2 августа в столице начнутся традиционные школьные ярмарки

Для обеспечения учеников столицы товарами школьного ассортимента к новому 2010-2011 учебному году, исполняющий обязанности председателя КГГА Александр ПОПОВ подписал распоряжение о проведении школьных ярмарок с 2 августа до 5 сентября 2010 года во всех десяти районах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно распоряжению, 21 и 22 августа этого года на улице Крещатик пройдет общегородская школьная ярмарка, на которую будут привлечены предприятия торговли, легкой промышленности города и другие поставщики товаров школьного ассортимента.

Традиционно с 2 августа до 5 сентября будет работать торговая площадка ОАО «Киевский центральный универмаг» на Крещатике, 38, где реализуется широкий ассортимент товаров для школьников.

Кроме того, с 21 августа до 11 сентября при проведении плановых районных ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции будет осуществляться торговля на них товарами школьного ассортимента.