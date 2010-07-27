Отмену визового режима между Украиной и Израилем ожидают к осени

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что соглашение об отмене визового режима между Украиной и Израилем вступит в силу осенью 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что соглашение было подписано в этом месяце в ходе официального визита министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО в Государство Израиль.

Он напомнил, что, в соответствии с документом, граждане Украины и Израиля, пользующиеся действительными паспортами гражданина или служебными паспортами, которые дают право пересечения границы, могут въезжать на территорию другого государства, проезжать через нее или находиться на ней без получения визы на протяжении 90 дней за срок, который составляет 180 дней.

По словам А.ДИКУСАРОВА, стороны выразили заинтересованность в том, чтобы как можно скорее завершить внутригосударственные процедуры относительно вступления в силу соответствующего соглашения.

Кроме того, А.ДИКУСАРОВ сообщил, что в ходе визита К.ГРИЩЕНКО было договорено активизировать процесс двусторонних консультаций относительно внедрения зоны свободной торговли, а также работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами.

Также К.ГРИЩЕНКО передал Президенту Израиля Шимону ПЕРЕСУ приглашение посетить Украину с официальным визитом. В МИД надеются, что этот визит состоится в октябре-ноябре текущего года.

Кроме того, А.ДИКУСАРОВ сообщил, что в Киеве 20 июля состоялись переговоры относительно отмены визового режима между Украиной и Боснией и Герцеговиной.