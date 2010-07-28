ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Какие банки больше всех кредитовали украинскую экономику», в котором пишет - в первой половине 2010 года 60% украинских банков нарастили свои кредитные портфели юрлиц. За первые шесть месяцев этого года большинство отечественных банков возобновило кредитование корпоративного сектора, в результате чего им удалось продемонстрировать рост кредитного портфеля. Абсолютным лидером по росту кредитного портфеля стал ПриватБанк…

http://delo.ua/dengi/banki/kakie-banki-bolshe-vseh-kreditovali-ukrainskuju-ekonomiku-143350/

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Также «Дело» в материале «В Украине появился туроператор, связанный с Karya Tour?» пишет - в Украине начал работу новый туроператор Eray Tour. Издание обнаружило связь между ним и компанией Karya Tour, которая скандально обанкротилась в начале июля…

http://delo.ua/biznes/kompanii/v-ukraine-turoperator-svjazannyj-s-karya-143353/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Тяжба придется», в котором пишет – стали известны подробности судебного разбирательства в Высоком суде Лондона, начатого кипрской компанией Luxe Holdings, которую связывают с семьей Рината Ахметова, в отношении бывших владельцев холдинга «Запорожсталь» Эдуарда Шифрина и Алекса Шнайдера. Они продали свой актив российской инвесткомпании "Тройка Диалог" всего за несколько дней до того, как должна была завершиться сделка с Luxe Holdings. Истец сейчас уже не настаивает на продаже ему акций холдинга, однако требует большей компенсации, чем уже уплатили бывшие владельцы "Запорожстали". Юристы отмечают, что обычно британский суд не поддерживает сторону, разорвавшую договор…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1477464

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «НДС вернется не скоро», в котором пишет – правительство не выполнит свое обещание ввести автоматическое возмещение НДС добросовестным плательщикам. Глава Государственной налоговой администрации Александр Папаика объяснил невозможность внедрения такого механизма отсутствием предприятий с позитивной налоговой историей, а также работой бизнеса посредством "налоговых ям". Налоговики ежемесячно выявляют фиктивные заявки по НДС на сумму 1-3 млрд грн. Экспортеры опасаются, что после выпуска НДС-облигаций долг по возврату налога вновь будет расти…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1477456

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «НБУ не оторвался от коллектива» пишет – банки и правительство, активно занимавшие ресурсы у Нацбанка, позволили ему в 2009 году увеличить процентный доход в десять раз, до 15,4 млрд грн. Впрочем, чистая прибыль центробанка при этом упала более чем в три раза, до 2,8 млрд грн. Нацбанку, как и подконтрольным ему учреждениям, пришлось сформировать резервы, достигшие 15% его кредитного портфеля. Снижение учетной ставки, рост долга перед МВФ и активное размещение депозитных сертификатов будут оказывать давление на прибыль регулятора и в текущем году, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1477495

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Издание «Экономические известия» в публикации «Штатам понадобился чугун» пишет – украинские предприятия нарастили экспорт товарного чугуна на рынок США. Это говорит о возрождении спроса на внешних рынках на продукцию отечественных металлургов…

http://markets.eizvestia.com/full/shtatam-ponadobilsya-chugun

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Родина свое вернет» пишет – страну ожидает волна исков по проданным землям госсобственности. Правительство хочет дать право Государственному комитету по земельным ресурсам обращаться в суд в интересах страны. До 1 сентября главное земельное ведомство вместе с Минюстом должны проверить все судебные решения об отчуждении госземель и обратиться в Верховный суд за разъяснениями. В то же время участки, которые госорганы используют не по целевому назначению, продадут на аукционах…

http://markets.eizvestia.com/full/rodina-svoe-vernet

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«Газета по-киевски» в публикации «По Киеву ходят доллары с надписью «хабар» пишет - в день зарплаты киевлянку неожиданно предупредили, чтобы проверила деньги на ультрафиолете – на предмет купюр, на которых ловят взяточников…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/28/083620.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Дело «Элиты-Центра»: Цыганка не оправдывают» пишет - Апелляционный суд Киева отменил приговор подозреваемому в квартирных аферах Игорю Цыганку и постановил вернуть материалы в милицию на доработку…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/28/043236.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Хрущевки в Киеве решили не сносить» пишет - жителям старых домов Нивок, Дарницы и Святошино можно расслабиться - сносить хрущевки не собираются. Вместо этого дома будут лишь утеплять и модернизировать. «Пока что финансовых возможностей на снос и постройку новых домов нет. Поэтому мы запускаем проект по санации старых домов», - сказал заммэра Александр Мазурчак. Проще говоря, хрущевки будут лишь утеплять, менять в них крышу, вставлять в окна стеклопакеты. Для этого людей выселять не будут…

http://www.segodnya.ua/news/14157796.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бизнес ставит двойку деловому климату» подает результаты исследования компании Appleton Mayer “Business Conditions Survey: Russia and Ukraine, July 2010”

https://economics.unian.net/rus/detail/54166

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Двойной дефицит» пишет - быстро снизить бюджетный дефицит России, как того хотело правительство, не удастся — даже несмотря на то, что социальные обязательства будут сокращены…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/28/241908

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Издание «Ведомости» в публикации «Время собирать калий» пишет – российский бизнесмен Сулейман Керимов лишь полтора месяца назад стал совладельцем «Уралкалия», но уже пытается создать на его базе крупнейшую в мире калийную компанию. Как стало известно «Ведомостям», он начал переговоры о покупке «Беларуськалия» и «Сильвинита»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/28/241906

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Также издание «Известия» в публикации «Колбасная инфляция» пишет - в России сегодня аномально низкая инфляция, рапортуют чиновники. Только потребители почему-то стали больше тратить. С июня прошлого года по июнь нынешнего расходы на продукты питания у половины россиян увеличились почти на четверть. Издание разбиралось, почему "продовольственная" инфляция значительно опережает официальную…

http://www.izvestia.ru/economic/article3144270/

(УНИАН)