Сегодня Путин приедет в Крым, а патриарх Кирилл - в Киев

Сегодня в Крыму Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, который будет находиться с однодневным рабочим визитом в Украине.

Также в Киев сегодня прилетает патриарх Кирилл - на заседание Священного синода РПЦ. Официальная программа визита Патриарха не предусматривает встречи с президентом – только с премьер-министром Николаем Азаровым в покоях Софиевского собора в Киеве, сообщает Фокус. Однако пресса писала, что неофициальные переговоры с Виктором Януковичем уже состоялись ранее на даче президента в Крыму .

Как и ранее, визит Патриарха на каноническую территорию РПЦ сопровождается скандалами: украинские националисты из организации «Свобода» уже провели в Киеве на прошлой неделе серию пикетов.

В связи с этим Окружной административный суд Киева запретил проведение акций протеста во время пребывания в столице 25-28 июля Патриарха Московского Кирилла.

Такое решение суд принял вчера поздно вечером после длительного заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева рассматривал дело по иску КГГА об ограничении права граждан на мирные собрания во время пребывания в городе 25-28 июля предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА.

В своем иске КГГА просила суд установить ограничение права на мирные собрания путем запрещения нескольким организациям и группам граждан проводить мероприятия с 25 по 28 июля в центральной части Киева и вблизи строительства кафедрального собора на Железнодорожном шоссе.

Истец мотивировал свои требования тем, что присутствие возле мест, которые посетит патриарх Кирилл, «участников указанных акций может привести к столкновениям между представителями разных религиозных конфессий и политических направлений и созданию условий, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности города».