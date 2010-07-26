Янукович назначил Мальского послом Украины в Польше
09:40, 26 июля 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша Маркияна МАЛЬСКОГО.
Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента.
М.МАЛЬСКИЙ является доктором экономических наук, профессором. Работал деканом факультета международных отношений Львовского национального университета.
До последнего времени послом Украины в Польше был Александр МОЦИК, назначенный 11 июня 2010 года на должность посла Украины в США.
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