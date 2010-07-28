Анонс на 28 июля

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится пресс-брифинг на тему: “Форум Ведущих Международных Финансовых Институтов говорит о результатах стресс-теста Европейских банков и их последствиях для Украины”. Участники: Юрий Блащук, председатель Наблюдательного Совета, Платинум Банк; Сильвио Педрацци, председатель Наблюдательного Совета, Правекс-Банк Intesa San Paolo; Владимир Лавренчук, председатель Правления, Райффайзен Банк Аваль; Жан-Франсуа Варле, председатель Наблюдательного Совета, УкрСиббанк BNP Paribas Group; Федерико Руссо, председатель Правления, УниКредит Банк.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Первые результаты работы нового руководства. Перспективы развития молодежного кредитования в Украине 2010-2011 гг.». Участники: председатель Правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин, первый зам. председателя Правления фонда Евгений Исаев, зам.. председателя Правления фонда Павел Несторенко.

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Пресс-ланч - макропрогноз развития экономики Украины до конца 2010 года, подготовленный группой компаний ICU, а также прогноз на 2011-2012 г.г. В пресс-ланче примут участие: руководитель аналитического подразделения группы компаний ICU, «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен и финансовый аналитик агропромышленного сектора группы компаний ICU Андрей Товстопят.

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12-30 – в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто препятствует запрету рекламы пива на телевидении?». Организаторы пресс-конференции расскажут, почему законопроект № 1014-2 об ограничении рекламы алкогольных напитков и пива лежит без рассмотрения в Комитете ВР Украины по вопросам свободы слова и информации уже 27 месяцев. Хотя, в соответствии с Регламентом ВР, должен быть рассмотрен не позднее чем в 30-дневный срок. Участники: Дмитрий Ветвицкий, народный депутат Украины (фракция БЮТ); Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; Наталия Розинская, телеведущая Первого национального канала, писательница; Олег Андрос, координатор по взаимодействию со СМИ гражданской кампании «Форум спасения Киева» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (044)228-55-33, (068)833-33-33, e-mail: forumspaskiev@mail.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция представителя голландской международной транспортной компании Verhoeven Holding Uden B.V. Будет идти речь о том, как бывший украинский партнер компании действует так, чтобы Верхувен не получил оплату по судебному решению и уклоняется от выполнения судебных решений (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Европейский комиссар Гюнтер Эттингер, отвечающий за вопросы энергетики, посетит Украину и встретится в Киеве с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

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