Мощный взрыв на китайском химпредприятии

Около 100 человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в китайском городе Нанкин /восточная провинция Цзянсу/. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По уточненным данным, мощный взрыв прогремел утром на заводе по производству пластмассы.

На данный момент пока не известно, есть ли погибшие. Согласно последней информации, по меньшей мере, 100 человек уже отправлены в больницу.

На месте взрыва продолжают работу пожарные и спасатели.