Гриценко: для возбуждения уголовного дела против Ежеля есть основания

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура имеет основания для возбуждения уголовного дела в отношении министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.ГРИЦЕНКО.

“Когда ЕЖЕЛЯ отправят в отставку – в сентябре или октябре, по-моему, нет принципиального значения. Другой вопрос сегодня намного важнее: почему Генеральная прокуратура не реагирует на то, что министр обороны позволяет себе грубо нарушать закон?”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат привел несколько примеров, по его мнению, “противоправных действий М.ЕЖЕЛЯ”. В частности, констатировал А.ГРИЦЕНКО, уже несколько месяцев подряд на посту заместителя министра обороны находится Александр ЧЕРПИЦКИЙ. А.ГРИЦЕНКО сообщил, что это высокопоставленное должностное лицо не получило разрешения СБУ на допуск к государственной тайне. “Дважды Минобороны направляло соответствующие запросы – и дважды Служба отказывала ЧЕРПИЦКОМУ. Министру ЕЖЕЛЮ об этом известно. Главному управлению государственной службы при Кабмине тоже известно. СБУ и Военной контрразведке – также. Генеральная прокуратура об этом факте тоже должна была бы знать, потому что соответствующая информация распространялась в центральных СМИ. Но ЧЕРПИЦКИЙ остается в должности”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат подчеркнул, что, “сразу после получения отрицательного заключения СБУ министр обороны должен был внести в Кабмин представление на освобождение АЧЕРПИЦКОГО, но до сих пор этого так и не сделал”.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что министр обороны не должен разрешать своему заместителю А.ЧЕРПИЦКОМУ без допуска к государственной тайне присутствовать на заседаниях коллегии ведомства, на совещаниях руководящего состава Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, где ставятся задачи и распространяется информация, представляющая государственную тайну.

“Почему молчит Военная контрразведка СБУ? Ведь это одна из основных ее функций – защищать государственные секреты, не допускать утечки секретной информации?! Почему не реагирует Главгосслужба? Генеральная прокуратура? АЗАРОВ с ЯНУКОВИЧЕМ, наконец?” – заявил А.ГРИЦЕНКО.