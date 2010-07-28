В Запорожье произошел взрыв в Свято-Покровском храме

Запорожье. В Запорожье в результате взрыва в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата пострадали 9 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило на 101 сегодня в 16.26.

Как сообщила помощник начальника управления Юлия БАРЫШЕВА, "в результате взрыва в храме пострадали 9 человек, один из которых госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение, еще 8 человек получили повреждения, предварительно квалифицированные медиками, как "легкой степени тяжести".

Позже пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что пострадавшая - монахиня Людмила - скончалась в больнице.

"Монахиню Людмилу, приблизительно 1936 года рождения, которая в момент происшествия находилась на улице около выхода из храма и получила многочисленные телесные повреждения, медикам, к сожалению спасти не удалось", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, число пострадавших в результате происшествия могло быть значительно большим, если бы взрыв произошел в другое время дня, а не тогда, когда "к счастью, большого количества прихожан на месте взрыва в храме не было".

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.26 в Свято-Покровском храме в Запорожье произошел взрыв., в результате которого пострадали 9 человек. По словам настоятеля храма отца Леонида, он был настолько сильным, что серьезно пострадали не только люди, но и само здание - серьезно повреждены иконостас, внутренне убранство храма и даже конструкции здания.

"Теперь храм в таком состоянии, что нужен капитальный ремонт", - констатировал он.

Пока неизвестно, какой конкретно взрывоопасный предмет стал причиной чрезвычайного происшествия. По данным руководства прокуратуры Запорожской области, внутри здания продолжают работать взрывотехники. "И только после завершения ими обследования можно будет предметно говорить о причинах взрыва и о том, как произошедшее будет квалифицировано в рамках Уголовного кодекса Украины", - отметили в прокуратуре.