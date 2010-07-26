ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Большинство украинцев хранят свои деньги «под матрасом»», в котором пишет – 53% жителей Украины по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения дома, 7% доверяют банковским депозитам, и лишь 0,4% наших соотечественников зарабатывают с помощью инструментов фондового рынка…

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/bolshinstvo-ukraincev-hranjat-svoi-dengi-pod-matrasom-143248/

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Также «Дело» в материале «Ахметов нацелился на меткомбинаты ИСД» пишет - «Метинвест Холдинг» миллиардера Рината Ахметова готовится к поглощению ключевых предприятий корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Владельцы «ИСД» — россиянин Александр Катунин (50%+2 акции), а также Сергей Тарута и Олег Мкртчан (49,99% акций) — оказались не в состоянии вернуть донецкому бизнесмену 1,7 млрд. грн., которые метзаводы «ИСД» задолжали «Метинвест Холдингу» за поставленное сырье. Теперь, чтобы избежать банкротства, акционеры «ИСД» будут вынуждены отдать Ахметову часть своих активов…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetov-nacelilsja-na-metkombinaty-143251/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «В расчете на перерасчет» пишет – Минтопэнерго ведет переговоры о перерасчете долга "Нафтогаза" перед RosUkrEnergo в размере 12,1 млрд кубометров газа. В министерстве настаивают на том, что в 2009 году за него уже было заплачено $1,7 млрд и с учетом разницы стоимости компания должна вернуть лишь 5,2 млрд кубометров. Сейчас, когда "Газпром" и "Нафтогаз" ведут переговоры о слиянии, стороны, скорее всего, найдут компромисс, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1475783

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Василий Цушко выиграл соцсоревнование» пишет – впервые за 19 лет своего существования Социалистическая партия (СПУ) сменила председателя. В субботу ее новым главой на безальтернативной основе был избран министр экономики Василий Цушко. Под его руководством социалисты решили сотрудничать с властью "по тем направлениям, которые совпадают с интересами народа и государства". По мнению секретаря политисполкома СПУ Валентины Семенюк-Самсоненко, этим решением Соцпартия "передала партийное знамя олигархам"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1475767

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Издание «Экономические известия» в публикации «Государство поможет Васадзе» пишет – Минпромполитики инициирует субсидирование государством покупку отечественных автомобилей путем льготного кредитования. Такие меры обусловлены ожидаемым продолжением спада продаж и кризиса в отрасли. Наиболее уязвимым будет класс низкобюджетных авто, считают автопроизводители, и именно на него должна быть направлена поддержка правительства…

http://markets.eizvestia.com/full/gosudarstvo-pomozhet-vasadze

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Возвращение расходов» пишет – убытки крупнейших банков сокращаются, хотя и остаются значительными. При этом на первое место в структуре расходов вернулись процентные затраты. По оценке аналитиков, число отделений крупнейших банков сократится в 2010 г.

http://finance.eizvestia.com/full/vozvrashhenie-rashodov

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Издание «Сегодня» в публикации «Юрий Хиврич: «Тарифы вырастут с 15 октября. Другого выхода нет» подает интервью министра жилищно-коммунального хозяйства Юрия Хиврича, который рассказал о повышении коммунальных тарифов и о предстоящих глобальных реформах в ЖКХ, после которых исчезнут как класс государственные ЖЭКи…

http://www.segodnya.ua/interview/14156844.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Полцены Кудрина» пишет – 900 млрд руб. на продаже компаний с госучастием предлагает заработать Минфин. Приватизации подлежат «Роснефть», «Тран-снефть», Сбербанк, ВТБ, «Совкомфлот» и другие крупнейшие активы. Это сильно заниженная оценка, уверены эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/26/241580

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Также издание «Ведомости» в материале «Замужем за государством» пишет – изучив нескольких тысяч опубликованных в рамках антикоррупционной кампании деклараций госслужащих, «Ведомости» отобрали чиновничьих жен, прошлогодний доход которых превысил 5 млн. руб. Таковых оказалось немного — всего полторы сотни. Но идентифицировать каждую было совсем непросто: информация о спутницах жизни некоторых представителей власти настолько засекречена, что узнать имя или посмотреть фотографию постороннему человеку практически невозможно. «Ведомости» попытались приоткрыть завесу тайны…

http://www.vedomosti.ru/special/wife.shtml

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Издание «Известия» в публикации «Икра по-крупному» пишет - после долгого перерыва натуральную черную икру опять разрешили продавать на мировом рынке. Секретариат Конвенции ООН по международной торговле исчезающими видами диких животных и растений (CITES) обнародовал экспортные квоты на черную икру для "осетровых" стран (всего их десяток) на текущий рыболовный сезон, который начался 1 марта 2010 года и заканчивается 28 февраля 2011 года. За это время в мире будет продано не более 83,5 тонны деликатеса. Из них почти 23 тонны придутся на Россию…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144126/

(УНИАН)