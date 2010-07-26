Главой Госкомрезерва назначен Благодырь
17:00, 26 июля 2010Разное
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По квоте Литвина
Кабинет Министров Украины назначил Юрия БЛАГОДЫРЯ председателем Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву.
Соответствующее распоряжение Кабмина № 1495-р от 21 июля 2010 года опубликовано на сайте правительства.
Юрий Благодырь - член Народной партии и ранее работал первым заместителем председателя Ривненской ОГА, сообщает Фокус
2 июля Верховная Рада уволила Виктора Бойко (тоже члена Блока Литвина ) с поста министра охраны окружающей природной среды. Новым министром был назначен Николай Злочевский, бывший глава Госкомрезерва
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