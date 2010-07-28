ГЛАВНОЕ на 28 июля (вечер)

ТЭК НКРЭ увеличила цену реализации газа собственной добычи

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины увеличила на 2010 год цену реализации газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування» и ГАО «Черноморнефтегаз».

Соответствующее решение комиссия приняла на внеочередном заседании во

вторник, 27 июля, сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно решению, в частности, цена газа собственной добычи для «Укрнафты» вырастет в 2,2 раза - до 458 грн. за тыс. куб. м (без НДС), для «Укргазвыдобування» - в 1,8

раза, до 350 грн за тыс. куб. м (без НДС), для «Черноморнефтегаза» - в 1,6 раза, до 456 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в декабре НКРЭ принимала решение о сохранении на 2010 год цены реализации природного газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», ДК «Укргазвыдобування» и ГАО «Черноморнафтогаз» на уровне 2009 года.

Газ собственной добычи реализуется для нужд населения.

Беларусь начинает поставки венесуэльской нефти из Эстонии

Беларусь начинает поставки венесуэльской нефти железнодорожным траснспортом из эстонского порта Мууга на нефтеперерабатывающее предприятие ОАО «Нафтан» (г. Новополоцк, Витебская обл.).

Об этом сообщил представитель Белорусской железной дороги, передает РИА Новости.

По его словам, первый железнодорожный состав с венесуэльской нефтью отправится в среду вечером.

"В эстонском порту, куда недавно прибыл танкер с нефтью из Венесуэлы, уже загружено 120 вагонов", - сказал представитель БЖД.

По его данным, всего для перевозки нефти из Эстонии в Белоруссию будет задействовано 23-25 железнодорожных составов.

Нефть из Эстонии будет перевезена железнодорожным транспортом на нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан". Ранее венесуэльская нефть перерабатывалась только на Мозырьском НПЗ в Гомельской области.

Маршрут перевозки нефти по железной дороге в Белоруссию из Эстонии будет короче, чем из Украины. Если между Одессой и Мозырем расстояние составляет около 1051 км, то между портом Мууга и Новополоцком, где находится "Нафтан", - 850 км.

Ранее поставки венесуэльской нефти шли в Белоруссию через порт Одессы.

Напомним, первый танкер из Венесуэлы прибыл в Одесский порт 25 апреля, второй - 19 июня, третий - 29 июня, четвертый – 19 июля.

Согласно договоренностям президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн - в 2011 году.

Финансы МВФ прекратит сотрудничество с Украиной после выделения кредита

После выделения Украине кредита МВФ действие программы сотрудничества от 2008 г. будет прекращено - источник

Киев. 28 июля. УНИАН. С утверждением Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) программы сотрудничества по предоставлению Украине нового кредита stand-by действие предыдущей программы от 2008 года будет прекращено.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве финансов Украины.

«В документах о новой программе сотрудничества с МВФ содержится пункт, согласно которому после ее утверждения Советом директоров старая программа, которая не была завершена, будет прекращена», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что после прекращения программы 2008 года Украине не нужно будет предоставлять никаких отчетов по использованию кредитных средств.

«Никаких отдельных отчетов не нужно будет делать. Фактически отчетом по использованию средств выделенного транша считается корректировка Меморандума о сотрудничестве перед получением следующего транша», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вашингтоне Совет директоров МВФ планирует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине нового кредита stand-by в размере 10 млрд. SDR (14,9 млрд. долл. США) на 2,5 года.

В текущем году Украина может получить 2 транша размером около 3 млрд. долл.

Эти средства планируется направить на покрытие дефицита госбюджета и пополнение валютных резервов Нацбанка.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. С 2008 года Украина получила три транша на общую сумму 10,6 млрд. долл.

В 2010 году Украина должна выплатить МВФ 74,87 млн. SDR, или около 110 млн. долл. (курс SDR – 1,5 долл.), в качестве процентов по кредиту стэнд-бай от 2008 года. В 2011 году - 148,45 млн. SDR процентов (приблизительно 220 млн. долл.)

В 2012 году размер платежа с учетом выплаты тела кредита составит 2 млрд. 367 млн. 340 тыс. SDR (приблизительно 3,550 млрд. долл.), из которых 2 млрд. 234 млн. 380 тыс. SDR – тело, 132 млн. 960 тыс. SDR – проценты.

В 2013 году выплаты будут составлять, соответственно, 3 млрд. 552 млн. 390 тыс. SDR (приблизительно 5,33 млрд. долл.), 52 млн. 390 тыс. SDR и 3 млрд. 500 тыс. SDR.

В Украине средняя зарплата в июне повысилась на 172 грн.

В июне 2010 года средняя заработная плата по Украине повысилась на 172 грн. по сравнению с маем и на 1 июля составила 2 373 грн., с начала года – увеличилась на 457 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в июне по сравнению с маем выросла на 298 грн. – до 3 591 грн. (с начала года увеличилась на 622 грн.), по Киевской области – увеличилась на 137 грн. – до 2 414 грн. (с начала года – на 504 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 121 грн. – до 2 618 грн. (с начала года – на 435 грн.), по Днепропетровской области – увеличилась на 66 грн. – до 2 432 грн. (с начала года – на 409 грн.).

Новости банков Fitch повысило рейтинг «ПриватБанка» с уровня «B-» до «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») публичного акционерного общества коммерческий банк «ПриватБанк» с уровня «B-» до «B». Прогноз по рейтингу – стабильный.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, повышение рейтинга следует за повышением агентством 6 июля 2010 года долгосрочных РДЭ Украины с «B-» до «B» и отражает снизившийся риск макроэкономической и финансовой нестабильности в стране вслед за соглашением о новой программе кредитования с МВФ на 14,9 млрд. долл.

Также сообщается, что повышение рейтинга «ПриватБанка» отражает некоторые признаки стабилизации показателей качества его активов, приемлемые уровни капитализации по Базельскому соглашению, более комфортную позицию ликвидности вслед за значительным притоком депозитов, ограниченный краткосрочный риск рефинансирования, хорошую прибыльность до отчислений под обесценение и обширную клиентскую базу в стране. Поддержка капитала и ликвидности, полученная от акционеров банка и Национального банка Украины в период глобального финансового кризиса, также оказала положительное воздействие на кредитоспособность «ПриватБанка».

В то же время Fitch отмечает, что рейтинги банка по-прежнему учитывают существенные уровни кредитного риска ввиду недавнего ухудшения качества активов, высоких уровней концентрации по заемщикам, потенциального значительного бизнеса со связанными сторонами и существенного необеспеченного кредитования.

По информации Fitch, согласно отчетности, уровень проблемных кредитов и реструктурированных/пролонгированных кредитов у банка увеличился до 23,8% к концу первого квартала 2010 года (проблемные кредиты – 10,6%, реструктурированные/пролонгированные кредиты – 13,2%) с 7,8% в конце 2008 года. «Однако это существенно ниже среднего уровня в 50% согласно отчетности рейтингуемых агентством банков на конец 2009 года (в 2008 г. – 12,5%), и отмечаются признаки стабилизации качества активов «ПриватБанка» в первом квартале 2010 года. Отношение резерва под обесценение кредитов к совокупным кредитам составляло 16,9% в конце первого квартала 2010 года согласно отчетности по национальным стандартам, однако регулятивный показатель достаточности капитала находился на ограниченном уровне в 11,4%, что отражает более жесткие регулятивные требования к расчетам достаточности капитала. На конец 2009 года показатели достаточности капитала по соглашению Basel I были более высокими и составляли 14,6% (капитал первого уровня) и 17,6% (общий капитал)», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что рост нового кредитования ускорился до 14% в первой половине 2010 года (2009 г. – 4%). В то же время у Fitch вызывает обеспокоенность резкое увеличение рисков по нефтетрейдерам, на которых приходилась существенная доля в 30% кредитов, или 191% собственных средств, на конец 2009 года. Кроме того, кредиты, отнесенные в отчетности по МСФО к необеспеченным или к обеспеченным дебиторской задолженностью, составляли значительный процент – 59% портфеля на конец 2009 года, что усиливает риски по этим кредитам и обеспокоенность относительно надежности андеррайтинговых процедур. Концентрация по заемщикам остается высокой, и риски по 20 крупнейшим заемщикам были равны 244% собственных средств на конец первого квартала 2010 года.

Также указывается, что фондирование продолжает в заметной мере полагаться на клиентские счета и приток розничных депозитов, начиная с конца первой половины 2009 года, был существенным. Средства, полученные для поддержки ликвидности от НБУ в четвертом квартале 2008 года и увеличившиеся до 11% пассивов на конец 2009 года, были конвертированы в долгосрочные с амортизацией в течение 5 лет. На конец первой половины 2010 года у банка не предвиделось крупных погашений средств, привлеченных на финансовых рынках, ранее февраля 2012 года, когда наступает срок выплат по еврооблигациям на сумму 500 млн. долл. (что равно 5% пассивов на конец первого квартала 2010 года).

По информации Fitch, потенциал дальнейшего повышения рейтингов в настоящее время ограничен сложной операционной средой и слабыми сторонами кредитоспособности «ПриватБанка». Понижение рейтингов может произойти в случае увеличения обеспокоенности относительно уровня и качества рисков по связанным сторонам, в случае существенного ослабления в будущем качества активов, которое приведет к заметному ухудшению покрытия резервами, без получения нового капитала, или же если вновь произойдет отток розничных депозитов, что вызовет крупный дефицит ликвидности.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2010 года активы банка составили 97,469 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 85,437 млрд. грн., обязательства – 86,579 млрд. грн., уставный капитал – 8,86 млрд. грн., собственный капитал – 10,89 млрд. грн.

По итогам второго квартала 2010 года «ПриватБанк» увеличил чистую прибыль на 55,7% – до 631,2 млн. грн.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ – 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ – 48,9971%.

«Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк» исключены из АУБ Из состава Ассоциации украинских банков (АУБ) исключены «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк».

Как говорится в письме АУБ №01/01-09/0478, текстом которого располагает УНИАН, соответствующее решение было принято 22 июля т.г. на заседании совета АУБ.

«Решением совета исключены из состава членов АУБ «Райффайзен Банк Аваль» и «Укрсоцбанк» согласно их заявлениям», – говорится в письме.

Вместе с тем, в состав АУБ был принят «ЭРДЭ Банк».

Кроме того, на заседании совета одним из главных заданий АУБ было определено проведение комплексных мер по отмене постановления Нацбанка №273, которым повышаются требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков была создана в 1990 году. На сегодня членами АУБ являются около 120 из 176 банков Украины, имеющих банковскую лицензию.

Страхование Собрание акционеров СК «Оранта» не состоялось

Собрание акционеров Национальной акционерной страховой компании (НАСК) «Оранта», запланированное на 27 июля т.г., не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщили УНИАН в НАСК «Оранта», регистрация собрания акционеров проходила с 10:00 до 12:15 27 июля. На регистрации собрания присутствовали представители ГКЦБФР. В итоге зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют немногим более 14% акций НАСК «Оранта».

«Регистрационная комиссия признала собрание акционеров НАСК «Оранта» несостоявшимся из-за отсутствия необходимого кворума (в размере 60%)», – сообщили в НАСК «Оранта».

Согласно сообщению, на собрании 27 июля планировалось рассмотреть вопросы об утверждении повестки дня и регламента на внеочередном общем собрании акционеров НАСК «Оранта», об избрании рабочих органов и утверждении порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров НАСК «Оранта», об отзыве и избрании членов наблюдательного совета НАСК «Оранта».

При этом в официальном сообщении, размещенном в газете «Голос Украины» №127 от 13 июля т.г. указывалось, что акционеры (кипрские компании Leoberg Holding Limited и Backwood Holding Limited, которые, по данным СМИ, контролирует бизнесмен, владелец АО «Дельта Банк» Николай ЛАГУН), в совокупности владеющие более 10% акций СК, инициировали дополнение повестки дня собрания акционеров следующими вопросами: об отзыве и избрании председателя наблюдательного совета общества, кандидатов в члены наблюдательного совета общества, об отзыве и избрании членов ревизионной комиссии общества, кандидатов в члены ревизионной комиссии общества, о создании и отзыве исполнительного органа общества, об отзыве и избрании председателя и членов правления общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, об утверждении устава в новой редакции, о внесении изменений в положения об органах управления и контроля общества путем изложения их в новой редакции, об утверждении новой редакции положений об органах управления и контроля общества, о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг общества, о передаче ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества регистратору, о расторжении договора на ведение реестра, об утверждении условий договора на ведение реестра.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах».

Общий сбор страховых платежей компании по итогам 2009 года составил 715 млн. грн., страховые выплаты – 345,4 млн. грн.

СК «Оранта» по итогам января-марта 2010 года получила чистую прибыль в размере 1,215 млн. грн. против 49,75 млн. грн. убытка за аналогичный период 2009 года.

Уставный капитал компании составляет 775,125 млн. грн., активы на конец марта – 1 млрд. 197,165 млн. грн.

На общем собрании 30 октября 2009 года акционеры НАСК «Оранта» утвердили результаты подписки на акции допэмисии на сумму 600,093 млн. грн.

Компании, подконтрольные учредителю «Дельта Банка» Н.ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По состоянию на начало декабря 2009 года основными акционерами компании являлись: АО «Дочерняя организация «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Казахстан, г. Алматы) – 4,778493%; Colorino Trading Limited (Кипр) – 5,642165%; Saleta Limited (Кипр) – 5,642066%; АО «БТА Банк» (Казахстан, г. Алматы) – 30,393820%; «Беквуд Холдингс Лимитед» (Кипр) – 16,160849%; «Чилвел Лимитед» (Кипр) – 18,340226%.

В середине января 2010 года доли кипрских компаний «Беквуд Холдингс Лимитед» и «Чилвел Лимитед» в капитале НАСК «Оранта» стали меньше 10%.

ЖКХ Кабмин предлагает с 1 января 2011 года взимать с граждан пеню за несвоевременную оплату ЖКУ

Кабинет Министров Украины предлагает с 1 января 2011 года взимать с граждан пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующий правительственный законопроект “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “О временном запрещении взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги” зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предусмотрено, что действие данного закона прекращается 1 января 2011 года. При этом установлено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги будет осуществляться на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за неприменения санкций к населению за неоплату жилищно-коммунальных услуг предприятия жилищно-коммунального комплекса не имеют возможности принимать действенные меры, направленные на уменьшение задолженности населения за потребленные услуги и, в свою очередь, уменьшить собственные долги за потребленные энергоносители.

В пояснительной записке указано, что общая сумма дебиторской задолженности предприятий отрасли за январь-март 2010 года увеличилась на 2,6 млрд. грн. (23,2%) и по состоянию на 1 апреля 2010 года составляла 13,6 млрд. грн.

По данным Госкомстата Украины, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 марта 2010 года составляла 12,3 млрд. грн.

Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 2,5 млрд. грн. (22,1 %) и по состоянию на 1 апреля 2010 года составляла 13,9 млрд. грн.

Строительство

Госфинансирование льготных кредитов могут увеличить до 200 млн. грн.

В 2011 г. Фонд молодежного строительства планирует увеличить госфинансирование до 200 млн. грн. для предоставления льготных кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН.

По программе льготного кредитования в июле из госбюджета было выделено 1,4 млн. грн. из заложенных на программу 70 млн. грн. По его словам, предусматривается, что в 2010 г. льготными кредитами смогут воспользоваться 200 украинских семей.

Также, по его словам, в июле возобновлена программа по частичной компенсации процентных ставок по кредитам, выданных коммерческими банками на жилье. Под программу попадут около 11 тыс. молодых семей. «Госбюджетом в 2010 г. предусмотрено финансирование данной программы в полном объеме, это 117 млн. грн. В июле уже перечислено 32,5 млн. грн., дальше оплата реестров по этим выплатам будет осуществляться согласно плану финансирования, то есть 12-15 млн. грн. в месяц», - отметил Л.РЫСУХИН.

Он также сообщил, что средства государственного льготного кредитования направляются, в первую очередь, на объекты с высоким уровнем готовности. «Такие объекты у нас есть в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Закарпатской и еще нескольких областях», - говорит Л.РЫСУХИН.

По его словам, региональным управлениям фонда было запрещено предоставлять кредиты для финансирования объектов с низким процентом готовности, также они обязаны направлять средства на объекты с максимальным уровнем готовности и с максимально коротким сроком введения объектов в эксплуатацию.

«Мы возобновили ответственность региональных управлений фонда за проведение контроля строительных работ», - говорит Л.РЫСУХИН. Также были установлены более жесткие квалификационные требования для застройщиков.

Кроме того, на рассмотрение правительства вынесено проект постановления, которым повышается ответственность застройщика по своевременному введению в эксплуатацию объектов, увеличиваются права региональных управлений фонда по контролю за строительством, фонду предоставляется возможность ввести для заемщиков финансовые каникулы, если их временная неплатежеспособность настала по объективным причинам.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.

Связь

«Киевстару» выдадут лицензию на фиксированную связь

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла решение о выдаче лицензии на фиксированную связь компании «Киевстар».

Об этом говорится в решении НКРС (№321 от 22.07.2010 г.), которым располагает УНИАН.

Согласно решению НКРС, компания «Киевстар» получает лицензию на развитие сети и предоставление услуг местной телефонной связи с емкостью сети более 10 тыс. номеров, с правом технического обслуживания и эксплуатации.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,9 млн. чел. (по состоянию на 01.07.10 г.). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным Интернет от «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного Интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.

Новости компаний Компания "Киев-дилер" приобрела 39,647% акций киевского ЦУМа за 89,05 млн. грн .

Киев. 28 июля. УНИАН. Компания "Киев-дилер" признана победителем приватизационного аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

По информации пресс-службы, реализационная цена 39,647% акций ЦУМа составила 89,05 млн. грн. При номинальной стоимости одной акции 1,05 грн. ее реализационная цена составила 3,65 грн.

Всего в торгах на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) принимали участие четыре компании – ИК "Фаворит", ФК "Автоальянс-Инвест", ООО "Киев-дилер" и ООО "Тект-трейд".

Как сообщал УНИАН, ФГИУ в июле т.г. возобновил на УМВБ аукционные торги по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО «Киевский центральный универмаг» (ЦУМ) на основании постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 30 июня 2010 года и в соответствии с приказом ФГИУ от 20 июля т.г. Ранее торги были приостановлены из-за судебных исков.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины. Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.

Криминал

Задержаны ряд работников “Киевпасстранса” за хищение средств на строительство линии скоростного трамвая Столичная милиция на днях задержала ряд работников коммунального предприятия “Киевпасстранс” за хищение бюджетных средств, которые выделялись на строительство линии скоростного трамвая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной милиции.

По данным правоохранителей, сумма ущерба составляет порядка 30 млн. грн. Имена задержанных не разглашаются в интересах следствия.

ЧП

В Запорожье произошел взрыв в Свято-Покровском храме

Запорожье. В Запорожье в результате взрыва в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата пострадали 9 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Запорожской области, сообщение о взрыве поступило на 101 сегодня в 16.26.

Как сообщила помощник начальника управления Юлия БАРЫШЕВА, "в результате взрыва в храме пострадали 9 человек, один из которых госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение, еще 8 человек получили повреждения, предварительно квалифицированные медиками, как "легкой степени тяжести".