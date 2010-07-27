Томенко прогнозирует “консервацию” негативной ситуации в Киеве

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что в случае непроведения выборов мэра Киева и Киевсовета в столице законсервируется нынешняя ситуация.

Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, киевляне должны иметь право 31 октября избирать новую команду, которая будет руководить столицей Украины. Н.ТОМЕНКО напомнил, что, по закону, который передан на подпись Президенту о местных выборах, 31 октября проводятся выборы всех без исключения сельских, поселковых, городских председателей, сельских, поселковых, районных в городе, районных и областных советов, кроме выборов Киевского городского председателя, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета. Вице-спикер отметил, что таким образом киевляне могут стать заложниками борьбы за финансовые потоки и землю в украинской столице, которая в настоящее время развернулась с новой силой. “Парадокс и особенность Киева заключается в том, что законная власть в городе Киеве давно находится в изгнании или в отпуске”, - сказал Н.ТОМЕНКО. Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ постоянно находится в отпуске или на лечении, а все ключевые представители его “молодой команды” или вне пределов страны, или вне процессов принятия решений в Киеве. В то же время, добавил он, назначенная Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ новая команда имеет мандат доверия от главы государства, но не имеет мандата доверия от киевлян, поскольку никто их не уполномочивал осуществлять руководство украинской столицей.

Вице-спикер убежден, что если не будет принято законное решение о проведении 31 октября выборов Киевского городского председателя и Киевсовета, а состоятся лишь выборы районных советов, это законсервирует ситуацию, когда украинская столица будет оставаться без общественно-легитимной власти. Вследствие этого, прогнозирует Н.ТОМЕНКО, в Киеве и в дальнейшем будут продолжаться подковерные “разборки” вокруг имущества и земли столицы. Заместитель председателя Верховной Рады выразил убеждение, что парламент в сентябре должен принять единственно правильное решение – обеспечить проведение 31 октября выборов во все органы местного самоуправления Украины.