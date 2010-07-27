Курс НБУ на 28.07.10

Официальный курс НБУ на 28.07.10100 USD – 789.4200 (27 июля – 789.5200) 100 EUR – 1028.8511 (27 июля – 1020.9283) 10 RUR – 2.6106 (27 июля – 2.6056) Учетные курсы банковских металлов на 28.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 93467.33 (27 июля – 93873.93) 961 XAG 10 Серебро – 1433.59 (27 июля – 1421.93) 962 XPT 10 Платина-122991.64 (27 июля-122454.55) 964 XPD 10 Палладий-37576.39 (27 июля-37581.15)

Официальный курс НБУ на 28.07.10 100 USD – 789.4200 (27 июля – 789.5200) 100 EUR – 1028.8511 (27 июля – 1020.9283) 10 RUR – 2.6106 (27 июля – 2.6056) Учетные курсы банковских металлов на 28.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 93467.33 (27 июля – 93873.93) 961 XAG 10 Серебро – 1433.59 (27 июля – 1421.93) 962 XPT 10 Платина-122991.64 (27 июля-122454.55) 964 XPD 10 Палладий-37576.39 (27 июля-37581.15)

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