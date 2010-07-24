Министр экономики Украины Василий ЦУШКО избран председателем СПУ, а экс-лидер партии Александр МОРОЗ – почетным председателем СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в голосовании за кандидатуру В.ЦУШКО приняли участие 302 делегата зъезда СПУ, при этом недействительными признано 14 бюллетеней.

“За” В.ЦУШКО проголосовали 255 делегатов съезда, против – 33. Голосование было тайным.

Как сообщал УНИАН, двое кандидатов на должность председателя СПУ - Виктор СУББОТИН и Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - на съезде сняли свои кандидатуры, поэтому в бюллетенях была лишь одна кандидатура В.ЦУШКО.

Также все делегаты съезда путем открытого голосования избрали А.МОРОЗА почетным председателем СПУ.