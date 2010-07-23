Против экс-зам.главы Казначейства возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего первого заместителя главы Государственного казначейства Александра ДАНЕВИЧА, которого обвиняют в злоупотреблении властью, что причинило ущерб участникам приватизации Одесского припортового завода.

Как пишет газета «Дело» (№118, 23 июля), уголовное дело против А.ДАНЕВИЧА возбуждено 19 июля по статье «Превышение служебного положения и власти».

Как стало известно изданию, старший следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам уже обратился в Печерский районный суд Киева с представлением на проведение обыска в квартире А.ДАНЕВИЧА.

Газета пишет, что правоохранительные органы подозревают А.ДАНЕВИЧА в превышении служебных полномочий в период с октября 2009 года по январь 2010 года.

Как говорится в судебных материалах, текстом которых располагает «Дело», в этот период времени первый замглавы Госказначейства давал указания своим подчиненным не перечислять конкурсные гарантии в сумме 800 млн. грн. участникам конкурса по приватизации Одесского припортового завода: компаниям «Нортима» и «Фрунзе-Флора».

Как указано в документах, должностное лицо препятствовало возвращению средств их владельцам вопреки платежным поручениям Фонда госимущества. Тем самым, считают в Генпрокуратуре, А.ДАНЕВИЧ нарушил инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте и закон о платежных системах и переводах средств.

По информации издания, Печерский райсуд счел аргументы прокуратуры весомыми и 20 июля разрешил провести обыск в квартире А.ДАНЕВИЧА.