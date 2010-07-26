ГЛАВНОЕ на 26 июля (вечер)

Ротации Главой Госкомрезерва назначен Благодырь

Кабинет Министров Украины назначил Юрия БЛАГОДЫРЯ председателем Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1495-р от 21 июля 2010 года опубликовано на сайте правительства.

Юрий Благодырь - член Народной партии и ранее работал первым заместителем председателя Ривненской ОГА, сообщает Фокус

2 июля Верховная Рада уволила Виктора Бойко (тоже члена Блока Литвина ) с поста министра охраны окружающей природной среды. Новым министром был назначен Николай Злочевский, бывший глава Госкомрезерва

Переназначен первый замглавы ГНАУ Министров Украины провел ряд кадровых назначений в Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

В частности, распоряжением Кабмина №1492-р от 21 июля 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте правительства, с должности заместителя председателя ГНАУ уволен Сергей ЧЕКАШКИН.

Кроме того, с должности первого заместителя председателя ГНАУ уволен Валерий МАЛИКОВ (распоряжение Кабмина №1490-р от 21 июля 2010 г.) в связи с переводом на должность заместителя председателя ГНАУ (распоряжение №1493-р от 21 июля 2010 г.).

На должность первого заместителя председателя ГНАУ назначен Виталий ЗАХАРЧЕНКО (распоряжение Кабмина №1491-р от 21 июля 2010 г.).

ТЭК «Киевэнерго» завершило І полугодие с убытком 195,774 млн. грн. АК «Киевэнерго» завершила январь-июнь 2010 года с чистым убытком 195,774 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2009 года чистая прибыль компании составила 672,695 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила чистый доход на 33,6% – до 4 млрд. 345,223 млн. грн., а валовой убыток сократила в 3,7 раза – до 182,725 млн. грн.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).

«Киевэнерго» в 2009 году сократила чистый убыток в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 129,860 млн. грн.

За неделю нефтепродукты в Украине подорожали на 1,8%

С 19 по 26 июля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,2-2,2% (в среднем на 1,8%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 июля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,9%, или 70 грн./тонна, – до 8130 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 2,1%, или 170 грн./тонна, – до 8260 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,2%, или 100 грн./тонна, – до 8480 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,2%, или 150 грн./тонна, – до 7070 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Цены на нефть снизились до 78,31 долл. за баррель

Цены на нефть снижаются, так как тропический шторм "Бонни" рассеялся над Мексиканским заливом, а трейдеры осторожничают перед выходом экономических данных и корпоративной отчетности в США.

В 15.35 МСК цены на американскую легкую нефть снизились на $0,67 до $78,31 за баррель, а сорт Brent потерял $0,57 до $76,88. По прогнозу аналитиков, опрошенных Рейтер, средняя цена на американскую легкую нефть в этом году составит $79,44 за баррель.

"Итог сегодняшних торгов зависит от США, а не Европы, - сказал Юген Вайнберг из Commerzbank. - Если данные из США окажутся неожиданно слабыми, инвесторы могут заволноваться по поводу двойной рецессии".

В понедельник выйдет отчет о продаже новых домов, а также продолжится публикация корпоративной отчетности. Уже вышедшие за последние две недели отчеты компаний зачастую превосходили прогнозы, но многие экономические данные оказались неожиданно слабыми.

Тропический шторм "Бонни" рассеялся на выходных, но метеорологи по-прежнему прогнозируют наиболее активный сезон ураганов с 2005 года, когда ураганы Катрина и Рита парализовали добычу нефти в Мексиканском заливе.

Нефтяная компания BP Plc в ближайшие 36 часов может объявить об отставке генерального директора Тони Хейворда, сказали источники, близкие к компании.

Порт Далянь в Китае возобновил работу двух нефтеналивных причалов, закрытых на прошлой неделе из-за пожара, а главный причал будет открыт в ближайшее время.

Финансы Профицит платежного баланса Украины за І полугодие составил 4,4 млрд. долл.– НБУ Профицит платежного баланса Украины по итогам первого полугодия 2010 года (предварительные данные) составил 4,4 млрд. долл. против дефицита в 7,271 млрд. долл. в январе-июне 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, в июне т.г. профицит сводного платежного баланса в 2,8

млрд. долл. был максимальным с начала финансового кризиса и вторым за всю историю Украины (после ноября 2005 года, когда были проданы «Криворожсталь» и банк «Аваль»).

«Главный вклад в формирование такого профицита был обеспечен за счет привлечения правительством кредита от российского банка «ВТБ» с целью финансирования бюджетного дефицита (2 млрд. долл.)», – говорится в сообщении.

Профицит текущего счета в июне т.г. оставался близким к уровню двух предыдущих месяцев – 195 млн. долл.

За январь-июнь 2010 года профицит текущего счета составил 472 млн. долл. по сравнению с дефицитом в 835 млн. долл. в первом полугодии 2009 года.

«Увеличение профицита торговли услугами выступает главным фактором улучшения состояния текущего счета. В первой половине года профицит составлял 1,9

млрд. долл. по сравнению с 0,5 млрд. долл. в соответствующем периоде прошлого года.

В основном это было вызвано увеличением поступлений от транспортировки

природного газа в 2,5 раза (за счет роста как тарифов, так и объемов поставок)», – отмечают в НБУ.

В июне 2010 года профицит счета операций с капиталом и финансовых операций составил 2,6 млрд. долл., за январь-июнь т.г. – 4 млрд. долл. (в первом полугодии 2009 года дефицит составлял 6,4 млрд. долл.).

По данным Нацбанка, одним из факторов профицита финансового счета стал значительный объем поступлений прямых иностранных инвестиций (сальдо – 755 млн. долл.). Приток наблюдался как в банковской системе (283 млн. долл.), так и в других секторах экономики. Однако в целом за январь-июнь т.г. приток инвестиций остается невысоким – всего 2,3 млрд. долл. (на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2009

года), из которых поступления в банковский сектор составили 39%.

В июне 2010 года положительное сводное сальдо платежного баланса в размере 2,8 млрд. долл. позволило продлить процесс возобновления резервных активов. Их объем по состоянию на 1 июля 2010 года составил 29,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 4,9 месяца будущего периода.

В Украине задолженность по зарплате в июне сократилась на 5%, с начала года выросла на 22% - Госкомстат

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июне 2010 года сократилась на 5% и на 1 июля т.г. составила 1,792 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты выросла на 22%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июля т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 июля т.г. составила 349,477 млн. грн. (с начала года выросла на 31%, в июне – на 7%), в Луганской – 173,806 млн. грн. (с начала года выросла на 31%, в июне – на 1%), в Харьковской – 152,486 млн. грн. (с начала года выросла на 28%, в июне – сократилась на 9%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 159,95 млн. грн. (с начала года выросла на 14%, в июне – сократилась на 1%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской, Хмельницкой и Ривненской.

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 июля т.г. не превышала 10 млн. грн. – 7,008 млн. грн. (с начала года выросла на 23%, в июне – сократилась на 10%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.

Стресс-тесты евробанков остановили рост золота

Цены на золото стабильны в понедельник, так как результаты стресс-тестов европейских банков соответствовали ожиданиям и снизили привлекательность золота как надежной инвестиции, сообщает Рейтер.

В 13.55 МСК золото торговалось по $1.188,80 за унцию по сравнению с $1.189,05 на закрытие торгов в пятницу, а фьючерсы с поставкой в августе в Нью-Йорке прибавили $0,70 до $1.188,50 за баррель.

"Когда цены опустились ниже $1.200, повысился спрос со стороны ювелиров", - сказал аналитик Credit Agricole Робин Бхар, добавив, что инвесторы, узнав результаты стресс-тестов европейских банков, переключились на более рискованные активы.

Из 91 банка лишь семь не прошли тесты, и это укрепило доверие инвесторов к банковской системе.

"Факторы, способствующие росту цен на золото, не исчезли, - сказал Бхар. - Просто они отошли на второй план, так как опасения, связанные с банками и уровнями задолженности, на время поутихли".

В начале июня цены достигли абсолютного рекорда $1.264,90 за унцию на фоне волнений по поводу суверенной задолженности в еврозоне.

Запасы крупнейшего в мире "золотого" ETF-фонда SPDR Gold Trust в пятницу остались на уровне 1.302,046 тонны по сравнению с рекордными 1.320,436 тоннами 29 июня.

Инвесторы ждут данных о продажах жилья в США за июнь.

Новости банков «Альфа-Банк» пролонгировал кредит на 750 млн. грн., предоставленный КГГА

ПАО «Альфа-Банк» пролонгировал кредит на 750 млн. грн., предоставленный Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

Напомним, в апреле прошлого года КГГА привлекла кредит в размере 750 млн. грн. у «Альфа-банка» и 150 млн. грн. – у банка «Крещатик» для погашения задолженности перед АЭК «Киевэнерго».

По информации пресс-службы, «Альфа-Банк» изначально предоставлял указанные средства под 21,5% годовых, но за время действия кредитного договора ставка снижалась трижды и на июль 2010 года составляет 16% годовых.

В сообщении также говорится о достигнутых договоренностях относительно реструктуризации кредитов коммунальным предприятиям города – Киевскому метрополитену и «Киевпасстрансу».

«В связи с несвоевременным выполнением обязательств заемщиками банк был вынужден прибегнуть к штрафным санкциям, повысив процентные ставки по кредитам. Согласно условиям реструктуризации ставки по кредитам понижены до рыночного уровня», – сказано в сообщении.

При этом пресс-служба банка не предоставляет детальной информации об условиях выдачи и условиях пролонгации указанных кредитов.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 27,167 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,843 млрд. грн., обязательства – 24,037 млрд. грн., капитал банка – 3,716 млрд. грн., собственный капитал – 3,129 млрд. грн.

ПАО «Альфа-Банк» по итогам второго квартала 2010 года получил 0,551 млн. грн. прибыли.

«Альфа-Банка» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

«Ощадбанк» во II квартале сократил прибыль на 51,5% – до 365 млн. грн.

ОАО «Ощадбанк» (Киев) во II квартале 2010 года сократил прибыль на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 365,249 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, за отчетный период активы банка сократились на 2% и на 1 июля 2010 года составили 58,747 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1%, до 44,101 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 42,205 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1% – до 16,543 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

Связь

Чистая прибыль "Укртелекома" за 1-е полугодие составила 48 млн. грн. против 124 млн. грн. убытка годом ранее

Чистая прибыль ОАО "Укртелеком" за 1-е полугодие 2010 года составила 47,973 млн. грн., в то время как за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в размере 124,128 млн. грн.

Об этом говорится в официальном финансовом отчете компании, которым располагает УНИАН.

Доход компании за отчетный период (с учетом НДС и других сборов) составил 4,03 млрд. грн., что на 3,8% больше, чем за первое полугодие 2009 года. Чистый доход компании (без НДС) за первое полугодие 2010 года составил 3,4 млрд. грн.

Операционная прибыль компании за отчетный период составила почти 130,5 млн. грн., что в 7,1 раза больше, чем за первое полугодие 2009 года.

На конец отчетного периода компания имела долгосрочные обязательства в размере 1,96 млрд. грн. (на начало отчетного периода – 3,57 млрд. грн., из них основная доля пришлась на долгосрочные кредиты банков – 1,88 млрд. грн. (на начало отчетного периода – 2,89 млрд. грн.).

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании составили 456,4 млн.грн.

Соцполитика ФПУ обжаловала в суде повышение тарифов на природный газ для населения

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) 22 июля подала в Окружной административный суд Киева административный иск к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) о признании незаконным и отмене постановления комиссии от 13 июля о повышении тарифов на природный газ, отпускаемый для нужд населения.

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФПУ.

Согласно сообщению, в качестве третьих лиц на стороне ответчика НКРЭ привлечены также Кабинет министров Украины и Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, аналогичный иск ранее подал в тот же суд Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ). Первое заседание суда по данному иску состоится 16 сентября.

НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

Игорный бизнес Законопроект об игорном бизнесе будет готов до конца июля

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) совместно с Министерством финансов до конца июля завершат разработку законопроекта об игорном бизнесе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя комитета Сергей ТРЕТЬЯКОВ.

«Игорный бизнес будут регулировать жестко, не так, как это было за последние годы», - подчеркнул он.

С.ТРЕТЬЯКОВ также сообщил, что законопроект в августе будет направлен на согласование со всеми министерствами и ведомствами. «Практически все операторы рынка согласны с нашим подходом к регулированию сферы», - подчеркнул он.

Законопроектом предлагается определить следующие зоны для игорного бизнеса: 5-звездочные отели на всей территории Украины, 3-4-звездочные отели только в Крыму, и будут определены отдельные города-курорты, где это можно будет внедрить. Список городов на сегодняшний день уточняется, также ведутся переговоры с губернаторами.

Лицензия будет стоить 5 млн. долл. на 7 лет. Будут сохранены торговые патенты – на каждую игровую единицу будет свой торговый патент.

«Будут определены более жесткие условия к организатору азартных игр, к игровому залу, помещениям, где будет организован игорный бизнес. Игровые автоматы мы пока предлагаем запретить, но мы посмотрим, как будут все министерства и ведомства (подходить к этому вопросу – УНИАН). Интерактивные игры мы также предлагаем запретить. То есть играть, если дома, вы можете, а предоставление услуг по интерактивным играм будет запрещено», - сказал С.ТРЕТЬЯКОВ.

Справка УНИАН. Закон о запрещении игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.

Регионы Российские экономисты разработают стратегию развития Крыма Симферополь. Группа экономистов из России, возглавляемая академиком Российской академии наук Сергеем ГЛАЗЬЕВЫМ, участвует в разработке концепции стратегии социально-экономического развития Крыма по приглашению правительства региона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

«На первом этапе работы мы, в основном, занимались сбором аналитической информации о Крыме, ее обобщением, оценкой конкурентных преимуществ крымской экономики», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ на встрече с председателем Совмина автономии Василием ДЖАРТЫ.

Премьер Крыма отметил, что российские эксперты могут участвовать не только в разработке стратегии, но и в реализации после того, как она будет принята.

«Нам нужно создать благоприятные условия для прихода и работы бизнеса, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и уверенно», - сказал глава правительства Крыма.

В.ДЖАРТЫ добавил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил руководству автономии создать «эффективные условия для развития экономики, реализовать природный и человеческий потенциал Крыма».

Как сообщал УНИАН, В.ДЖАРТЫ ранее сообщал, что В.ЯНУКОВИЧ планирует 3 августа провести в Крыму совещание для обсуждения концепции стратегического развития автономной республики.

С.ГЛАЗЬЕВ - российский политик, экономист, ответственный секретарь таможенной комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.