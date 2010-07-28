Экономические реформы не должны иметь политический окрас.

Такое мнение высказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Экономические реформы не должны иметь политического окраса, они должны работать на улучшение качества жизни людей в стране. До сих пор, мне удавалось найти общий язык с представителями различных политических сил. Уверена, так будет и в дальнейшем», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, при нормальном диалоге, при адекватных взаимоотношениях власти и оппозиции, предпринимателей и чиновников, ситуацию в стране исправить можно. «Для этого необходимо четко проанализировать болевые точки и в кратчайшие сроки их ликвидировать. Для начала необходимо внести кардинальные коррективы в экономическую политику», - уверена глава комитета ВР.

Она сообщила, что сейчас вместе с группой депутатов занимается подготовкой программы антикризисных реформ, призванной реанимировать украинскую экономику. «Программой предусмотрен мониторинг неработающих законов, отбор уже зарегистрированных законопроектов, которые необходимо безотлагательно принимать, и систематизация предложений по реформированию экономики. Этот пакет мы презентуем к осени», – пообещала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.