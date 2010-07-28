ГЛАВНОЕ на 28 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

На сегодняшний день состояние Единого казначейского счета стабилизировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«На сегодняшний день можно утверждать, что состояние Единого казначейского счета окончательно стабилизировано. Остатков на нашем счете достаточно, чтобы ритмично, согласно росписи, финансировать все расходы Государственного бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что все распорядители бюджетных средств могут уверенно организовывать работу согласно планам и не допускать сбоев и задержек финансирования.

Вместе с этим, подчеркнул премьер-министр, правительство в праве требовать от распорядителей средств соблюдения финансовой дисциплины.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС), по состоянию на 1 июля т.г., составил 7 млрд. 352 млн. грн.

По данным Госказначейства, остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 34% против 5 млрд. 478 млн. грн. на 1 июня 2010 года.

Остаток средств на Едином казначейском счете на 1 января 2010 года составлял 1 млрд. 055 млн. грн.

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Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня т.г. составил 340 млрд. 658 млн. 757,12 тыс. грн., или 43 млрд. 083 млн. 186,68 тыс. долл., что на 5,4% больше показателя на конец мая 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 216 млрд. 005 млн. 212,63 тыс. грн. (63,41% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 27 млрд. 318 млн. 225,95 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 124 млрд. 653 млн. 544,49 тыс. грн. (36,59%), или 15 млрд. 764 млн. 960,73 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец июня т.г. составил 254 млрд. 511 млн. 522,43 тыс. грн. (74,71%), или 32 млрд. 188 млн. 127,27 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 143 млрд. 902 млн. 831,11 тыс. грн. (42,24%), или 18 млрд. 199 млн. 422,16 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 110 млрд. 608 млн. 691,32 тыс. грн. (32,47%), или 13 млрд. 988 млн. 705,11 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 86 млрд. 147 млн. 234,69 тыс. грн. (25,29%), или 10 млрд. 895 млн. 059,41 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 72 млрд. 102 млн. 381,52 тыс. грн. (21,17%), или 9 млрд. 118 млн. 803,79 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 14 млрд. 044 млн. 853,17 тыс. грн. (4,12%), или 1 млрд. 776 млн. 255,62 тыс. долл.

На протяжении января-июня 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22 млрд. 754 млн. 635,4 тыс. грн. (7,16%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением. При этом государственный внешний долг уменьшился на 7 млрд. 976 млн. 601,41 тыс. грн. (5,87%), государственный внутренний долг вырос на 19 млрд. 538 млн. 614,55 тыс. грн. (21,45%).

Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 4 млрд. 760 млн. 580,56 тыс. грн. (5,24%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.

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По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 27 июля, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 538,94 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 2 феврля 2011 года – на 553,1 млн. грн. с уровнем доходности 9,5% годовых, 27 июля 2011 года – 631,6 млн. грн. и 11,25% годовых, 4 сентября 2013 года – 354,24 млн. грн. и 12,5% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8915/7,8975 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2611/0,2614, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2785/10,2890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3024/1,3026 (вторник – 1,3004/06).

Во вторник, 27 июля, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8952.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,8831 грн./долл., продают – по 7,9038 грн./долл. Курс покупки/продажи практически не изменился по сравнению с 27 июля – курс покупки вырос на 0,02%, курс продажи – на 0,01%, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8650-7,8950 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8980-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,08% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,1732/10,3110 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1200-10,2500 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2700-10,4500 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 июля вырос на 0,3% и сегодня составляет 0,2540 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% – до 0,2618 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2600 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева против вчерашнего дня повысился на 0,06% и составляет 7,8800 грн./долл., курс продажи вырос на 0,02% – до 7,9031 грн./долл.

Предложения столичных коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,8650-7,8910 грн./долл., по продаже – в пределах 7,8980-7,9100 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,3% и сегодня составляет 10,1792 грн./евро, продажи – на 0,07% – до 10,3093 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,1200-10,2500 грн./евро, по продаже – в пределах 10,2790-10,3500 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы вырос на 0,5% по сравнению с 27 июля и сегодня составляет 0,2535 грн./рубль, продажи – повысился на 0,2% – до 0,2618 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 10,1/10,38 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,860/7,905 грн., евро – 9,950/10,500 грн., рубль – 0,252/0,262 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,865/7,904 грн., евро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,255/0,263 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,8942, к евро – 10,2885, к российскому рублю – 0,26106.

ТЭК

Кабинет министров назначил Татьяну КОРНЯКОВУ заместителем министра топлива и энергетики.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

«Сегодня на заседании правительства экс-заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА назначена заместителем министра топлива и энергетики Украины», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Как сообщалось, недавно ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Т.КОРНЯКОВА подала в отставку с должности заместителя генпрокурора.

Генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО подписал ее заявление об увольнении по собственному желанию. Т.КОРНЯКОВА должна уйти со своей должности как только выйдет из отпуска.

В Генпрокуратуре Т.КОРНЯКОВА занималась борьбой с экономическими преступлениями.

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Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 27 июля, снизились на фоне сомнений инвесторов в восстановлении американской экономики и падения индекса потребительского доверия, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 1,48 доллара - до 77,50 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов упала на 1,37 доллара - до 76,13 доллара за баррель.

ЧС

Около 100 человек пострадали в результате взрыва на химическом предприятии в китайском городе Нанкин /восточная провинция Цзянсу/. Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По уточненным данным, мощный взрыв прогремел утром на заводе по производству пластмассы.

На данный момент пока не известно, есть ли погибшие. Согласно последней информации, по меньшей мере, 100 человек уже отправлены в больницу.

На месте взрыва продолжают работу пожарные и спасатели.

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В результате осложнения погодных условий в Калиновском районе Винницкой области на протяжении минувших суток было повреждено более 100 жилых домов.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Винницкой области.

Также повреждены хозяйственные здания и посевы на приусадебных участках в 6 населенных пунктах Калиновского района; посевы сельскохозяйственных культур (500 га сахарной свеклы, 400 га озимой пшеницы, 300 га ячменя, 300 га кукурузы) в сельскохозяйственных предприятиях Уладово-Люленецкой опытно-селекционной станции (с.Уладовское), ЗАО «Райс Максимко» (с. Коммунаровка) и частного фермерского хозяйства (с.Октябрьское), крыша на 6 зданиях (3 сельскохозяйственных фермы, 3 складских помещения).

Кроме того, в Песчанском районе Винницкой области частично сорван шифер с крыш домов в пгт Песчанка.

В Хмельницком районе в с. Уланов частично повреждена крыша зданий районной больницы, разрушено 3 электроопоры, повреждены крыши 5 жилых домов.

В Жмеринском районе в с. Могилевка – повреждены крыши 10 частных домов.

Соцполитика

Датчане заняли первое место в «индексе счастья», сообщает Dutch News со ссылкой на исследовательский институт Gallup.

Исследование, проводившееся в 155 странах в период с 2005 по 2009 годы, наблюдало за уровнем удовлетворенности людьми своей жизнью. Респондентам было предложено ежедневно давать оценку своему настроению.

Первые три строки принадлежат соответственно Дании, Финляндии и Норвегии.

Нидерланды вместе со Швецией занимают четвертое место в рейтинге стран с наиболее счастливым населением.

Погода

28 июля в западных областях Украины будет облачная погода с прояснениями. Ожидаются грозовые дожди, ночью местами сильные, в Карпатском регионе очень сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура будет ночью 12-17°, днем 17-22°, в Карпатах ночью 7-12°, днем 10-15°. В восточной части Украины будет небольшая облачность, сухо и жарко: температура ночью 17-22°, днем 34-39°. На остальной территории ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в северных и центральных областях местами сильные дожди; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 27-32°. Ветер в Украине северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киеве и области сохранится переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, гроза, днем местами сильный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем при грозах местами шквалы 17-22 м/с и град. Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°. По г. Киеву ночью около 20°, днем 27-29°.

27 июля температура воды в Черных и Азовских морях 25-29°, в Днепре возле Киева 26°.

(УНИАН)