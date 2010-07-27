Украина нацелилась на безвизовый режим с Мексикой

Министерство иностранных дел ведет работу в направлении отмены визового режима между Украиной и Мексикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что с 1 мая 2010 года граждане Украины, которые имеют визу в Соединенные Штаты Америки, не нуждаются в получении визы для въезда в Мексику.

«Здесь уже есть определенное облегчение», - заметил он.

А.ДИКУСАРОВ подчеркнул, что МИД ведет активную работу по установлению безвизового режима со многими странами мира. «Мы в этом направлении активно работаем», - отметил он.