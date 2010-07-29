Главное на 29 июля (день)

Исполнительный комитет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. "в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования".

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, переданном УНИАН.

Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.

"Украина оправляется после сложного периода, в течение которого экономике был нанесен существенный ущерб внешними потрясениями и внутренним неспокойствием. Власти полны решимости привести экономику в порядок ...с помощью важных фискальных, энергетических и финансовых реформ", - заявил первый заместитель генерального директора-распорядителя Джон ЛИПСКИ после заседания исполнительного комитета.

Ключевыми задачами программы для украинских властей являются консолидация государственных финансов, восстановление устойчивости банковской системы и разработка более содержательной денежно-кредитной политики. Для достижения этих целей правительство будет внедрять реформы и институциональные изменения, включая реформы налоговой политики и политики расходов, пенсионную реформу и реформы в энергетическом секторе, а также будет принимать меры по укреплению независимости Национального банка.

Целью экономической программы реформ является поддержка программы правительства в четырех ключевых направлениях.

Первое - восстановление доверия и достижение фискальной стабильности путем сокращения дефицита общего сектора государственного управления до 3,5% ВВП в 2011 году и 2,5% в 2012 году, и уменьшение государственного долга ниже 35% до 2015 года.

Второе - внедрение реформ для модернизации газового сектора и преодоление дефицита "Нафтогаза Украины" начиная с 2011 года, в частности с помощью повышения тарифов на газ и ценовых механизмов, которые позволили бы деполитизировать ценообразование для коммунальных предприятий.

Третье - восстановление и защита финансового состояния банков в рамках завершения планов рекапитализации до конца 2010 года и усиление надзора.

Четвертое - разработка более динамичной системы денежно-кредитной политики с акцентом на внутреннюю ценовую стабильность в режиме гибкого валютного курса, который будет реализовываться более независимым Национальным банком Украины.

МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд долл. США на покрытие дефицита госбюджета лишь 2 млрд долл., причем, эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в комментарии, переданном агентству УНИАН департаментом информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Согласно условиям программы сотрудничества, Украина получит 2 млрд. дол. США на покрытие дефицита бюджета 2010 года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины», - сообщил С.ТИГИПКО.

Направление средств на пополнение резервов, отметил вице-премьер, позволит, прежде всего, стабилизировать национальную валюту и станет основанием для последующего развития финансового сектора государства.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год.

Текст соответствующего постановления № 626 от 21 июля за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Доходы Пенсионного фонда в 2010 году будут составлять 165,686 млрд. грн., в том числе собственные поступления - 124,815 млрд. грн.

При этом расходы запланированы на уровне 192,282 млрд. грн. Покрытие дефицита средств Пенсионного фонда на уровне 26,595 млрд. грн. будет происходить за счет средств государственного бюджета.

Налогоплательщики получат НДС-облигации с 1 августа т.г. Об этом сказано в сообщении Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), размещенном на правительственном сайте.

Сообщается, что по состоянию на 25 июня 2010 г. плательщики налога предоставили 2 569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 17,792 млрд. грн., что составляет 91% от общей суммы налога, который подпадает под оформление возмещения.

В ГНАУ напоминают, что ст.25 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» предусмотрено осуществление возмещения НДС плательщикам, у которых суммы налога, задекларированные до 1 мая 2010 г., подтверждены проверками, и не возмещены на дату вступления в действие данного закона.

Порядок выпуска, обращения, погашения ОВГЗ со сроком обращения пять лет утвержден постановлением Кабинета министров от 12 мая 2010 г. №368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Правительство планирует воспользоваться возможностью пролонгации кредита российского «Внешторгбанка» (ВТБ) в размере 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве финансов Украины.

«У нас есть хорошая возможность продлить этот кредит, и мы планируем ею воспользоваться», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что, поскольку срок кредита составляет 6 месяцев и истекает в декабре, то до конца года планируется выплатить ВТБ лишь проценты.

Кабинет министров Украины разрешил экспортировать электроэнергию в Молдову по оптовой рыночной цене (ОРЦ) без учета объемов дотаций для компенсации расходов, связанных с поставкой электроэнергии по регулируемому тарифу.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 21 июля №1507-р, обнародованном на правительственном портале.

Правительство также поручило ГП "Энергорынок" обеспечить заключение с поставщиками электроэнергии договоров купли-продажи на оптовом рынке электроэнергии Украины для ее экспорта в Молдову.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий поручила Государственной комиссии Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) до 30 июля этого года провести мониторинг официальных изданий на предмет наличия публикации о созыве общего собрания акционеров ОАО „Холдинговая компания „Киевгорстрой”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий под председательством вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА.

Согласно решению, в случае созыва и проведения общего собрания ОАО „ХК „Киевгорстрой” – осуществить контроль за регистрацией акционеров, которые прибыли для участия в общем собрании, и к середине августа этого года предоставить Межведомственной комиссии обобщенные материалы относительно ситуации, сложившейся вокруг акционерного общества.

(УНИАН)