Анонс на 26 июля

13-00 - Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет пресс-конференцию на тему: "Причины приведения тарифов на природный газ к экономически обоснованному уровню и меры Правительства по усилению социальной защиты населения". В пресс-конференции также примут участие представители профильных министерств и ведомств (Клуб Кабинета Министров Украины, ул. Институтская, 7).

***

14-00 - Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя Государственной налоговой администрации Украины Александра Папаики. Телефон: 254-05-65. Брифинг для представителей СМИ начнется в 13-40 (Коммуникативный центр Правительства, ул. Грушевского 12/2, к. 141

***

14-00 - Состоится пресс-конференция Государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (2001-2005), заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины (2005-2010) Александра Потимкова на тему: «Приватизация в Украине: предварительные итоги и перспективы» (Интернет-холдинг «ОБОЗ.ua», ул. Дмитриевская, 44-а).

***

16-00 - Состоится презентация новой системы приема массовых платежей через интернет и платежные терминалы EASYPAY.UA. Во время мероприятия журналисты смогут ознакомиться с новыми уникальными возможностями и сервисами первой, функционирующей, легальной небанковской платежной системы в Украине. (культурный центр «Кинотеатр «Киев», ул. Красноармейская, 19)