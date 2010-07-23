Курс НБУ на 26.07.10

Официальный курс НБУ на 26.07.10100 USD – 789.6000 (23 июля – 789.7000) 100 EUR – 1018.3471 (23 июля – 1014.7645) 10 RUR – 2.5987 (23 июля – 2.5874)Учетные курсы банковских металлов на 26.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 94653.30 (23 июля – 93737.39) 961 XAG 10 Серебро – 1434.70 (23 июля – 1407.25) 962 XPT 10 Платина – 121993.20 (23 июля-119876.46) 964 XPD 10 Палладий – 36479.52 (23 июля-35457.53)

Официальный курс НБУ на 26.07.10 100 USD – 789.6000 (23 июля – 789.7000) 100 EUR – 1018.3471 (23 июля – 1014.7645) 10 RUR – 2.5987 (23 июля – 2.5874) Учетные курсы банковских металлов на 26.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 94653.30 (23 июля – 93737.39) 961 XAG 10 Серебро – 1434.70 (23 июля – 1407.25) 962 XPT 10 Платина – 121993.20 (23 июля-119876.46) 964 XPD 10 Палладий – 36479.52 (23 июля-35457.53)

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