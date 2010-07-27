Украина нацелилась на безвизовый режим с Мексикой
13:51, 27 июля 2010Разное
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Идут переговоры
Министерство иностранных дел ведет работу в направлении отмены визового режима между Украиной и Мексикой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
А.ДИКУСАРОВ напомнил, что с 1 мая 2010 года граждане Украины, которые имеют визу в Соединенные Штаты Америки, не нуждаются в получении визы для въезда в Мексику.
«Здесь уже есть определенное облегчение», - заметил он.
А.ДИКУСАРОВ подчеркнул, что МИД ведет активную работу по установлению безвизового режима со многими странами мира. «Мы в этом направлении активно работаем», - отметил он.
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