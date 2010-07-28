Кабмин утвердил порядок регистрации инновационных проектов

Правительство сегодня на заседании утвердило порядок государственной регистрации инновационных проектов и введения Государственного реестра инновационных проектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного комитета по вопросам науки, технологий и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Сегодня на заседании правительства одобрено постановление относительно регистрации всех инновационных проектов, всех инновационных шагов, которые предпринимаются в нашей стране. Эта функция закрепляется именно за государственным комитетом (по вопросам науки, технологий и информатизации – УНИАН)», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

По его словам, государственная регистрация инновационных проектов будет обязательной. «Регистрация инновационных проектов дает возможность в соответствии с законом об инновационной деятельности иметь определенные законодательные стимулы, также следить и видеть реестр, насколько пополняется наша казна инновационными проектами, которые могут быть использованы в реальном секторе экономики», - объяснил председатель госкомитета.