ГЛАВНОЕ на 23 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Кадровая политика

Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что осенью Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не отправит его правительство “реформаторов” в отставку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью газете “Киевский телеграф”, комментируя слухи о том, что осенью глава государства отправит в отставку правительство.

”Это очередной блеф оппозиции”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его убеждению, “нынешняя власть едина в понимании этого, поэтому об отставке реформаторов не может быть и речи”.

В то же время, Н.АЗАРОВ заявил, что “власть должна быть сосредоточена в одних руках”.

“Поэтому я выступаю за сильную президентскую республику, в которой парламент, безусловно, имеет важные контрольные и законодательные полномочия”, - отметил премьер.

По его словам, “сегодня мы, по сути, даже не внося изменений в Конституцию, эту модель власти и реализуем”.

“Что же касается разных сплетен по поводу раскола, каких-то недоразумений в нашей команде, то могу ответственно заявить: никакого раскола нет. Есть отдельные вопросы, по поводу которых возникают дискуссии. Это естественно», - считает Н.АЗАРОВ.

В то же время, констатировал он, “мы никогда свои личные амбиции не выносим на суд публики; пытаемся не допустить, чтобы субъективные амбиции играли какую-то роль в политике”.

Премьер-министру досадно, что “отдельные наши товарищи иногда позволяют себе делать эмоциональные заявления”. “Это дает почву для появления каких-то бульварных провокаций: оппозиция начинает строить какие-то предположения. Это действительно мешает спокойно работать. От каждого члена нашей команды требуется взвешенность, рассудительность, спокойствие, выдержка и умение сдерживать свои эмоции. Никакого раскола в команде в ближайшие годы не будет. И не будет никаких поражений”, - сказал Н.АЗАРОВ.

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Председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ будет занимать должность до внесения соответствующим органом предложения об его увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас он (В.СТЕЛЬМАХ – УНИАН) имеет право на продолжение своей деятельности. Если будет внесена новая кандидатура, в этом случае будет стоять вопрос о его замене», – сказала она.

И.АКИМОВА отметила, что согласно закону В.СТЕЛЬМАХ не лишен права занимать должность главы НБУ более 5 лет.

Как сообщал УНИАН, пятилетний период полномочий В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ закончился 16 декабря 2009 года. В то же время председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а согласно закону, передать полномочия он может только назначенному Верховной Радой по представлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка нынешнего руководителя НБУ.

Справка УНИАН. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 15 июля подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым срок пребывания в должности главы НБУ увеличен до 7 лет.

Макропоказатели

По предварительным подсчетам Министерства экономики, Государственной таможенной службы и Госкомстата Украины, внешнеторговый оборот товарами и услугами в стране за январь-июнь 2010 года составил 56 млрд. долларов, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

По его словам, по итогам 1-го полугодия 2010 г. сальдо внешней торговли в Украине было положительным – 425 млн. долл., в то время как в прошлом году за первое полугодие было отмечено отрицательное сальдо в размере 491,9 млн. долл.

Объем экспорта товаров и услуг в январе-июне т.г. составил 28,2 млрд. долл., что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2009 г., в частности, экспорт товаров составил 23,1 млрд. долл. (рост 33,5%).

В экспорте 36,4% приходится на продукцию ГМК (рост на 40% по сравнению с первым полугодием 2009 года), на продукцию АПК и пищепрома приходится 18,4%, машиностроения – 17,6% (также рост на 40%), на минеральные продукты – 12,2%, химпром – 7,7%.

В.МУНТИЯН отметил, что рост экспорта из Украины отмечен во всех отраслях экономики и по всем географическим направлениям: СНГ и Евросоюз – на 40%, Азия – на 15,4%, Африка – 22,3%, Америка – 120%, Австралия и Океания – 60%.

Экспорт в Россию увеличился на 68,2%, в Беларусь – на 40,7%.

Импорт товаров и услуг в Украине в первом полугодии 2010 года составил 27,8 млрд. долл., что на 25,8% больше показателя за первое полугодие 2009 года, в частности импорт товаров составил 25,5 млрд. долл. (рост 29,2%).

Больше остальных товаров увеличился импорт минеральной продукции – на 35,5%, машиностроения – 19,6%, химпрома – 17,1%, продукции АПК и пищепрома – 10,5%, металлургии – на 6,5%.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8920/7,8990 грн./долл., цены на российскую валюту повысились до 0,2597/0,2601 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1640/10,1755 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,2868/1,2870 долл./евро (четверг, 22 июля, - 1,2786/1,2788 долл./евро).

В четверг, 22 июля, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8973 грн./долл.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,87 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 22 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06/10,22 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,15-10,27 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 22 июля повысился на 0,2% и сегодня составляет 0,2511/0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня немного повысился на 0,5% и сегодня составляет 10,07/10,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,14 грн./евро, по продаже – в пределах 10,18-10,27 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы незначительно повысился по сравнению с 22 июля и сегодня составляет 0,2507/0,2594 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,91 грн., евро – 9,95/10,24 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,90 грн., евро – 9,85/10,20 грн., рубль – 0,2510/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,903 грн., евро – 9,90/10,15 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,897, к евро – 10,147645, к российскому рублю – 0,25874.

ТЭК

Кабинет министров Украины отменил постановление правительства Юлии ТИМОШЕНКО (№203 от 1 марта т.г.), которым цены на природный газ для населения, теплоснабжающих и промышленных предприятий в текущем году должны были сохраниться на уровне 2009 года.

Соответствующее постановление Кабмина (№616 от 21 июля 2010 г.) обнародовано на правительственном портале.

Напомним, правительство Ю.ТИМОШЕНКО приняло соответствующее постановление уже после проведенных президентских выборов, на которых победу одержал Виктор ЯНУКОВИЧ. Новое правительство во главе с Николаем АЗАРОВЫМ было утверждено парламентом 11 марта т.г..

Цены на природный газ для населения, теплоснабжающих и промышленных предприятий устанавливает Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

О намерении обжаловать в судах решение о повышении цен на газ для населения уже заявила Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) и Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ).

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Правительство рассчитывает в ближайшее время договориться о создании газотранспортного консорциума между Украиной, Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью газете “Киевский телеграф”, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

”Мировая практика знает примеры, когда подобные переговоры ведутся годами, а затем в течение дня достигается результат. Мы же пока продолжительность переговоров измеряем месяцами, однако рассчитываем, что в ближайшее время все-таки договоримся”, - заявил глава правительства, отвечая на вопрос о ходе переговоров о создании международного газотранспортного консорциума.

Он сообщил, что по этому вопросу проведено несколько раундов переговоров с Россией и с Евросоюзом.

По словам премьер-министра, Украина предлагает России предоставить гарантии транзитных поставок, “например, на протяжении 10 лет прокачивать через нашу территорию 150 млрд. кубов газа ежегодно”, а Евросоюзу – “гарантировать закупку этого объема”.

“Без одного из трех партнеров никакой газотранспортный консорциум создать не получится. А поскольку есть три партнера, то, соответственно, у каждого есть свои интересы, и процесс достижения договоренностей осложняется”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Комментируя предложение главы правительства РФ Владимира ПУТИНА объединить российский “Газпром” и “Нафтогаз Украины”, Н.АЗАРОВ отметил: “Это была не шутка. Процесс создания транснациональных объединений характерен для глобальной экономики. Только у нас его искусственно будут политизировать. Но я всегда подчеркиваю, что необходимо все просчитать по одному «железному» принципу: насколько это отвечает стратегическим интересам Украины”.

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С 16 по 23 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 июля 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на Бензин А-80 – сохранились на уровне 6,93 грн./л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 7,29 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 0,1%, с 7,61 до 7,62 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 0,1%, с 6,85 до 6,86 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Сентябрьские фьючерсы на нефть в пятницу, 23 июля, торгуются в "красной зоне" после того, как в По состоянию на 08:50 мск на электронных торгах на нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на 0,15 доллара - до 79,15 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil также снизилась на 0,22 доллара - до 77,6 доллара за баррель.

На стоимость "черного золота" в четверг повлиял рост американских фондовых площадок и 2-2,7%, что подогрело надежды инвесторов на более быстрое восстановление американской экономики. Также поддержу рынку нефти оказало снижение курса доллара по отношению к евро, который по итогам торгов четверга подорожал до 1,2886 доллара за евро против 1,2768 доллара за евро днем ранее.

Еще одним фактором для роста стоимости нефти в четверг стал надвигающийся шторм в Мексиканском заливе, получивший имя "Бонни" и угрожающий добыче сырья в регионе. По данным Центра прогнозирования ураганов Национальной гидрометеорологической службы США в Майами, "Бонни" является вторым по счету тропическим штормом в атлантическом сезоне ураганов 2010 года. Скорость порывов ветра уже достигла 65 километров в час.

ЖКХ

Кабинет министров Украины постановлением № 624 от 21 июля утвердил мероприятия по организации работы по предоставлению населению жилищных субсидий по упрощенному порядку.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство постановило, что закупка товаров, работ и услуг, связанных с изготовлением сообщений о предоставлении населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, бланков документов для предоставления таких субсидий и образцов их заполнения, будет осуществляться по процедуре закупки у одного участника по согласованию с Министерством экономики.

Кабмин поручил Министерству финансов увеличить Министерству труда и социальной политики расходы на изготовление материалов по бюджетной программе "Создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки и информационно-методическое обеспечения учреждений системы Министерства труда и социальной политики Украины" в сумме 6,596 млн. грн. путем уменьшения расходов по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований".

Правительство поручило Министерству труда и социальной политики до 23 июля утвердить формы заявления о предоставлении жилищной субсидии по упрощенному порядку и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за предоставлением такой субсидии, а также обеспечить изготовление сообщений о предоставлении населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, бланков документов для предоставления таких субсидий и образцов их заполнения.

Согласно постановлению правительства, Пенсионный фонд должен до 6 августа обеспечить направление пенсионерам материалов для назначения жилищных субсидий.

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 14 июля утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий работоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода и 10% - для неработоспособных граждан.

Транспорт. Автодор

Правительство до 1 ноября 2010 года продлило государственную регистрацию мопедов без предоставления документов о правомерности их приобретения.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале постановлении Кабинета министров Украины "О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 23 декабря 2009 г. № 1371".

В частности, правительство постановило, что первая государственная регистрация мопедов до 1 ноября 2010 года может проводиться без предоставления документов, подтверждающих правомерность их приобретения, по установленной процедуре после проведения Государственной автомобильной инспекцией соответствующих проверок.

Как сообщал УНИАН, правительство Юлии ТИМОШЕНКО в декабре 2009 года обязало Министерство внутренних дел с 1 января 2010 года обеспечить проведение государственной регистрации мопедов.

Правительство разрешило до 1 июля 2010 года проводить первую государственную регистрацию мопедов, приобретенных до введения госрегистрации, без предоставления документов, которые подтверждают правомерность их приобретения, по установленной процедуре после проведения Государственной автомобильной инспекцией соответствующих проверок.

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Сегодня на территории Запорожской области произошел пожар в пассажирском поезде «Москва – Евпатория».

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Запорожской области, возгорание произошло в одном из купейных вагонов, в результате чего практически полностью выгорели 6 купе.

Причиной пожара в поезде «Москва - Евпатория» могло стать короткое замыкание.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ МЧС Запорожской области со ссылкой на начальника управления Алексея ЛЕПСКОГО.

На данный момент, по информации МЧС, прерванное из-за пожара сообщение восстановлено. Вагон, часть которого выгорела, отбуксирован на запасной путь.

Поезд «Москва - Евпатория» буксируется в Мелитополь, где для пострадавших в результате возгорания - граждан России, оставшихся в результате пожара без вещей и документов, зарезервированы места в двух гостиницах.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, оперативно были приняты меры по эвакуации пассажиров и разъединению хвостовой и главной части поезда от вагона. Также оперативно было снято электрическое напряжение по непарной и парной колеям.

В 6.25 из Мелитополя выехали две пожарные машины, а со станции «Мелитополь» - пожарный поезд. В 7.20 пожар был полностью ликвидирован.

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В Дагестане из-за подрыва железнодорожного полотна задержан на 2,5 часа поезд «Баку-Харьков».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил начальник службы по связям с общественностью Северокавказской железной дороги РЖД Владимир СВЕРЩЕВСКИЙ.

«Из-за подрыва железнодорожного полотна в Дагестане задержан на 2,5 часа поезд «Баку-Харьков», - сказал В.СВЕРЩЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что опасности для пассажиров нет.

По его словам, администрация железной дороги сделает все необходимое, чтобы поезд вошел в график.

В.СВЕРЩЕВСКИЙ добавил, что сейчас полотно заканчивают осматривают силовики, и как только эта работа будет выполнена, состав отправится по маршруту.

По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать благодаря бдительности машинистов локомотивов, прошедших по этому маршруту ранее. Взрыв прошел без ущерба для подъездного состава.

Взрывное устройство неустановленного образца сработало в 08.50 мск недалеко от станции Инчхе.

Криминал

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего первого заместителя главы Государственного казначейства Александра ДАНЕВИЧА, которого обвиняют в злоупотреблении властью, что причинило ущерб участникам приватизации Одесского припортового завода.

Как пишет газета «Дело» (№118, 23 июля), уголовное дело против А.ДАНЕВИЧА возбуждено 19 июля по статье «Превышение служебного положения и власти».

Как стало известно изданию, старший следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам уже обратился в Печерский районный суд Киева с представлением на проведение обыска в квартире А.ДАНЕВИЧА.

Газета пишет, что правоохранительные органы подозревают А.ДАНЕВИЧА в превышении служебных полномочий в период с октября 2009 года по январь 2010 года.

Как говорится в судебных материалах, текстом которых располагает «Дело», в этот период времени первый замглавы Госказначейства давал указания своим подчиненным не перечислять конкурсные гарантии в сумме 800 млн. грн. участникам конкурса по приватизации Одесского припортового завода: компаниям «Нортима» и «Фрунзе-Флора».

Как указано в документах, должностное лицо препятствовало возвращению средств их владельцам вопреки платежным поручениям Фонда госимущества. Тем самым, считают в Генпрокуратуре, А.ДАНЕВИЧ нарушил инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте и закон о платежных системах и переводах средств.

По информации издания, Печерский райсуд счел аргументы прокуратуры весомыми и 20 июля разрешил провести обыск в квартире А.ДАНЕВИЧА.

Погода

Завтра утром и днем в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы 17-22 м/с, в отдельных пунктах 25 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди.

На остальной территории без осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киевской области в субботу сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 28°.

(УНИАН)