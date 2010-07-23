Госгорпромнадзор либерализирует разрешительную систему

Заместитель председателя Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Степан ДУНАС отметил, что Госгорпромнадзор взялся за либерализацию разрешительной системы для субъектов ведения хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Хмельницком.

“Мы упростили процедуру оформления разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью. В частности, сократили перечень работ - с 87 до 20. Более того, Госгорпромнадзор проверит предприятие только тогда, когда там будет зафиксирован случай травмирования”, - отметил он.

С.ДУНАС заметил, что от этих мер “обоюдно выигрывают обе стороны”

“С одной стороны, мы усиливаем ответственность собственников предприятий и организаций за соблюдение охраны труда, с другой - либерализируем законодательство для малого и среднего бизнеса в части проверок предприятий”, - резюмировал он.