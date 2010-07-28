В Херсоне горводоканал меняет технологию обеззараживания воды

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства Херсона" (горводоканал) планирует постепенно отказаться от использования жидкого хлора при обработке воды.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор горводоканала Херсона Игорь КОЗАКОВ.

По его словам, вместо жидкого хлора будут применять гипохлорит натрия.

Первая установка, позволяющая использовать гипохлорит натрия, уже смонтирована на водонасосной станции №3, которая обеспечивает водоснабжение микрорайона "Шуменский", сказал И.КОЗАКОВ.

"Это европейская технология, безопасная, по сравнению с жидким хлором. Стоимость оборудования составляет 288 тыс. грн., закуплено и смонтировано за счет собственных оборотных средств предприятия. Мы его запустим в начале сентября, по завершению всех согласовательных процедур с контролирующими инстанциями", - отметил И.КОЗАКОВ.

По его словам, переход от хлора на гипохлорит натрия в ближайшее время запланирован еще на 3 водонасосных станциях. Всего на горводоканале Херсона таких станций 6.