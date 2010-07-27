Главное на 27 июля (вечер)

Новости ТЭК

Комиссия Государственной таможенной службы Украины завершила проверку на соответствие закону таможенного оформления в феврале 2009 г. 11 млрд. куб. м природного газа, который принадлежал компании «RosUkrEnergo AG», и выявила ряд нарушений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

«Детально изучив материалы таможенного оформления газа и проверив законность решений и действий должностных лиц по этому делу, комиссия подтвердила несоответствие действующему законодательству растаможивания указанного газа в интересах НАК «Нафтогаз Украины» и обнаружила многочисленные нарушения со стороны должностных лиц Гостаможслужбы», - отмечается в сообщении ведомства.

Материалы переданы в следственное подразделение Службы безопасности Украины.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что тарифы на газ для населения будут повышены с 1 августа в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил, комментируя информацию о переносе сроков повышения жилищно-коммунальных тарифов с 15 октября в связи с предстоящими местными выборами.

"Решение (о повышении – УНИАН) никто не переносил на 15 октября. Решение о повышении тарифов НКРЭ приняло с 1 августа. Никто этого решения не менял, не изменяет и не будет изменять, поскольку это одно из ключевых условий нашего соглашения с Международным валютным фондом", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, сейчас вся работа правительства сконцентрирована на создании до 1 августа четкой системы назначения, начисления и выплаты жилищно-коммунальных субсидий для социально незащищенных категорий населения.

"В данной ситуации мы думаем не об имидже, не о выборах… Давным-давно нам пора понять, что государственный деятель должен думать о стране, а не о выборах. Мы не хотим Украину сделать банкротом. Вот и весь ответ. Мы получили ее в жутком состоянии, мы постепенно наводим порядок и наведем его. Но наводить порядок, гладя и раздавая конфеты невозможно. Мы не хотим Украину сделать банкротом, а ее граждан батраками на всех рынках труда", - заявил Н.АЗАРОВ.

Министерство угольной промышленности обнародовало перечень из 38 предприятий и шахт, в развитие которых рассчитывает привлечь 10,947 млрд. грн. инвестиций до 2016 года, в том числе, и на основе механизма государственно-частного партнерства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В перечень предприятий, которые, по мнению министерства, имеют перспективу развития и наиболее привлекательны для дальнейшей приватизации, включены, в частности, 4 шахты ГП «Ровенькиантрацит» («им Дзержинского», «Космонавтов», «им Фрунзе», «им Вахрушева») с суммарным объемом необходимых инвестиций 356,7 млн. грн., 2 шахты ГП «Свердловантрацит» («Должанская-Капитальная», «Красный Партизан») – 188,5 млн грн., 7 шахт ГП «Макеевуголь» («Холодная Балка», «Чайкино», «им. Кирова», «Бутовская», «им. Бажана», «Северная», «Ясиновская-Глубокая») - 1,448 млрд грн, 5 шахт ГП «Добропольеуголь» («Добропольская», «Белицкая», «Новодонецкая», «Пионер», «Алмазная») - 837,9 млн. грн., а также в 3 шаты ГП «ДУЭК» («Южнодонбасская №3», ш/у «Трудовское», «им. Скочинского») - 837,9 млн. грн.

Также министерство предлагает инвестировать в развитие ГП «Угольная компания «Краснолиманская» (306,4 млн. грн.), ш/у «Южнодонбасское №1» (789 млн. грн) и в другие объекты.

По оценкам министерства, в случае привлечения необходимого объема инвестиций суммарная добыча угля на этих шахтах вырастет с 25,35 млн тонн (факт 2009 года) до 47,3 млн тонн к 2015 году.

«Минуглепром готов рассмотреть инвестиционные предложения относительно данных объектов всех заинтересованных лиц и установить в дальнейшем надежные партнерские отношения», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

Министерство угольной промышленности Украины к 2016 году планирует ликвидировать или начать ликвидацию 26 государственных угледобывающий предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минуглепрома.

Согласно сообщению, суммарные промышленные запасы на указанных предприятиях, по состоянию на начало 2010 г., оценивались в 263,6 млн. тонн. При этом фактическая добыча на указанных предприятиях по итогам 2009 года составила 4,9 млн. тонн.

Уже в следующем году министерство планирует начать ликвидацию шахты «4-21» ГП «ДУЭК», шахты «Киселева» ГП «Торезантрацит», «шахты №5» ГП «Донбассантрацит», шахт «Крепинская» и «50-летия Советской Украины» (ГП «Антрацит»), а также шахты «Визейская» ГП «Львовуголь».

Сельское хозяйство

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК не исключает возможности повышения цен на хлеб из зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, вопрос цены на хлеб в стране остается сложным.

"С одной стороны, мы удовлетворены, что цена на зерно растет, с другой стороны – понимаем, что есть производители зерна и есть перерабатывающая отрасль - производители хлеба, которые не смогут удержать ценовую политику, поскольку цена на зерно выросла", - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Министерство агрополитики отвечает в основном за объемы производства, качество обработки земли, севооборот и плодородие земли, а за ценовую политику – Министерство экономики.

По словам министра, он пытался убедить членов правительства в том, что выращенный хлеб необходимо продать как можно дороже, чтобы иметь оборотные средства и быть конкурентоспособными.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, Минэкономики и Министерство социальной защиты должны продумать механизмы защиты малоимущих. Он также пообещал правительственные зерновые интервенции с помощью Аграрного фонда для удержания цены на хлеб.

Министр напомнил, что для стабилизации цен на хлеб в Украине каждый регион страны должен сформировать свой зерновой фонд.

Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что правительство планирует вскоре создать в Украине новую структуру - единый государственный зерновой оператор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомирской областной гостелерадиокомпании.

По его словам "единый государственный зерновой оператор в Украине обязательно скоро будет создан, и этой инициативе уже больше года".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что "предыдущее руководство Минагрополитики начало эту работу, теперь она продолжается".

"Это не какое-то ноу-хау, поскольку государственные зерновые операторы существуют во многих странах для того, чтобы зернотрейдеры не диктовали государству и крестьянам свои условия, образно говоря, "не делали погоды", так, как они, например, пытались сделать это в мае текущего года", - сказал министр.

Он уточнил, что "единый государственный зерновой оператор или, можно еще сказать, так называемый национальный зернотрейдер, будет определять, какая цена для товаропроизводителей будет возможной, полезной и привлекательной ".

В целом, отметил министр, "правительство и Минагрополитики также планируют сделать так, чтобы и зернотрейдеры могли спокойно, в правовом поле, покупать зерно, чтобы не возникало у них проблем с возвратом НДС".

Финансы

Национальный банк Украины в официальных резервных активах (международных резервах) за 1-е полугодие 2010 года увеличил объемы золота на 0,806% - до 0,876 млн. тройских унций, в номинальном выражении – на 14% - до 1082,72 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом за январь-июнь т.г. удельный вес золота в международных резервах НБУ сократился с 3,75% до 3,67%.

По состоянию на конец июня т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 28 млрд. 430,03 млн. долл., в т.ч. ценные бумаги – 16 млрд. 623,73 млн. долл., валюта и депозиты – 11 млрд. 806,30 млн. долл.

Резервная позиция в Международном валютном фонде на протяжении полугодия остается неизменной – на уровне 0,03 млн. долл., специальные права заимствований на конец полугодия составили 10,68 млн. долл. (на начало т.г. – 63,03 млн. долл.).

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец июня т.г. составлял 19,99 млн. долл.

По данным Нацбанка, объемы международных резервов за январь-июнь 2010 года увеличились на 16,76% - до 29 млрд. 523,46 млн. долл.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал «Закон Украины «О внесении изменений в Законы Украины «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон будет способствовать качественной организации подготовки к европейскому футбольному форуму.

В частности, документ упрощает некоторые процедуры и направлен на более эффективное использование бюджетных средств, своевременную подготовку Украины к чемпионату и выполнение взятых на себя обязательств.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8910/7,8980 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8940/7,8955 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,8930/7,8960 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8952 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2613 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2609/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2609/0,2612 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль незначительно повысился и составил 30,24 рубля за доллар (-0,0899).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3004/1,3006 долл./евро, а к 15:00 ушли вверх – 1,3020/1,3022 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2655/10,2770 грн./евро, к 12:00 цены понизились – 10,2660/10,2725 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH опустились до 10,2640/10,2720 грн./евро.

(УНИАН)