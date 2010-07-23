В столице незаконно сносят МАФы "Першої торгівельної мережі"

Компания "Перша торгівельна мережа" заявляет о том, что в Киеве незаконно сносят принадлежащие ей МАФы.

Как рассказал УНИАН генеральный директор компании «Перша торгівельна мережа» Максим ЧУПЫРА, в минувшую субботу, 17 июля, без предупреждения было снесено 10 киосков предприятия, несмотря на то, что все необходимые документы на установку киосков компания получила.

«Мы вызвали тут же правоохранителей, которые где-то зафиксировали факт, где-то просто отказались фиксировать..., - говорит он. – Наши киоски грузятся на манипуляторы, при этом перед нами машут какой-то ксерокопией о том, что киевский «Благоустрій» решил их демонтировать. Никаких официальных документов никто никому не дает».

По его словам, перед этим коммунальное предприятие «Благоустрій» демонстрировало представителям предприятия документы, подтверждающие, что у предпринимателей аннулированы разрешения на установку некоторых МАФов. «Официально заявлений не было. Мы обращались к ним с просьбой официально разъяснить, почему наши документы были аннулированы. Мы стараемся фиксировать свои обращения во всех органах», - говорит М.ЧУПЫРА, подчеркивая, что все документы по установке киосков у компании были в порядке. Всего у компании в столице установлено 50 МАФов.

По его словам, только сегодня, 23 июля, в компанию пришло официальное письмо от КП "Благоустрій", отосланное 19 июля с.г., о том, что компании «Перша торгівельна мережа” аннулировали разрешение на установку киосков. «То есть 17 июля они у нас демонтировали эти киоски, а 19 июля они запечатали конверт и отослали нам уведомление о том, что документы аннулированы. Все документы у нас есть, мы готовы их предоставить, - заявил предприниматель.

«Нам нанесли ущерб только за один день (17 июля во время демонтажа киосков - УНИАН) по товару где-то на 1 млн. грн., ну и киоски где-то каждый 100 тыс. грн. у нас стоит. Это без подключений», - отмечает М.ЧУПЫРА.

Учитывая сложившуюся ситуацию, предприниматели вынуждены устанавливать охрану возле своих остальных киосков, поскольку там находится товар на сумму около 1 млн. грн., подытожил М.ЧУПЫРА и добавил, что компания намерена отстаивать свои права в суде.