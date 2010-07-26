ГЛАВНОЕ на 26 июля (день)

Приватизация

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения отчуждения объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом предусмотрено запрещение на предоставление в аренду целостных имущественных комплексов предприятий и структурных подразделений, включенных в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

Также законом предусматривает запрещение на реорганизацию и ликвидацию предприятий, включенных в этот перечень.

Одновременно глава государства поручил Кабинету министров Украины разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который позволит правительству принимать решение относительно реорганизации включенных в перечень предприятий, если это не приведет к отчуждению государственной собственности. Таким образом, должна быть урегулированная ситуация с ограничением полномочий Кабинета министров относительно управления объектами государственной собственности, которая возникает после принятия данного закона.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №1501 от 21 июля этого года поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) заключить мировое соглашение с покупателем 76% акций ОАО «Лугансктепловоз» - ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод». Текст данного распоряжения обнародован на правительственном сайте.

Как отмечается в распоряжении, мировое соглашение должно предусматривать прекращение в полном объеме обязательств Фонда госимущества, вытекающих из решения Хозяйственного суда г. Киева от 1 апреля 2010 г., и обязательств «Брянского машзавода» по оплате приобретенного госпакета акций «Лугансктепловоза», вытекающих из заключенного 29 июня этого года договора купли-продажи акций.

Кабмин также поручил ФГИ подготовить договор о зачете встречных требований сторон.

Новости ТЭК

Министерство топлива и энергетики Украины вместе с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" ведут переговоры с российским ОАО "Газпром" и компанией RosUkrEnergo о способах выполнения Стокгольмского арбитражного суда о возврате 12 млрд. куб. м. природного газа.

Об этом сегодня сообщает газета "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на высокопоставленного источника в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В частности, утверждает издание, предметом переговоров является перерасчет долга "Нафтогаза" перед RosUkrEnergo в размере 12,1 млрд. кубометров газа.

"За этот газ уже было заплачено 1,7 млрд. долл. Их можно учесть как 6,8 млрд. кубометров по нынешним ценам. Тогда придется возвращать меньше. Или пусть нам вернут деньги, тогда мы вернем газ", - цитирует газета слова высокопоставленного источника в Минтопэнерго.

Издание утверждает, что переговоры, начатые на прошлой неделе, будут продолжены.

В "Газпроме" и RUE в неофициальных беседах факт ведения переговоров подтверждают. "Наша цель – сделать так, чтобы интересы всех сторон были учтены, и газ был возвращен", - цитирует газета слова представителя компании RUE.

По информации высокопоставленного источника в "Газпроме", сейчас обсуждаются несколько возможных схем возврата средств НАК.

Во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Российской Федерации Владимира ПУТИНА в Крыму вопрос о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза» не обсуждался.

Об этом заявил В.ПУТИН, подводя итоги переговоров с В.ЯНУКОВИЧЕМ сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Объединение не обсуждалось, но мы говорили о проблемах наших отношений в сфере энергетики. Мы говорили о развитии трубопроводного транспорта, о «Южном потоке», о развитии ГТС Украины, о возможном участии России в различных проектах. Это все пока вещи очень сырые, они на уровне экспертного обсуждения находятся. Но мы об этом говорили довольно подробно, в том числе и с привлечением специалистов из правительства Украины», - отметил В.ПУТИН.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» требует от предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) ускорить оплату накопленной в период с 01.10.2009 задолженности за природный газ в связи с приближением начала нового отопительного сезона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 23.07.2010, предприятия ТКЭ оплатили лишь 76% стоимости потребленного в прошлом отопительном сезоне природного газа. Общая сумма задолженности теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» превышает 2,4 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ в период с 01.10.2009 у предприятий ТКЭ Донецкой (482 млн. грн.), Днепропетровской (344 млн. грн.), Луганской (278 млн. грн.), Харьковской (244 млн. грн.), и Одесской (140 млн. грн.) областей.

По состоянию на прошлую пятницу задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» остается неизменной - свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 49%).

Худший уровень расчетов за потребленный с 01.10.2009 природный газ стабильно демонстрируют теплопроизводители Закарпатской - 39%, Луганской – 45%, Житомирской областей – 59%, и г. Севастополь – 55%.

Вместе с тем, стопроцентную оплату потребленного газа провели теплоснабжающие предприятия Николаевской области, а предприятия Черновицкой и Полтавской областей рассчитались на 93%.

Большинство предприятий ТКЭ не выплачивают задолженность за газ, потребленный в предыдущем отопительном сезоне 2008-2009 гг. Сумма их долга перед Компанией за этот период составляет свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

При наличии у предприятий ТКЭ задолженности за природный газ, потребленный с 01.10.2009 г., ДК «Газ Украины» не будет заключать с ними договора на обеспечение природным газом в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. и не будет выделять им плановые объемы природного газа.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовку к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены с 15 октября.

Об этом Ю.ХИВРИЧ сообщил в интервью, опубликованном сегодня в газете "Сегодня" (№ 161 от 26 июля 2010 года).

"С 15 октября, когда начнется новый отопительный сезон. У нас нет другого выхода. Изменение цен на тепло и горячую воду – это регуляторный акт, который должен пройти обсуждение в течение двух месяцев, начиная с 1 августа, когда НКРЭ довела цены до затрат. Повышение стоимости тепла и горячей воды будет от 20 до 30% в зависимости от региона, эти цифры еще рассчитывают специалисты. Это только газовая составляющая (в среднем 53% от себестоимости), значит, берем половину", - сказал Ю.ХИВРИЧ.

По его словам, уровень тарифов будет отличаться по регионам. "Сделать единые тарифы для всей страны сложно, в каждом городе разная структура расходов. В себестоимости тепла, например, процент цены газа разный от 50% до 60% и выше. В Украине работает около 35 ТЭЦ (теплоэлектроцентраль, дает как тепло, так и электроэнергию, в отличие от котельных, которые дают только тепло). Стоимость гигакалории тепла у ТЭЦ – 160-200 грн., а у небольшой котельной 240-270 грн. – это при старой цене газа 872 грн. за 1000 кубов, отсюда и разница", - пояснил министр.

Ю.ХИВРИЧ считает, что в каждом регионе существуют возможности снижения тарифов. "Если в городе, например, три котельные и каждая работает на треть мощности, потому что потребителей стало меньше – закрылись предприятия, часть школ, больниц и детсадов перешла на индивидуальное отопление, то очевидно, что втроем они сожгут больше газа, чем одна котельная, загруженная на 100%. Это одна из причин наших убытков. Поэтому мы из трех котельных две закрываем, на одной делаем капремонт с полной заменой оборудования на менее энергоемкое. По Украине закрыли уже 600 котельных", - отметил он.

По словам министра, в Киеве в настоящее время стоимость жилищно-коммунальных услуг составляет 60% их себестоимости, в то время, как по всей Украине - 80-85 %. "Теперь везде выставят счет на 100% себестоимости, но неизвестно, как изменится цена в Киеве - возможно, опять будут частично дотировать из горбюджета", - отметил Ю.ХИВРИЧ.

В Донецкой области в первом полугодии текущего года при добыче каждого миллиона тонн угля погибали более двух горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление угольной промышленности ОГА.

Коэффициент частоты смертельного травматизма на 1 млн. тонн добытого угля за первые 6 месяцев года на угольных предприятиях области составил 2,6 (в 2009 году он составлял 3,7).

За январь-июнь 2010 года общий травматизм на угольных предприятиях области уменьшился в сравнении с прошлым годом на 132 (или на 8%) и насчитывает 1499 случаев. На шахтах всех форм собственности произошло 39 смертельных случаев (на 19 меньше, чем в прошлом году).

В ОГА констатировали, что с начала текущего года на угледобывающих предприятиях региона произошло 10 групповых несчастных случаев, вследствие которых погибли 11 горняков (в 2009 году произошло 7 групповых несчастных случаев, 8 шахтеров погибли).

Кроме того, на шахтах области с начала года произошло 6 случаев внезапной смерти горняков, связанной с различными заболеваниями (в прошлом году – 12).

(УНИАН)