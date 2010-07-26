Лужков уверен, что ЧФ РФ в Севастополе – «навсегда»

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ уверен, что Черноморский флот России в Севастополе – «навсегда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Севастополе, открывая на площади Нахимова концерт звезд российской эстрады в честь Дня ВМФ РФ.

«Два года назад я выступил с этой трибуны, и на два года меня реакционное антироссийское правительство Виктора ЮЩЕНКО объявило персоной нон-грата. Но жизнь поправила этого неудачливого политика. А я бы сказал, политикана, который и тогда не получил поддержку украинского народа, а на выборах просто позорно проиграл», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

Затем мэр Москвы в очередной раз за два дня пребывания в Севастополе сказал о том, что «Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ, сразу после того, как он стал Президентом, вернул это право, право, близкое моему сердцу, быть в Севастополе и быть в Крыму, быть в Украине».

Ю.ЛУЖКОВ убежден, что «любая политика, которая разводит нас, политика, которая подавляет наше самосознание и наш российский патриотизм, обречена на провал».

Как утверждает мэр Москвы, «мы сегодня рады тому, что новая власть Украины демонстрирует и проводит разумную, взвешенную политику, политику Виктора ЯНУКОВИЧА, которая формирует атмосферу благожелательности, дружбы, сотрудничества».

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года СБУ приняла решение о бессрочном запрете на въезд Ю.ЛУЖКОВА в Украину, в частности, из-за его заявлений относительно того, что Севастополь должен быть возвращен России.

Въезд в Украину был вновь разрешен Ю.ЛУЖКОВУ после того, как на президентских выборах победил Виктор ЯНУКОВИЧ.

Между тем 19 июля Ю.ЛУЖКОВ заявил, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.