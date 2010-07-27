ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «На сколько выгодно сейчас медстрахование», в котором подает результаты собственного расследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/polis-na-zdorove-143242/

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Также «Дело» в материале «Куриный скандал в Госрезерве» пишет - Госрезерв заплатил 36 млн. грн. донецкой фирме за фиктивное хранение куриного мяса. Делом занялась прокуратура…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kurinyj-skandal-v-gosrezerve-143245/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ВР сливает топливо», в котором пишет – британская BP начала продажу активов, объявив на прошлой неделе о первой сделке на $7 млрд – американская Apache купила активы на Аляске, в Канаде и Египте. А вчера появилась информация о том, что компания может продать 50% в российской ТНК-BP, на которую приходится четверть добычи компании. В самой BP такие планы опровергают, однако эксперты считают их вполне реальными. Если доля BP будет выставлена на продажу, то, скорее всего, ее купит "Газпром", что положит начало экспансии этой компании на рынок Украины…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1476270

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Конфликт вступил в ВТО», в котором пишет – Украина впервые воспользовалась правом начать в рамках Всемирной торговой организации консультации о нарушении прав своих экспортеров. Шаг страны вынужденный: в ходе неформальных переговоров Армения не отменила дискриминационные ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Процесс урегулирования конфликта может длиться до двух лет, но в случае его затягивания Украина может потребовать от Армении не только отменить дискриминацию, но и заплатить денежную компенсацию, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1476266

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Трамваи выталкивают с рельсов» пишет – Президент Виктор Янукович ветировал принятый коалицией закон о снижении стоимости электроэнергии для городского электротранспорта втрое – до 0,25 грн/кВт•ч. В Партии регионов считают, что теперь Верховная Рада обязана ввести адресную помощь для льготников. Чтобы решить финансовые проблемы транспортных компаний, участники рынка предлагают сократить количество льгот и повысить стоимость проезда…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1476261

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Издание «Экономические известия» в публикации «Чиновники душат воздушный транзит» пишет – вопреки требованиям международной ассоциации воздушного транспорта IATA понизить стоимость аэронавигационных услуг, Минтранссвязи инициирует очередное их повышение. По мнению экспертов, в дальнейшем такая политика может привести к утрате транзитных воздушных потоков, а авиакомпании заставит повышать цены на билеты…

http://markets.eizvestia.com/full/chinovniki-dushat-vozdushnyj-tranzit

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Валюта еще не закончилась» пишет – профицит платежного баланса Украины в июне достиг $2,82 млрд. Это почти в три раза больше, чем в мае. В НБУ вынуждены признать, что главный взнос в формирование такого профицита обеспечен кредитом от российского «ВТБ Банка» на финансирование бюджетного дефицита ($2 млрд.)…

http://finance.eizvestia.com/full/valyuta-eshhe-ne-zakonchilas

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«Газета по-киевски» в публикации «Хлеб станет невкусным и даже ядовитым» пишет - Кабмин собирается понизить Госты для подпорченной погодой пшеницы. Хлебопеки бьют тревогу: из проросшего зерна буханка выйдет непропеченной и ядовитой…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/27/083944.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Доллар по 3,73 грн нам не нужен» пишет - на днях The Economist освежил индекс биг-мака. Он показал, что гривню недооценивают на родине на целых 51%. Индекс биг-мака рассчитывают, сравнивая цены гамбургера в сетях McDonald’s разных стран. Эталон – американский биг-мак по цене $3,73. Считается, что если в какой-то стране этот фаст-фудовский продукт продают дороже, то курс ее валюты завышен, а если дешевле – значит занижен по сравнению с долларом. Однако повода для расстройства у украинцев нет: не дай Бог, завтра доллар по отношению к гривне подешевел бы – нашей экономике пришлось бы туго…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/27/071855.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Должники банков становятся невыездными» пишет - «Приватбанк» первым из украинских банков добился решения суда о запрете выезда своих неплательщиков за границу. Это пока коснулось примерно 400 человек, задолженности которых превышают 10 тыс. грн. Но начало процессу положено…

http://www.segodnya.ua/news/14157330.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Экономика жары» пишет - температурные рекорды - это напасть для людей и благо для экономики. Целые отрасли благодаря жаре полностью преодолели последствия кризиса. Обычно засыпающий летом спрос на этот раз резко вырос. Сверхприбыли получают не только производители пива и мороженого, в плюсе также энергетики, производители бензина, фармацевты и многие другие. Жара принесет в карманы оборотистых дельцов миллиарды рублей. "Известия" решили посчитать, кто выиграл на аномально горячем лете, а кто проиграл…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144209/

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Также издание «Известия» в публикации «Куда уходят крабы» пишет - Япония продолжает истреблять российских крабов. В распоряжении "Известий" оказалась таможенная статистика по поставкам живых членистоногих в порты острова Хоккайдо, которая показывает, что по некоторым видам крабов объем незаконного импорта растет. Пройдет год-другой, и популяция ракообразных может сойти на нет, предупреждают экологи…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144212/

(УНИАН)