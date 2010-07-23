ГЛАВНОЕ на 23 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

По предварительным подсчетам Министерства экономики, Государственной таможенной службы и Госкомстата Украины, внешнеторговый оборот товарами и услугами в стране за январь-июнь 2010 года составил 56 млрд. долларов, что на 28,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

По его словам, по итогам 1-го полугодия 2010 г. сальдо внешней торговли в Украине было положительным – 425 млн. долл., в то время как в прошлом году за первое полугодие было отмечено отрицательное сальдо в размере 491,9 млн. долл.

Объем экспорта товаров и услуг в январе-июне т.г. составил 28,2 млрд. долл., что на 30,6% больше, чем за аналогичный период 2009 г., в частности, экспорт товаров составил 23,1 млрд. долл. (рост 33,5%).

В экспорте 36,4% приходится на продукцию ГМК (рост на 40% по сравнению с первым полугодием 2009 года), на продукцию АПК и пищепрома приходится 18,4%, машиностроения – 17,6% (также рост на 40%), на минеральные продукты – 12,2%, химпром – 7,7%.

В.МУНТИЯН отметил, что рост экспорта из Украины отмечен во всех отраслях экономики и по всем географическим направлениям: СНГ и Евросоюз – на 40%, Азия – на 15,4%, Африка – 22,3%, Америка – 120%, Австралия и Океания – 60%.

Экспорт в Россию увеличился на 68,2%, в Беларусь – на 40,7%.

Импорт товаров и услуг в Украине в первом полугодии 2010 года составил 27,8 млрд. долл., что на 25,8% больше показателя за первое полугодие 2009 года, в частности импорт товаров составил 25,5 млрд. долл. (рост 29,2%).

Больше остальных товаров увеличился импорт минеральной продукции – на 35,5%, машиностроения – 19,6%, химпрома – 17,1%, продукции АПК и пищепрома – 10,5%, металлургии – на 6,5%.

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В Министерстве экономики Украины ожидают, что по итогам текущего года сальдо торгового баланса Украины будет положительным и может достичь в среднем уровня 1 млрд.долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Валерий МУНТИЯН.

«По нашим прогнозам, оно будет положительным… Где-то миллиард долларов США», - сказал В.МУНТИЯН.

При этом он не исключил, что по позитивному прогнозу сумма положительного сальдо может увеличиться до 1,6-1,8 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденным правительством макропоказателям на 2010 год, отрицательное сальдо внешней торговли по итогам года ожидается в размере 1,9 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

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Министерство финансов Украины объявило о четырех размещениях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщается на сайте Минфина, размещение ОВГЗ назначено на 27 июля.

В частности, планируется провести 127-е доразмещение 1 тыс. краткосрочных государственных облигаций (срок обращения 189 дней) и 128-е размещение также 1 тыс. облигаций со сроком обращения 364 дня номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Срок погашения облигаций - 2 февраля и 27 июля 2011 г. соответственно.

Также состоится 129-е размещение 1 тыс. среднесрочных государственных облигаций (срок обращения 973 дня) номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Срок погашения облигаций - 27 марта 2013 г.

Кроме того, будет проведено 130-е размещение 1 тыс. среднесрочных гособлигаций (срок обращения 1134 дня) номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Срок погашения облигаций - 4 сентября 2013 г.

Средства от 130-го размещения облигаций будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

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Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к профессиональным участникам фондового рынка”.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения требований к профессиональным участникам фондового рынка” 1 июля.

Этим законом дополнен Закон "О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине" положением, согласно которому размер уставного капитала депозитария должен составлять не менее 15 миллионов гривен, а размер собственного капитала клирингового депозитария должен составлять не менее 25 миллионов гривен.

Предусмотрено, что банки, торговцы ценными бумагами или регистраторы при наличии лицензии на осуществление депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг имеют право быть хранителями, осуществлять по поручению владельца операции с депонированными ценными бумагами и осуществлять другую депозитарную деятельность, связанную с обращением ценных бумаг, за исключением клиринга и расчетов по соглашениям относительно ценных бумаг. Для получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности хранителя юридическое лицо должно иметь полностью оплаченный денежными средствами уставный капитал в размере не менее 7 миллионов гривен. Хранитель по поручению владельца может осуществлять операции с депонированными ценными бумагами и осуществлять другую депозитарную деятельность, связанную с обращением ценных бумаг, за исключением клиринга и расчетов по соглашениям о ценных бумагах.

В законе определено также, что размер уставного капитала регистратора должен составлять не менее 100 тысяч гривен. Статья 29 Закона "Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)" дополнена нормой, согласно которой размер уставного капитала компании по управлению активами должен составлять не менее 7 миллионов гривен.

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Повышение Standard & Poor’s (S&P) своего прогноза долгосрочного суверенного рейтинга Украины со стабильного до положительного стало возможным благодаря осуществлению Украиной мер по сокращению дефицита бюджета и достижению предварительного соглашения с МВФ о возобновлении финансирования. Об этом сообщила УНИАН главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

"Мы ожидаем, что Совет директоров МВФ на заседании 28 июля утвердит предоставление Украине новой кредитной программы объемом 14,9 млрд. долл., а первый транш кредита на сумму 1,5-2 млрд. долл. будет выделен уже в течение ближайших нескольких недель после принятия решения", - сказала она. По ее мнению, это будет способствовать повышению суверенных рейтингов страны, что, в свою очередь, поможет правительству привлекать внешнее финансирование на более выгодных условиях, в том числе за счет размещения еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s (S&P) вчера заявила о том, что долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины — «В» по обязательствам в иностранной валюте и «В+» по обязательствам в национальной валюте — помещены в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с "положительным" прогнозом.

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Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8920/7,8990 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,8945/7,8975 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,8940/7,8980 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8970 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2597/0,2601 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2601/0,2603 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2602/0,2604 грн./рубль. В России курс доллар-рубль незначительно понизился и составил 30,3260 рублей за доллар (-0.1240).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2868/1,2870 долл./евро, а к 16:00 выросли до 1,2890/1,2892 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1640/10,1755 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2195/10,2300 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1920/10,1995 грн./евро.

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Кабинет министров Украины своим постановлением (№615 от 21 июля т.г.) утвердил Порядок использования в 2010 г. средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в госбюджете для частичной компенсации процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения гостиниц и прилегающих к ним территорий в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в постановлении, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, бюджетные средства выделяются для частичного возмещения процентов за пользование кредитами, предоставленными банками для строительства, реконструкции и переоснащения гостиниц и прилегающих к ним территорий, предусмотренных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине Евро-2012.

Главным распорядителем средств является Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Возмещение предоставляется владельцам объектов инфраструктуры размещения, указанных в программе, которые предоставляют услуги по временному размещению в гостиницах категории 5,4 и 3 звезды и привлекли кредиты.

Возмещение предоставляется за фактически начисленные и уплаченные в текущем году суммы процентов за пользование кредитами, предоставленными банками, в размере, предусмотренном кредитными договорами, но не более 10% годовых, при условии оплаты заемщиком из собственных средств не менее 8% годовых.

Компенсация предоставляется на конкурсных основах в порядке, определенном Национальным агентством по согласованию с Минфином, Минэкономики и Минрегионстроем.

С целью организации и проведения конкурса Национальное агентство создает комиссию в составе не менее семи человек, назначает главу и секретаря комиссии.

При определении победителя конкурса преимущество предоставляется тем заемщикам, которые выполнили работы по строительству, реконструкции и переоснащении гостиниц на 30% и более.

В случае, когда заемщик не обеспечит сдачу в эксплуатацию гостиницы до 1 марта 2012 г. он возвращает в установленном порядке до 1 июля 2012 г. в государственный бюджет сумму фактически полученного возмещения с учетом годового уровня инфляции и процентной ставки Национального банка по кредитам на соответствующий срок.

Кадровая политика

Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что осенью Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не отправит его правительство “реформаторов” в отставку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью газете “Киевский телеграф”, комментируя слухи о том, что осенью глава государства отправит в отставку правительство.

”Это очередной блеф оппозиции”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его убеждению, “нынешняя власть едина в понимании этого, поэтому об отставке реформаторов не может быть и речи”.

В то же время, Н.АЗАРОВ заявил, что “власть должна быть сосредоточена в одних руках”.

“Поэтому я выступаю за сильную президентскую республику, в которой парламент, безусловно, имеет важные контрольные и законодательные полномочия”, - отметил премьер.

По его словам, “сегодня мы, по сути, даже не внося изменений в Конституцию, эту модель власти и реализуем”.

“Что же касается разных сплетен по поводу раскола, каких-то недоразумений в нашей команде, то могу ответственно заявить: никакого раскола нет. Есть отдельные вопросы, по поводу которых возникают дискуссии. Это естественно», - считает Н.АЗАРОВ.

В то же время, констатировал он, “мы никогда свои личные амбиции не выносим на суд публики; пытаемся не допустить, чтобы субъективные амбиции играли какую-то роль в политике”.

Премьер-министру досадно, что “отдельные наши товарищи иногда позволяют себе делать эмоциональные заявления”. “Это дает почву для появления каких-то бульварных провокаций: оппозиция начинает строить какие-то предположения. Это действительно мешает спокойно работать. От каждого члена нашей команды требуется взвешенность, рассудительность, спокойствие, выдержка и умение сдерживать свои эмоции. Никакого раскола в команде в ближайшие годы не будет. И не будет никаких поражений”, - сказал Н.АЗАРОВ.

ТЭК

Правительство рассчитывает в ближайшее время договориться о создании газотранспортного консорциума между Украиной, Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью газете “Киевский телеграф”, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

”Мировая практика знает примеры, когда подобные переговоры ведутся годами, а затем в течение дня достигается результат. Мы же пока продолжительность переговоров измеряем месяцами, однако рассчитываем, что в ближайшее время все-таки договоримся”, - заявил глава правительства, отвечая на вопрос о ходе переговоров о создании международного газотранспортного консорциума.

Он сообщил, что по этому вопросу проведено несколько раундов переговоров с Россией и с Евросоюзом.

По словам премьер-министра, Украина предлагает России предоставить гарантии транзитных поставок, “например, на протяжении 10 лет прокачивать через нашу территорию 150 млрд. кубов газа ежегодно”, а Евросоюзу – “гарантировать закупку этого объема”.

“Без одного из трех партнеров никакой газотранспортный консорциум создать не получится. А поскольку есть три партнера, то, соответственно, у каждого есть свои интересы, и процесс достижения договоренностей осложняется”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Комментируя предложение главы правительства РФ Владимира ПУТИНА объединить российский “Газпром” и “Нафтогаз Украины”, Н.АЗАРОВ отметил: “Это была не шутка. Процесс создания транснациональных объединений характерен для глобальной экономики. Только у нас его искусственно будут политизировать. Но я всегда подчеркиваю, что необходимо все просчитать по одному «железному» принципу: насколько это отвечает стратегическим интересам Украины”.

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Окружной административный суд г. Киева назначил на 16 сентября этого года первое заседание по делу по иску Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины о признании противоправной и отмене Постановления №812 о повышении розничных цен на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НФПУ.

Заседание состоится в 13:30 в помещении Окружного административного суда г. Киева. Данное решение принято в соответствии с Постановлением Окружного Административного суда г. Киева от 22 июля 2010 года.

«Основанием для представления данного судебного иска стало то, что Постановление о повышении цен на природный газ для населения не было согласовано с Общим представительским органом профсоюзов, что является недопустимым», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

Кроме того, по его словам, все оправдания власти, что цена на газ для населения повысилась из-за взятых Украиной обязательства перед МВФ, профсоюзы считают неправомерными. «Представители власти сами неоднократно заявлял о том, что снижение цен на российский газ, в обмен на продолжение срока пребывания ЧФ РФ в г. Севастополе, позволит отказаться от повышения розничных цен на голубое топливо для населения», - объясняет М.ЯКИБЧУК.

Напомним, НФПУ уже имел позитивный опыт блокировки решений правительства о повышении тарифов для населения через суд. В частности, 31 августа 2009 года Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором обжаловано Постановление НКРЭ от 9 июля 2009 года о повышении рыночных цен на природный газ для населения.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

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Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявляет, что средства, полученные от повышения тарифов на газ, пойдут на увеличение добычи газа в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

«Главная цель оптимизации тарифов – вывести их на экономически обоснованный уровень и за счет этого получить дополнительные средства для того, чтобы увеличить собственную добычу и не кормить иностранного производителя, а давать возможность зарабатывать деньги людям в нашей стране», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в Украине сложилась непростая ситуация, когда она вынуждена покупать больше импортного газа.

«У нас действительно сложилась сложная ситуация, поскольку мы должны закупать больше импортного газа. И это было главной причиной, что МВФ нас упрекал: вы не развиваете собственную добычу (газа), исходя из того, что низкая цена. Я хочу напомнить, что у нас средняя цена реализации по стране была 580 грн. за тысячу кубов. При этом россияне, которые добывают 600 млрд. кубов газа, а не 20, как мы, продавали своему потребителю, своему населению в Белгородской области рядом с нами, газ по 870», - отметил Ю.БОЙКО.

В то же время, по его словам, даже после повышения тарифов стоимость газа для населения в Украине будет ниже, чем в Европе и в постсоветских странах.

Министр также рассказал, куда будут направлены средства, полученные после повышения тарифов.

«Они (средства) пойдут на увеличение добычи газа в собственной стране. Приблизительно 1 млрд. 200 млн. в этом году пойдут на освоение лицензий, которые принадлежат государству, – в Азовском и Черном морях. Это Субботино, Штормовое, Одесское, все месторождения, которые, по нашему мнению, при условии вложения денег дадут дополнительное количество газа и позволят нам обеспечить нашего потребителя своим газом, а не переплачивать за границу», - заявил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

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Сегодня технологические установки ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ, Луганская обл.) были выведены на технологический режим после внеплановой остановки в результате полного прекращения подачи электроэнергии.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что завод возобновил выпуск бензинов и дизельного топлива, первые партии нефтепродуктов уже прошли паспортизацию и направлены на внутренний рынок для обеспечения потребностей в топливе собственной сбытовой сети компании и партнеров.

«Работники ЗАО «ЛИНИК» достойно справились с инцидентом. Благодаря профессиональным действиям специалистов компании удалось избежать негативных последствий аварийной остановки. Мы намерены детально проанализировать случившееся и предпринять шаги по недопущению подобных инцидентов в дальнейшем», - отметил председатель правления ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 17 на 18 июля все установки ЗАО «ЛИНИК» были аварийно остановлены в результате полного прекращения подачи электроэнергии со стороны ООО «Луганское энергетическое объединение». По предварительным оценкам, для выхода на технологический режим НПЗ потребуется четыре дня.

Завод ранее неоднократно прекращал работу по причине прекращения снабжения электроэнергией. Так, 14 августа 2007 года из-за повреждения линии энергоснабжения на подстанции «Юбилейная», принадлежащей Луганским энергетическим сетям, были аварийно остановлены все технологические установки ЗАО «ЛИНИК».

До 30% потребностей НПЗ в электроэнергии может быть обеспечено за счет генерации на собственной заводской ТЭЦ, свыше 70% предприятие вынуждено приобретать у внешних поставщиков.

В соответствии с планом Лисичанского НПЗ в июле была предусмотрена переработка 525 тыс. тонн нефтяного сырья. Завод рассчитывал произвести около 150 тыс. тонн автомобильных бензинов и 170 тыс. тонн дизельного топлива.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) - второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

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Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6271 единицу, в июне сократилась на 1,6%, по сравнению с июнем 2009 года, до 319,1 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 13,6% – до 141,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 54% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,6% – А-90-93, 6,4% – А-72-80.

В июне через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 4,441 млрд. грн., из которой 3,275 млрд. грн. (73,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,166 млрд. грн. (26,3%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 июля на АЗС в остатках насчитывалось 132,5 тыс. тонн бензина и 60,9 тыс. тонн дизельного топлива.

Транспорт

Столичная ГАИ просит водителей в течение четырех дней, 25, 26, 27 и 28 июля, когда в Киеве с визитом будет находиться патриарх Московский КИРИЛЛ, воздержаться от поездок через центр города.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве, запланированные во время визита мероприятия в основном будут проходить в центральной части города, поэтому, Госавтоинспекция и рекомендует водителям по возможности в отмеченные дни воздержаться от поездок через центр столицы.

Госавтоинспекция советует водителям, как и всегда в таком случае, быть внимательными, неуклонно придерживаться сигналов регулировщиков, требований дорожных знаков, а также не оставлять транспорт с нарушением правил парковки, говорится в сообщении.

Погода

Завтра утром и днем в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, местами град и шквалы 17-22 м/с, в отдельных пунктах 25 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди.

На остальной территории без осадков, лишь днем в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Киевской области в субботу сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 18-20°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 28°.

(УНИАН)