффективным и рекомендуют его упразднить. Рейтинговые агентства просят ГКЦБФР побыстрее разработать закон, регулирующий этот рынок, а Госкомиссия по ценным бумагам подумывает о том, чтобы ввести для агентств лицензирование…

http://finance.eizvestia.com/full/pyatoe-koleso-rejtinga

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«Газета по-киевски» в материале «Пострадавшим туристам забыли сообщить, что купили им билеты домой» пишет – вчера в Борисполе издание встретило последних туристов обанкротившегося туроператора Karya Tour. Они рассказали о проблемах, с которыми пришлось столкнуться…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/23/041040.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Гречка подорожает еще на 2 гривны» пишет – как поясняют эксперты, причина подорожания – дефицит крупы. Так, урожай 2008 года принес 200 тысяч тонн, в прошлом году гречки произвели уже меньше – 180 тыс. т, а в этом году вообще ожидают только 165 тыс. тонн…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/23/034150.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Антонов» ищет таланты» пишет – издание поинтересовалось у руководства авиазавода ГП «Антонов», как предприятие собирается выполнять заказ на изготовление в течение 2010-2011 годов десяти самолетов Ан-158, договор о поставке которых был подписан на днях с российской структурой…

http://www.segodnya.ua/news/14156386.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинская банковская система остается в зоне риска» пишет – наличных денег в кассах украинских банков становится все меньше. Объем кредитов юридических лиц растет, физических - падает. Ситуация с «токсичными» активами - бомба замедленного действия…

https://economics.unian.net/rus/detail/53786

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налог на роскошь – богатые не заплачут?» пишет – Налоговый кодекс будет доработан к началу августа. Власть обещает включить в него налог на роскошь. Каким он будет у нас и какой он в странах, давно практикующих "чистку" кошелька богатеньких…

https://economics.unian.net/rus/detail/53744

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Пиар модернизации» пишет – американское пиар-агентство Ketchum работает над тем, чтобы Запад поверил в модернизацию России…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/23/241417

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Также издание «Ведомости» в материале «Криминальный кредит» пишет – итальянская мафия наращивает объемы незаконных финансовых операций на кредитном рынке на фоне экономического кризиса, который привел к сжатию банковского кредитования и оставил незаполненной целую финансовую нишу, которой поспешили воспользоваться криминальные элементы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/23/241452

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Издание «Известия» в публикации «Нахлебники» пишет - более чем в 20 регионах России, особенно сильно пострадавших от засухи, введен режим чрезвычайной ситуации. Там ждут финансовой помощи от федерального бюджета и продажи зерна из резервов. Иначе, говорят, следом за зерном подорожают хлеб, молоко, мясо и все остальное. На ценниках в магазинах продовольственная инфляция пока почти не видна. Но оптовые цены на зерно во многих регионах растут стремительно…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143981/

(УНИАН)