Экс-вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО допускает, что «где-то выстраивается очередь на должность премьера».

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, может ли внутренний конфликт в правительстве разрушить власть и Партию регионов, В.СЕМИНОЖЕНКО сказал: «Безусловно, риск есть у любой огромной политической машины. Но сама Партия регионов не заинтересована в том, чтобы были какие-то расколы. Это сразу приведет к резкому ослаблению. Сейчас - первая каденция Президента, и ее нужно провести успешно. Виктор Федорович может сделать это только с премьер-министром АЗАРОВЫМ».

В то же время он отметил, что коалиция не намерена «жертвовать» премьером Николаем АЗАРОВЫМ ради рейтингов Партии регионов на местных выборах.

«Ради чего жертвовать? Коалиция есть, жертвовать никем не надо. Уволить АЗАРОВА, у которого блестящий рейтинг? По доверию он занимает второе после ЯНУКОВИЧА место в стране. Это - результаты исследования компании «Рейтинг», которое мы заказывали от имени «Украинского форума», - отметил В.СЕМИНОЖЕНКО.

«Я допускаю, что уже где-то выстраивается очередь на должность премьера. Но там и близко нет более подготовленного человека, чем Николай Янович. Главное, что АЗАРОВ устраивает Украину. Это единственный и самый оптимальный вариант для страны», - убежден В.СЕМИНОЖЕНКО.

При этом на реплику журналиста о том, что нынешнее правительство принято относить к прошлому поколению, часто не имеющее представления даже о том, что такое интернет, В.СЕМИНОЖЕНКО ответил: «Вы говорите штампами. Когда я прихожу в кабинет Николая АЗАРОВА - у него постоянно включен компьютер. Постоянно!».