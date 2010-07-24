Путин поблагодарил Януковича за решение по ЧФ

СЕВАСТОПОЛЬ. Премьер-министр РФ Владимир Путин поблагодарил президента Украины Виктора Януковича за то, что он помог улучшить российско-украинских отношениях.

Путин, выступая на 14-м международном байк-шоу, которое проходит под Севастополем у озера Гасфорт, поздравил моряков с наступающим Днем военно-морского флота России. "Завтра российские и украинские моряки будут вместе, как вместе были наши народы многие столетия", - заявил Путин. "За это большое спасибо руководству Украины, прежде всего президенту Виктору Януковичу - и за решение по Черноморскому флоту России, и за атмосферу, которую он создает во взаимоотношениях между нашими братскими народами России и Украины", - цитирует главу российского правительства РИА Новости.