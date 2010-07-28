Анонс на 29 июля

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “ГРАНТЫ: помощь или мошенничество на международном уровне?”. Как обезопасить отечественные компании от недобросовестного исполнителя проекта? Почему отношения исполнителя и реципиента не всегда прозрачны? Кто от этого выигрывает? Как привлечь внимание органов госвласти к проблеме обмана отечественных предприятий посредниками между донором и реципиентом? Кому выгодно прикрываться "неблагоприятным инвестиционным климатом" в Украине для мошенничества в сфере грантов? Проблема будет рассматриваться на конкретном примере одного из отечественных предприятий, получателя гранта. Все подробности, материалы и документы будут изложены на пресс-конференции. Участники: директор ООО "ТВ-ТРАНС" Андрей Войтовский, представитель ООО "ТВ-ТРАНС" Владимир Ломачинский, арбитражный управляющий, эксперт Наталия Уманец. Приглашене: посол Королевства Нидерландов в Украине, генпрокурор Украины, первый зам. Председателя СБУ Украины, зам. председателя Хозяйственного суда г. Киева, Министр юстиции Украины, председатели комитетов ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и по вопросам правосудия (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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11-00 - В рамках визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украину состоится заседание Экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе. По результатам заседания предлагается принять заявление Патриаршего совета, отражающее церковно-общественную позицию о необходимости выстраивания стратегического равноправного партнерства стран, скрепленных общей историей, на базе общих нравственных ценностей в экономике, политике и общественной сфере (отель «Премьер Палас», бульвар Т. Шевченко/ул. Пушкинская 5-7/29).

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11-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Европейское будущее украинской ГТС». Участники: Александр Нарбут - эксперт по энергетическим вопросам; Александр Тодийчук - президент Киевского международного энергетического клуба “Q-club” («ИнтерМедиа консалтинг», ул. Богдана Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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11-00 - Международная конференция «Использование ГМО в Украине: риски и угрозы», организованная Всеукраинской экологической лигой. Участники: зам. министра охраны окружающей среды Михаил Томахин, зам.. министра аграрной политики Сергей Тригубенко, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова, президент Российской общенациональной ассоциации генетической безопасности Александр Баранов и другие. Будут представлены научно-экспериментальные подтверждения негативного влияния ГМ-продуктов на живые организмы, а также предложены необходимые меры по совершенствованию системы контроля ГМО в Украине (Большой конференц-зал Национальной академии наук Украины, ул. Владимирская, 55).

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11-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Качественная бытовая техника - безопасность нашего жилья», где будут освещены результаты испытаний бытовой техники, которая является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и должна быть безопасной в эксплуатации, как для человека так и для его жилья. Специалисты ВЦ УкрТЕСТ прокомментируют результаты испытаний бытовой техники, которая была приобретена в торговых сетях г. Киева. Представителям СМИ будет предоставлена возможность побывать в испытательных лабораториях электробытовых и антологических приборов ГП «Укрметртестстандарт» (ГП «Укрметртестстандарт», ул. Метрологическая, 4).

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11-00 - На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция начальника украинского Гидрометцентра Н.Кульбиды на тему: "Гидрометеорологическая служба Украины: состояние и перспективы развития".

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Элита-центр" по-васильковски". Коррупции не знакомы кризисные состояния, потому, несмотря на экономический кризис и застой в строительной отрасли, скандалы вокруг недвижимости происходят с завидным постоянством. Будет идти речь о ситуации, сложившейся в г. Васильков. Как власть и правоохранительные органы города создали свою строительную пирамиду на человеческих слезах? Почему чиновники считают, что вместе с должностью они получили неограниченные возможности и полную безнаказанность в достижении своих личных целей, а если дело идет о «халявных» домах или квартирах можно творить настоящие чудеса беззакония? Детальная информация, материалы и документы будут предоставлены в ходе пресс-конференции. Также будет обнародовано обращение к Президенту Украины и Генеральному прокурору Украины. Участники: главный консультант комитета по вопросам правосудия Верховной Рады Украины, заместитель председателя Партии защитников Отечества, заслуженный юрист Украины Павел Барнацкий и представители обманутых граждан (ул..Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Состоится заседание экспертного круглого стола на тему: «Перспективы решения проблемы обеспечения молодежи первым рабочим местом». В рамках круглого стола будет презентован проект Закона Украины «О гарантированном обеспечении молодежи первым рабочим местом». Участники: народные депутаты Украины, представители Министерства труда и социальной политики, Государственного центра занятости, Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерства юстиции Украины и других профильных министерств и ведомств. Организаторы: ВМОО «Союз молодежи регионов Украины и юридическая кампания Leo Partners (ул. Круглоуниверситетская, 2/1, картинная галерея Peter Lik).

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14-00 - Круглый стол на тему: "Налогообложение доходов кредитных союзов в контексте проекта Налогового кодекса: виденье государства и рынка". К участию приглашены участники рынка кредитной кооперации и представители государственных органов: ВР Украины, Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, ГНА Украины, КМУ, Минфина Украины. Организаторы: Всеукраинская ассоциация кредитных союзов (ВАКС); объединение кредитных союзов «Программа защиты вкладов»; проект технической помощи «Реформирование финансовой деятельности на селе» Немецкого общества технического сотрудничества (GTZ) и Немецкой кооперативной ассоциации райффайзен (DGRV) (Укринформ, ул. Б. Хмельницкого, 8/16).

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Катастрофическое состояние шахтерских коллективов: хроника эксплуатации и общие солидарные действия», во время которой будут названы факты нарушений прав работников угледобывающей отрасли, обнародована схема начисления зарплат шахтерам, которая нарушает нормы законодательства Украины и требования МОТ, озвучены суммы недоначислений заработной платы шахтерам и задекларированы дальнейшие действия, в частности, на осень 2010 года. Участники: председатель Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области Николай Козюберда, председатель независимого профсоюза горняков шахты им. Баракова, председатель местного профсоюза Краснодонского района Дмитрий Калитвенцев, председатель Независимого профсоюза горняков г. Свердловска Константин Ильченко, заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Пресс-конференция председателя Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины Сергея Титенко (НКРЭ, ул. Смоленская, 19, ком. 123).

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17-30 - В УНИАН состоится очередное заседание дискуссионного клуба «ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ» на тему: «Прогнозы развития внешнеполитической ориентации Украины в связи с изменением политической элиты после президентских выборов 2010 г.» Приглашенные к участию эксперты по вопросам евроинтеграции, которые кроме констатации последствий торможения интеграционных процессов, выскажут свои мнения о переговорном процессе относительно Соглашения об Ассоциации ЕС и Украины и о текущем состоянии евроинтеграционного курса нашего государства, выделят перспективы и имеются точки роста в отношениях ЕС-Украина. Журналисты также смогут принять участие в обсуждении - в качестве медиа-экспертов (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.