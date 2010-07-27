Королевская: комитет ВР готовит ряд законопроектов

Парламентский комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства готовит ряд законопроектов для рассмотрения в парламенте осенью.

Об этом сообщила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью изданию «Факты и комментарии» от 27 июля 2010 года.

«Мы подготовили законопроект о зонах свободного предпринимательства, которым предлагаем стимулы и возможности для развития бизнеса на депрессивных территориях. Также мы разработали законопроект «О рыночном надзоре», который меняет существующую систему санэпидемстанций и службы защиты прав потребителей. У нас этих служб с каждым годом становится все больше и больше, и полномочия у них расширяются, а эффект близок к нулевому: люди как покупали некачественные продукты, так и покупают», – сказала депутат.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что правительству для осуществления реформ необходимо воспользоваться уже имеющимися возможностями. «Проводить необходимо не только непопулярные реформы, которые у нас почему-то сводятся лишь к повышению тарифов, увеличению пенсионного возраста, внедрению репрессивной налоговой системы и т.п. У нас есть шанс провести жизненно необходимые реформы: дерегулировать рынок, создать стимулы для развития и модернизации промышленности, начать реальную, а не мнимую борьбу с коррупцией», – подчеркнула она.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, начинать с непопулярных реформ не только нечестно, но и неэффективно.

Комментируя грядущее повышение цены на газ для населения, она отметила, что все годы независимости государство компенсировало местным бюджетам разницу в тарифах. А сейчас речь идет о переходе к экономически обоснованным тарифам. «С точки зрения либеральной экономики – все правильно. Но для того, чтобы к этому этапу прийти, необходимо модернизировать все наше жилищно-коммунальное хозяйство. Потому что наши тарифы не соответствуют реальным тарифам из-за устаревших технологий, потерь, безголового менеджмента – того багажа, который накопился за 20 лет», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время необходимые законодательные условия для модернизации ЖКХ уже есть: недавно Верховная Рада приняла подготовленный комитетом промполитики совместно с отечественными и международными экспертами закон «О государственно-частном партнерстве». «Основной мотив, двигавший нами, – дать возможность государству и бизнесу развивать инфраструктурные проекты, в частности, провести реформу ЖКХ», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.