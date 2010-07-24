Сегодня внеочередной съезд СПУ переизберет лидера

В Киеве начался XVІ внеочередной съезд СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде будут рассматриваться вопросы, касающиеся социально-политической ситуации в Украине и задач партийных организаций во время выборов депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей 31 октября 2010 года.

Также на съезде состоятся выборы руководящих органов СПУ.

Председатель СПУ Александр МОРОЗ перед съездом партии в интервью журналистам выразил убеждение, что лидером партии будет избран Василий ЦУШКО. По его словам, В.ЦУШКО выражают доверие большинство партийных организаций.

В работе съезда принимает участие экс-майор Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.