ГЛАВНОЕ на 24 июля

Украина-РФ

Сегодня Путин приедет в Крым, а патриарх Кирилл - в Киев

Сегодня в Крыму Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет встречу с главой правительства России Владимиром ПУТИНЫМ, который будет находиться с однодневным рабочим визитом в Украине.

Также в Киев сегодня прилетает патриарх Кирилл - на заседание Священного синода РПЦ. Официальная программа визита Патриарха не предусматривает встречи с президентом – только с премьер-министром Николаем Азаровым в покоях Софиевского собора в Киеве, сообщает Фокус. Однако пресса писала, что неофициальные переговоры с Виктором Януковичем уже состоялись ранее на даче президента в Крыму .

Как и ранее, визит Патриарха на каноническую территорию РПЦ сопровождается скандалами: украинские националисты из организации «Свобода» уже провели в Киеве на прошлой неделе серию пикетов.

В связи с этим Окружной административный суд Киева запретил проведение акций протеста во время пребывания в столице 25-28 июля Патриарха Московского Кирилла.

Такое решение суд принял вчера поздно вечером после длительного заседания, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева рассматривал дело по иску КГГА об ограничении права граждан на мирные собрания во время пребывания в городе 25-28 июля предстоятеля РПЦ КИРИЛЛА.

В своем иске КГГА просила суд установить ограничение права на мирные собрания путем запрещения нескольким организациям и группам граждан проводить мероприятия с 25 по 28 июля в центральной части Киева и вблизи строительства кафедрального собора на Железнодорожном шоссе.

Истец мотивировал свои требования тем, что присутствие возле мест, которые посетит патриарх Кирилл, «участников указанных акций может привести к столкновениям между представителями разных религиозных конфессий и политических направлений и созданию условий, которые препятствуют нормальной жизнедеятельности города».

Москва готова инвестировать в пищепром и здравницы Крыма

Симферополь. Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ подписали программу сотрудничества между правительствами российской столицы и Крымской автономии на 2011-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, в программе, в частности, содержится пункт об изучении возможностей инвестирования московских предпринимательских структур и правительства столицы России в крымские предприятия пищевой промышленности, сельское хозяйство, строительство жилищных комплексов, санаториев, гостиниц, а также программу развития малой авиации и яхтенного туризма.

Согласно программе, московские школьники и ветераны Великой Отечественной войны смогут отдыхать в здравницах полуострова на основе прямых договоров туроператоров Москвы с крымскими санаторно-курортными учреждениями.

«Есть масса вопросов, в которых мы можем обмениваться опытом, например, в здравоохранении... В программе даже есть пункт открыть во второй половине следующего года в Москве магазины, где будет реализовываться крымская продукция. Будем рассматривать проект строительства моста Керчь-Кубань и многие другие вопросы», - сказал В.ДЖАРТЫ журналистам после подписания документа в Симферополе.

Власть

Цушко избран председателем СПУ

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО избран председателем СПУ, а экс-лидер партии Александр МОРОЗ – почетным председателем СПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в голосовании за кандидатуру В.ЦУШКО приняли участие 302 делегата зъезда СПУ, при этом недействительными признано 14 бюллетеней.

“За” В.ЦУШКО проголосовали 255 делегатов съезда, против – 33. Голосование было тайным.

Как сообщал УНИАН, двое кандидатов на должность председателя СПУ - Виктор СУББОТИН и Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО - на съезде сняли свои кандидатуры, поэтому в бюллетенях была лишь одна кандидатура В.ЦУШКО.

Также все делегаты съезда путем открытого голосования избрали А.МОРОЗА почетным председателем СПУ.

Цушко не покинет пост министра экономики

Кандидат на пост председателя СПУ, министр экономики Украины Василий ЦУШКО заявляет, что он категорически против оппозиционности Соцпартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время внеочередного съезда СПУ, проходящего сегодня в Киеве.

«Я категорический противник оппозиционности», - сказал В.ЦУШКО.

По его словам, партия должна руководствоваться принципом «партнерство ради созидания».

Как сказал В.ЦУШКО, большинство обкомов СПУ во время президентских выборов поддержали кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины. «А сейчас что: давай ату его?», - переспросил он.

В.ЦУШКО подчеркнул, что, возглавив СПУ, не уйдет с поста министра экономики. По его словам, он беседовал на эту тему с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и Президент сказал ему, что не возражает против того, чтобы он возглавил СПУ, подчеркнув, что «это - твое право».

В то же время В.ЦУШКО заявил однопартийцам, что, будучи лидером СПУ, на посту министра экономики будет подписывать решения, не соответствующие программе партии.

Он подчеркнул, что те, кто сегодня проголосуют за его кандидатуру, должны учитывать этот момент.

Также он предупредил членов партии: «Если вы рассчитываете, что завтра ЦУШКО найдет спонсора в лице нескольких олигархов, то нужно понимать, что СПУ будет служить олигархам, потому что они платят, а кто платит за музыку, тот танцует девушку».

В.ЦУШКО подчеркнул, что СПУ сегодня находится «в серьезном кризисе». Он призвал всех членов партии сделать все для того, чтобы победить на местных выборах.

На тайное голосование бюллетенями за избрание руководителя СПУ была вынесена только кандидатура В.ЦУШКО.

Виктор СУББОТИН снял свою кандидатуру в пользу В.ЦУШКО и призвал членов партии проголосовать за него.

Также отозвала свою кандидатуру Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Она заявила, что готова быть «правой рукой» В.ЦУШКО на посту главы партии и помогать ему в работе.

Азаров: Минздрав ожидает серьезная чистка

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупреждает руководство и чиновников Министерства здравоохранения о персональной ответственности за нарушение тендерных процедур при закупке медицинского оборудования и лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе посещения Центра ядерной медицины в Киеве.

«Требуется очень серьезная чистка тех людей, которые причастны к нерациональным закупкам, к нерациональному проведению тендеров, и такую работу мы проводим», - сказал Н.:АЗАРОВ.

При этом, по его словам, правительство не афиширует такую чистку кадров. «Тут не нужна афиша, но каждый должен знать, что за свои поступки или действия он будет отвечать рано или поздно. У нас есть большой арсенал мер, которыми мы пользуемся, пользовались, и мы регулярно такие процедуры проводим. Министр прекрасно об этом знает», - подчеркнул премьер.

Н.АЗАРОВ назвал недопустимым проведение государственных закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов без тендерных процедур.

«Это широко применялось предыдущим правительством и привело к разбазариванию финансов. Миллиардные суммы расходовались… Это же неправильно? Не везде у нас, к сожалению, стоят люди, способные различать собственные и государственные интересы. Это большая проблема», - считает премьер.

Финансы

Госказначейство запретило тратить деньги из бюджета

Госказначейство довело до ведома распорядителей бюджетных средств, что не будет выделять денежные средства для закупки автомобилей, мебели, а также ремонт государственных помещений.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕКО.

Он отметил, что такое решение Госказначейство приняло во исполнение поручения премьер-министра Николая АЗАРОВА от 21 июля.

«Госказначейство официально сообщило всем получателям и распорядителям бюджетных средств о том, что не будет осуществлять финансирование на эти цели. Такое решение принято во исполнение поручения премьер-министра в связи с необходимостью экономии и эффективного использования государственных средств», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Н.АЗАРОВ дал поручение Госказначейству прекратить финансирование из общего и специального фондов соответствующих распорядителей средств, если эти средства планируется использовать для закупки автомобилей, мебели и проведения ремонтов.

Он отметил, что вопросы подготовки бюджета на следующий год обсуждал накануне с Президентом, и Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что бюджет следующего года должен быть крайне экономным. «Президент подчеркнул, что этот бюджет должен играть стабилизирующую роль, быть бюджетом жесткой экономии и эффективного использования средств. В связи с этим я обращаюсь к членам Кабинета министров, руководителям министерств и ведомств с требованием даже не планировать использование средств на приобретение новых служебных автомобилей, дорогой техники, мебели, не допускать расходования средств на ремонты кабинетов и т.д. Это же касается и бюджетных средств текущего года», - сказал премьер.

ЖКХ

К 2014 г. 70% ЖКУ будет предоставляться частниками

В сфере ЖКУ в Украине работает пока только 570 частных компаний негосударственных предприятий на 230 тысяч жилых домов. сообщил в интервью "Зеркалу недели" министр ЖКХ Юрий Хиврич.

"Это где-то 6—8%. До конца 2014 года планируем достичь 70%. За счет перехода жэков на частные рельсы в том числе. Жилищно-коммунальное хозяйство — это бизнес. Притом бизнес постоянный и прибыльный. Потому что свет и лифт нужны каждый день. Нам стоит только открыть двери, обеспечить конкурентную среду и установить четкие правила игры. Уверяю вас, обслуживать жилье пойдут многие. Вот с монополистами (тепло—вода), действительно, сложнее. Цены не соответствуют затратам. В этом случае — только убытки. Поэтому сюда идут неохотно. Однако оптимизация тарифов и поправки в закон о концессии могут стать действенными инструментами решения и этой проблемы," - отметил он.

ЖКХ задолжало по газу и теплу 3,5 миллиардов

Предприятия ЖКХ в 2010 году задолжали газовикам 2,5 млрд. грн., сообщил министр ЖКХ Юрий Хиврич в интервью "Зеркалу недели" № 27 (807) от 17 июля — 6 августа 2010 г.

По словам министра, ситуация в ЖКХ достигла критической точки. "Убытки наших предприятий в прошлом году составили 1,7 млрд. грн., что не дает возможности рассчитываться за энергоресурсы. Сегодня 2,5 млрд. задолженность по газу. Миллиард — по электроэнергии. 166 миллионов — долги по заработной плате. Сети стареют. Их изношенность доходит до 50 процентов. Мы не можем оказывать ни качественных, ни системных услуг", - подчеркнул он .

Ю.Хиврич напомнил, что Минтруда пообещало снизить порог субсидий до 10% совокупного дохода для неработающих семей и 15% — для работающих. На субвенции и льготы в местные бюджеты в этом году уже заложено 5,9 млрд. грн.

Транспорт

УЗ отстроит размытый ливнем мост на границе с Румынией

«Укрзализныця» инвестирует 5,7 млн. грн. в восстановление разрушенного ливнем моста на участке Вадул-Сирет–Государственная граница.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такое решение принял инвестиционный комитет «Укрзализныци».

В частности, в ближайшее время Львовская железная дорога объявит конкурс по изготовлению проектно-сметной документации и возобновлению водоотводного сооружения моста.

Железнодорожники надеются полностью отстроить мост на протяжении этого года.

Как сообщалось, 28 июня 2010 г. на перегоне Вадул Сирет–Госграница была подмыта и развалена береговая опора арочного каменного моста длиной 10,8 м и высотой 7,8 м. Движение поездов на этом перегоне было остановлено.

Лужков вновь предложил построить Керченский мост

Симферополь. Строительство моста через Керченский пролив между Россией и Украиной является выгодным проектом и будет способствовать развитию инфраструктуры восточного Крыма, считает мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Симферополе на встрече с руководителями Крыма.

«Мы недавно купили еще одну здравницу, которую будем приводить в порядок, недалеко от Керчи. Когда мы говорим о восточном направлении (Крыма), там есть, я изучил это, прекрасные возможности развития, расширения с участием Москвы. Когда мы говорим об этом направлении, я снова хотел бы предложить ту идею, с которой мы вышли лет 10-11 назад, по строительству Керченского моста», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

«Это потрясающее по выгодности дело. Это сокращение на тысячу километров пути следования Лондон-Индия. Это сокращение (времени) перевозок. Это выгоднейшее направление… Это развитие восточной части Крыма», - отметил мэр столицы России.

По его словам, тема строительства моста в последние годы «была обнулена» не по экономическим, а по политическим мотивам. «Нужно было поставить все больше и больше барьеров между нами, между нашими странами», - считает Ю.ЛУЖКОВ.

Вместе с тем, по его мнению он, Россию и Украину «никто никогда не разъединит». «Тем более, если мы будем стремиться решать вопросы вместе, мы будем успешнее. Успешнее в чем? Успешнее в служении своим гражданам: Украина - своим, Россия - своим», - заявил мэр Москвы.

Как сообщал УНИАН, мост через Керченский пролив сократит транспортный путь из Херсона в Новороссийск на 450 километров.

Крымский премьер Василий ДЖАРТЫ в апреле заявлял, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через пролив. По его данным, российская сторона заинтересована в том, чтобы мост был готов к 2014 году - к началу Олимпиады в Сочи.

В.ЯНУКОВИЧ во время президентской предвыборной кампании обещал построить мост.

Погода

Завтра в Украине ожидается плюс 30°

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди, температура ночью 13-18°, днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории переменная облачность, преимущественно без осадков, только днем в Крыму, Приазовье и восточной части Украины местами кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°, на севере Левобережья до 35°.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами град и шквалы 15-20 м/с, на западе в отдельных пунктах 25-28 м/с.

В Киевской области в воскресенье осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью 19-21°, днем около 30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 26-27°, в Днепре возле Киева 28°.