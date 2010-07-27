Королевская: законы должны соответствовать требованиям

Приведение законодательства в соответствие с требованиями регуляторной политики сделает экономику прозрачнее.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя вступление в силу изменений в ряде законодательных актов Украины, которые привели их в соответствие с Законом «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, внесенные изменения позволят стандартизировать регуляторную деятельность министерств и ведомств, лишат чиновников возможности тайно от народа принимать документы, ухудшающие бизнес-климат в стране. «Очень важно, что каждый документ, принимаемый государственными органами в центре и на местах, будет соответствовать принципам государственной регуляторной политики», – подчеркнула депутат. Кроме того, по ее словам, чиновники обязаны будут обнародовать принимаемые ими документы регуляторного характера в прессе и Интернете, что будет способствовать открытости бизнеса и прозрачности правил, которые устанавливает государство.

Напомним, законопроект №3277, авторами которого являются народные депутаты Наталия КОРОЛЕВСКАЯ и Михаил ЧЕЧЕТОВ, был разработан Комитетом по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и принят Верховной Радой 1 июля 2010 года. Закон под №2388-VI опубликован сегодня в газете «Голос Украины». Этим документом ряд положений законодательных актов Украины приводятся в соответствие с Законом «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности». Изменения внесены в три десятка документов, среди которых законы «О внешнеэкономической деятельности», «О Кабинете министров Украины», «О Национальном банке Украины», «О государственной налоговой службе», «Об Антимонопольном комитете», «О местном самоуправлении» и т.д.