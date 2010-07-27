ГЛАВНОЕ на 27 июля (день)

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократил прибыль в более чем три раза – до 2,877 млрд. грн. Об этом говорится в обнародованной на сайте НБУ консолидированной финансовой отчетности Нацбанка за 2009 год.

При этом чистая процентная прибыль в прошлом году составила 15,2 млрд. грн., чистая комиссионная прибыль – 466 млн. грн.

Расходы на содержание персонала Нацбанка в 2009 году составили 1,318 млрд. грн., административно-хозяйственные расходы – 548 млн. грн., чистое увеличение резервов – 13,249 млрд. грн.

По данным НБУ, в 2009 году авансом были перечислены в Государственный бюджет 608 млн. грн. превышения сметных доходов над сметными расходами Нацбанка за прошлый год.

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Золото снизилось в цене по итогам торгов в понедельник на фоне укрепления евро, вызванного снижением опасений за состояние мировой экономики.

Августовский фьючерс на золото по итогам торгов подешевел на 0,4% - до 1183,1 доллара за тройскую унцию. По сравнению с рекордной отметкой 1266,5 доллара за унцию, достигнутой на торгах 21 июня, контракт подешевел на 6,6%.

Основным направляющим фактором для золота в понедельник, 26 июля, стала динамика валютных курсов, в частности - пары евро/доллар. Американская валюта в понедельник снизилась в цене к евро на фоне позитивных данных по рынку жилой недвижимости в США и хороших результатов стресс-тестов европейских банков, которые снизили спрос на относительную надежность доллара и повысили аппетит инвесторов к риску.

По итогам торгов в понедельник доллар снизился в цене по отношению к евро до 1,2994 доллара за евро против 1,2916 доллара за евро. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,53% до 82,08 пункта.

Ввиду отсутствия ярко выраженного тренда, цена золота на текущей неделе будет колебаться в диапазоне 1175-1205 долларов за унцию, передает агентство Bloomberg.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 26 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8930 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,6% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,1574/10,3149 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9500-10,2400 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2400-10,4000 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 26 июля вырос на 0,1% и сегодня составляет 0,2523 грн./рубль, продажи – повысился на 0,2% - до 0,2610 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2670 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева против вчерашнего дня снизился на 0,01% и составляет 7,8758 грн./долл., курс продажи практически не изменился – 7,91 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,8600-7,8900 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8970-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,51% и сегодня составляет 10,1572 грн./евро, продажи – на 0,56% - до 10,2957 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,9500-10,2400 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2500-10,3700 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,2% по сравнению с 26 июля и сегодня составляет 0,2523 грн./рубль, продажи – повысился на 0,32% - до 0,2612 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2670 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,86/7,91 грн., евро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,860/7,900 грн., евро – 9,900/10,40 грн., рубль – 0,252/0,260 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,860/7,904 грн., евро – 10,10/10,40 грн., рубль – 0,255/0,263 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 27 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,8952, к евро – 10,2093, к российскому рублю – 0,2506.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8910/7,8980, к 12:00 сузился спред 7,8940/7,8955 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2610/13, к 12:00 цены понизились 0,2609/12. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,2361 (-0.0938).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3004/06, а к 12:00 понизились 1,2999/1,3001. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,2655/10,2770, к 12:00 цены понизились 10,2660/10,2725.

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В понедельник, 26 июля, как евро, так и фунту удалось отстоять завоеванные перед выходными уровни 1.2900 и 1.5400, соответственно. Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, склонность участников валютного рынка к риску несколько возросла, поэтому ниже указанных отметок конкуренты американского доллара так и не ушли.

Помимо настроений инвесторов на развитие событий оказали влияние и релизы экономических данных. Так, согласно опубликованным цифрам, ситуация на первичном рынке продаж жилья в США заметно улучшилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом: вместо прироста в 3.3% объем продаж жилья вырос более чем на 23%. После опубликования релиза можно было увидеть, как евро пытается пробить вверх отметку 1.3000. Однако максимум суток 1.3006 оказался лучшим достижением единой европейской валюты за день.

Фунт же за сутки достиг максимума 1.5520, после чего закрылся таки на отметке 1.55.

Помимо уже упомянутых евро и фунта укрепиться в течение первого рабочего дня новой недели смогли и другие конкуренты USD, включая японскую иену. Так, пара USD/CHF упала почти на 100 пунктов ниже уровня 1.0500; USD/JPY отбилась от сопротивления 87.70 и закрылась ниже 87.00; заметно укрепились австралийский, новозеландский и канадский доллары.

Прогноз на вторник, 27 июля

На волне прилива энтузиазма у участников рынка и во вторник конкуренты доллара будут пытаться пробиться в более высокие торговые диапазоны, то есть, выше отметок 1.3000 (для евро) и 1.5500 (для фунта). При этом в случае неудачи откат возможен к актуальным в понедельник отметкам 1.2900 и 1.5400.

Календарь экономических новостей не будет особенно насыщенным, но стоит обратить внимание на релизы данных по США, где будет опубликован индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности ФРС-Ричмонда, которые, согласно прогнозам, покажут отрицательную динамику, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

ТЭК

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 26 июля, практически не изменились на фоне возобновления нефтедобычи в Мексиканском заливе, прерванной тропическим штормом "Бонни", передает Reuters..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil осталась на прежнем уровне - 78,98 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,05 доллара - до 77,50 доллара за баррель.

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Британская BP подтвердила уход со своего поста главы компании Тони Хейворда, его место займет Роберт Дадли с 1 октября текущего года, сообщает Sky News.

Компания также объявила о рекордных убытках в размере £11 млрд ($17 млрд) в результате аварии в Мексиканском заливе.

***Американец Роберт Дадли в 2003-2008 годах возглавлял российско-британскую нефтяную компанию ТНК-ВР.

Конфликт российских и британских акционеров ТНК-ВР, публично продолжавшийся все лето 2008 года, завершился 4 сентября 2008 года подписанием меморандума о взаимопонимании, заключенного между консорциумом Альфа/Аксесс/Ренова и ВР, в котором нашел отражение основной спорной вопрос - отставка действующего главы компании Роберта Дадли до конца года.

Дадли формально ушел в отставку с 1 декабря 2008 года, хотя и покинул Россию еще в июле. Это было одним из условий сентябрьского перемирия между акционерами ТНК-BP. На отставке настаивали российские акционеры, которые утверждали, что Дадли управляет компанией в интересах только британского акционера, передает РИА "Новости".

В феврале 2009 года Дадли вошел в совет директоров BP в качестве управляющего директора BP Group, отвечал за деятельность компании в Северной и Южной Америках и в Азии.

В июне 2010 года после апрельской аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе Дадли был назначен главой нового подразделения по борьбе с последствиями утечки нефти в заливе.

Управляемая BP платформа Deepwater Horizon затонула в Мексиканском заливе у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом, унесшим жизни 11 человек. Утечка нефти, которая началась следом и продолжается до сих пор, уже нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой.

Расходы BP на ликвидацию последствий разлива нефти в Мексиканском заливе уже приближаются к 4 миллиардам долларов. Эта сумма включает в себя стоимость ликвидации последствий разлива, стоимость строительства дополнительных "разгрузочных" скважин, герметизации скважины, гранты прибрежным странам и выплаты по искам. К компании уже подано, по меньшей мере, 116 тысяч исков от пострадавших, по 67,5 тысячи из них сделаны выплаты на 207 миллионов долларов.

Инцидент в Мексиканском заливе стал крупнейшим аварийным разливом нефти в США, масштабы которого превысили последствия от крушения танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. Тогда из севшего на мель судна вылилось около 260 тысяч баррелей нефти.

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ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на сегодня, накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 18,5 млрд. куб. м природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что среди основных организационно-технических мероприятий подготовки филиалов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг. – закачивание газа в ПХГ.

Компания отмечает, что закачка газа начата в апреле т.г. и осуществляется с превышением плановых показателей.

Так, по итогам июня в хранилища было закачано 2,6 млрд. куб. м газа, с начала сезона - 5,3 млрд. куб. м газа, что на 1,9 млрд. куб. м больше соответствующих показателей 2009 года.

«На сегодня в ПХГ находится 18,5 млрд. куб. м газа», - отмечено в сообщении.

Как сообщил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей ВИНОКУРОВ, «несмотря на сложные погодные условия, в которых проводятся работы - превышение температурных режимов и недавние наводнения в Западной Украине, основные работы выполняются сбалансировано по графику, команда компании работает слаженно и системно».

«По состоянию на 1 июля, уже выполнен ремонт 117 газораспределительных станций (ГРС) при запланированных на данный период 93 ГРС», - отметил С.ВИНОКУРОВ.

Помимо основных организационно-технических мероприятий подготовки филиалов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг., проводятся работы по проведению комплексов планово-профилактических работ (ППР), влияющих на транзит российского газа в страны Европы, которые согласовываются с ОАО «Газпром» и странами-транспортерами российского газа. Так, на 2010 год запланировано проведение 13 комплексов ППР, а по состоянию на 01.07.2010 г. уже проведено 6 комплексов, все они проведены своевременно согласно утвержденному плану-графику.

Также в сообщении отмечено, что за май-июнь т.г. фактически выполнено работ и поставлено материально-технических ресурсов на общую сумму 196 млн. грн., что на 33% превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

Напомним, что в соответствии с «Планом-графиком подготовки объектов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг.», который был утвержден НАК «Нафтогаз Украины» 27 мая 2010 года, планируется закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) 11,4 млрд. куб. м газа и выполнить 26 основных организационно-технических мероприятий на сумму 590,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. В состав газотранспортной системы ДК “Укртрансгаз” входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м.

Криминал

Печерский райсуд Киева дал санкцию на арест экс-первого заместителя председателя Госказначейства Татьяны ГРИЦУН.

Как сообщает "Украинская правда", соответствующее представление прокуратуры суд удовлетворил в прошлый четверг, 22 июля.

Т.ГРИЦУН была задержана 19 июля, а 22 июля ей предъявлено обвинение по статье "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия" (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, Т.ГРИЦУН как первый заместитель председателя Госказначейства с сентября 2009 по апрель 2010 года давала указания своим подчиненным не перечислять 800 млн. гривен конкурсных гарантий участникам приватизации Одесского припортового завода - компаниям "Нортима" и "Фрунзе-Флора".

Как указано в документах, Т.ГРИЦУН препятствовало возвращению средств вопреки платежному поручению Фонда госимущества.

По материалам следствия, Т.ГРИЦУН действовала "преднамеренно с неверно понятых интересов службы и в интересах неустановленных следствием третьих лиц".

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Адвокаты Т.ГРИЦУН просили выбрать ей меру пресечения в виде подписки о невыезде или в виде залога в размере 51 тыс. гривен, однако суд им отказал.

Также суд дал санкцию на обыск Т.ГРИЦУН.

До последнего времени Т.ГРИЦУН работала заведующим отделом НИИ Национального университета налогового права и помощником народного депутата на общественных началах.

Кроме возвращения 800 млн. гривен, "Нортима" и "Фрунзе-Флора" решениями судов отсудили себе штрафные санкции – более 2 млн. гривен и покрытия судебных издержек.

Как известно, ранее владелец "Фрунзе-Флора" Константин ГРИГОРИШИН заявлял, что по соглашению Фонд госимущества должен был вернуть 400 млн. его залога в течение трех дней.

Вместо этого, по словам К.ГРИГОРИШИНА, позже тогдашний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила ему, что деньги его конкурсной гарантии были потрачены и пообещала их вернуть после предоставления кредита МВФ, который ее правительство так и не получило.

Впоследствии сама Ю. ТИМОШЕНКО заявляла, что конкурсные гарантии будут возвращены после повторной приватизации ОПЗ.

Конкурсные гарантии участников приватизации ОПЗ были перечислены в сентябре 2009 года. Деньги не возвращены двум из трех участников конкурса - компаниям "Нортима" и "Фрунзе-Флора". Третьему участнику - российской "Азот-Сервис" - залог был возвращен сразу после конкурса, в октябре 2009 года.

ЧС

Участок автотрассы Одесса-Рени между 47 и 54 километрами затоплен днестровским паводком: уровень воды, покрывшей полотно автодороги, достиг сегодня 50-сантиметровой отметки.

Об этом УНИАН сообщили в облуправлении Государственной службы автомобильных дорог.

«Движение автотранспорта всех видов на участке «Маяки-Паланка» автотрассы с 20 июля запрещено», – отметили в облавтодоре, добавив, что автомобили направляются по объездной трассе Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

Как сообщал УНИАН, 19 июля глава комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации Александр МАЛИН подписал распоряжение о запрете движения автотранспорта на участке «Маяки-Паланка» автотрассы «Одесса-Рени» ввиду 40-сантиметрового подтопления трассы днестровским паводком.

Кроме того, временно приостановлено функционирование пропускного пограничного пункта «Маяки». Чтобы не допустить длинных очередей в соседних пунктах пропуска, Госпогранслужба Украины увеличила в этих пунктах количество персонала и установила дополнительные технические средства.

Лицам, намеревающимся пересекать украинско-молдовскую границу в этом районе, рекомендовано двигаться через пункты «Староказачье» и «Удобное», сообщает пресс-служба пограничного ведомства.

(УНИАН)