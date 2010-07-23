Нацакадемию госуправления реформируют

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ распорядился разработать концепцию реформирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Об этом говорится в указе В.ЯНУКОВИЧА от 23 июля “О разработке проекта концепции реформирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины”, текст которого размещен на сайте главы государства.

С целью обеспечения реформирования Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и усиления ее ведущей роли в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления В.ЯНУКОВИЧ поручил образовать рабочую группу по разработке проекта концепции реформирования этого учебного заведения и назначить ее руководителем главу Администрации Президента Сергея ЛЁВОЧКИНА.

Глава государства также предоставил руководителю рабочей группы право вносить изменения в ее персональный состав, привлекать к работе в ней работников центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями), получать в установленном порядке от органов исполнительной власти необходимые для работы документы и материалы.

Рабочей группе поставлена задача разработать и подать в четырехмесячный срок проект концепции реформирования академии и предложения относительно развития материально-технической базы учебного заведения и его региональных институтов как целостного учебного комплекса с современным инфраструктурным, информационно-техническим и кадровым обеспечением деятельности, а также об источниках финансирования такого развития.